從google地圖上發現這家餐廳

餐點看起來都很好吃

就找朋友一起來嚐鮮

．白露里治奧 牛肝菌大寬扁麵-320元

．三日熟成戰斧豬排-630元

．紅酒燉羊膝燉飯-660元

．薯條-80元

．提拉米蘇-140元

．可樂-70元

牛肝菌大寬扁麵

我超喜歡這種寬麵，麵體是彈韌、吃起來很有嚼勁

配上菌菇跟起司，讓味道更豐富

醬汁很濃郁但不會太鹹，吃到後面也不會覺得膩

三日熟成戰斧豬排

兩塊有滿滿肉肉的豬排，最上面那塊肉超級好吃

肉不會很難切，在骨頭上的肉也可以輕鬆切下來

可以滿足想要大口吃肉的口慾

吃起來不會油膩，肉嫩嫩的真的很推薦





紅酒燉羊膝燉飯

這道有肉有飯的吃起來很滿足

燉飯中間還保留米心的口感，不會爛爛的

羊膝也是超級嫩，一碰就化開

但吃起來有微微的羊味，在可以接受的範圍

若不喜歡羊騷味的可以考慮其他品項

他們家的提拉米蘇必吃

是用手指餅乾做的提拉米蘇

重點很濕潤！

淡淡的咖啡跟酒香味超加分

這道甜點作為餐後的結尾，真是完美的收尾

薯條是粗一點的，吃得到馬鈴薯的口感

外脆內軟真的讓人一口接一口

自助的濃湯也沒有在馬乎

裡面玉米給的很足，味道也很濃很好喝





今天附的飲料是奶茶

喝起來不會很稀或太甜，茶香、奶香搭配的剛好

麵包是帕瑪森乳酪軟法，搭配塔塔醬超好吃

塔塔醬吃起來很清爽但又有奶醬感

吃完真想再來兩塊

在台北市可以找到自助濃湯跟茶的餐廳真的不多

只要點一份麵就可以吃得很滿足

店裡氣氛也很好很適合約會

低消成人280元，10公分以下低消140元

點義大利麵或主菜都會附兩塊麵包

還有濃湯、飲料無限喝！

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🏠店名：Otto Pasta Classic傳統義式餐館

📍地址：台北市中山區北安路600-1號1樓

🕙營業時間：1130-1400 1700-2015 （最後點餐時間）

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