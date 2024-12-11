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［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pasta Classic傳統義式餐館

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2024-12-11 14:58:00 文字：拗嗚
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 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

從google地圖上發現這家餐廳

餐點看起來都很好吃

就找朋友一起來嚐鮮

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

．白露里治奧 牛肝菌大寬扁麵-320元

．三日熟成戰斧豬排-630元

．紅酒燉羊膝燉飯-660元

．薯條-80元

．提拉米蘇-140元

．可樂-70元

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

牛肝菌大寬扁麵

我超喜歡這種寬麵，麵體是彈韌、吃起來很有嚼勁

配上菌菇跟起司，讓味道更豐富

醬汁很濃郁但不會太鹹，吃到後面也不會覺得膩

 

 

［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas

三日熟成戰斧豬排

兩塊有滿滿肉肉的豬排，最上面那塊肉超級好吃

肉不會很難切，在骨頭上的肉也可以輕鬆切下來

可以滿足想要大口吃肉的口慾

吃起來不會油膩，肉嫩嫩的真的很推薦

 


 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

紅酒燉羊膝燉飯

這道有肉有飯的吃起來很滿足

燉飯中間還保留米心的口感，不會爛爛的

羊膝也是超級嫩，一碰就化開

但吃起來有微微的羊味，在可以接受的範圍

若不喜歡羊騷味的可以考慮其他品項

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

他們家的提拉米蘇必吃

是用手指餅乾做的提拉米蘇

重點很濕潤！

淡淡的咖啡跟酒香味超加分

這道甜點作為餐後的結尾，真是完美的收尾

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

薯條是粗一點的，吃得到馬鈴薯的口感

外脆內軟真的讓人一口接一口 

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

自助的濃湯也沒有在馬乎

裡面玉米給的很足，味道也很濃很好喝 


 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

今天附的飲料是奶茶

喝起來不會很稀或太甜，茶香、奶香搭配的剛好

 

 

［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

麵包是帕瑪森乳酪軟法，搭配塔塔醬超好吃

塔塔醬吃起來很清爽但又有奶醬感

吃完真想再來兩塊

 

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

在台北市可以找到自助濃湯跟茶的餐廳真的不多

只要點一份麵就可以吃得很滿足

店裡氣氛也很好很適合約會

 

低消成人280元，10公分以下低消140元

點義大利麵或主菜都會附兩塊麵包

還有濃湯、飲料無限喝！

 

 

 

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🏠店名：Otto Pasta Classic傳統義式餐館

📍地址：台北市中山區北安路600-1號1樓

🕙營業時間：1130-1400  1700-2015 （最後點餐時間）

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檢視較大的地圖

菜單

 

 ［台北美食］大直北安路上適合約會的餐酒館| Otto Pas 

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Otto Pasta Classic傳統義式餐館

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place台北市中山區北安路600-1號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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