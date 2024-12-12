北上一趟過聖誕的兩天一夜旅行，就住青旅就好了

本來我預定地青旅不是台北棧，但後來在booking看到地理位置更近，更便宜的，就改成台北棧了~

台北棧的位置，在台北車站光南旁邊大樓的樓上~

住青旅，就是盥洗用具之類的東西都需要自己準備

而且連環保署都已經下令，旅宿業者不得提供一次性盥洗用具了，

帶自己的盥洗用具，還是比較放心的~

交誼廳區一小角，中間有一個大桌子因為有人在使用，所以我沒拍

交誼廳有提供紙杯，跟簡單的咖啡包跟茶包

也有提供飲水機可以喝水跟沖茶包喔~

牆面上的塗鴉好滑稽喔XD

公共空間的廁所外，有提供免費拖鞋可以做使用~

洗手台，吹風機，廁所，淋浴間都有~

這是房卡跟置物櫃鑰匙

今天很幸運，因為旅館被超訂的關係，再加上因為我只住一天，所以被免費升級成大床~

大床真的很舒服，怎麼翻都沒問題~因為我超努力跑行程，回來青旅，全身痠痛到不行QQ

不然我一般都是被安排睡小格子的~小格子的床鋪，更有秘密基地的感覺~

台北棧雖然地理位置很方便，但因為大家進進出出，真的蠻吵的~

床墊真的有夠薄，支撐力不是很夠，但整體來說，還是很不錯的青旅~

獨旅真的好舒服喔~

Taipei Inn-台北棧旅店

地址： 100台北市中正區許昌街40號6樓

電話號碼： 02 2331 3381