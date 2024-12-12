這次來上海吃了兩次小楊生煎

一次在南京東路站的某個廣場，第二次就是龍陽廣場二樓這間

真的都蠻好吃的，是不曾吃過的口感跟調味，很令人驚艷喔！

▲因為住在上海大眾空港賓館，電梯下來就是磁浮列車售票處

也讓我們原本就少之又少的時間得到緩解，一切都很快速方便

多爭取一些在上海停留的時間

▲搭乘磁浮列車跟地鐵都一樣要過安檢

▲上海浦東國際機場到龍陽路站就一站，速度很快！

▲乾淨明亮的候車區，請務必聽從站務人員的指示遵守站內乘車規定

▲超多老外看到磁浮列車都很興奮，紛紛拿出手機跟列車合影，我們也拍了幾張哈哈哈

▲搭了幾次發現這趟速度最快，時速高達430km

是我目前為止搭過最快的陸上交通工具，速度快到當時網路有點不穩

因為之前時速大都維持在300公里左右，網路都蠻穩定的

然後跟另一輛磁浮會車也是一眨眼就過了，很特別的體驗

▲龍陽路站是上海地鐵2號線、7號線、16號線與18號線的地鐵轉乘站

也是各條地鐵路線與上海磁浮示範營運線的轉乘站

該站也是首個上海軌道交通五線換乘（轉乘）站。

本站路線較多，車站較為複雜，各線通過換乘通道連通。

本站自北向南依次是7號線、2號線、磁浮線、16號線和18號線

其中7號線和18號線部分為地下車站，16號線和磁浮線部分為高架車站

2號線部分車站大廳位於地面層，月台位於地下一層。

相鄰兩個部分均有兩個換乘通道，供兩個方向的乘客使用。

（文字引用自維基百科）

▲直奔小楊生煎，廣場內還有各式各樣的料理可以品嘗

▲用餐環境明亮舒適

▲一樣是方便快速的掃碼點餐

▲餐具及醬料都在桌上

▲當日消費明細

▲熗拌時蔬

▲老鴨粉絲湯

▲裡面有鴨腸、鴨肉、鴨血跟鴨胗，如果沒看錯的話哈哈

香菜真的很加分，湯頭喝起來也蠻濃郁的，吃生煎包配湯很搭

▲三拼蟹粉小楊大蝦，一共六顆，有蟹粉、鮮肉及大蝦三種口味

▲外皮撒了好多芝麻

▲有一面煎的金黃酥香，還有點脆口

▲這是豬肉餡的生煎

記得第一次吃的時候抓不到技巧，湯汁都流在盤子上

這次就知道啦！先從上面皮薄的地方咬一口，再慢慢把湯汁吸到嘴裡

不能吃太急，剛上桌的很燙口，內餡飽滿，多汁味美

▲蟹粉生煎包裹著蟹黃和蟹肉，蟹香味十足

▲大蝦生煎吃的到肥美的蝦肉，也很鮮甜！

▲吃完小逛一下，龍陽廣場有好幾層樓，我們只逛了這層

▲趙記傳承中國甜品

▲愈看愈想吃

▲茶百道

這趟來上海跟哈爾濱只喝了霸王茶姬、蜜雪冰城及瑞幸咖啡，下次有機會再來喝看看其他品牌的手搖飲

▲霸王茶姬

▲蜜雪冰城在地鐵站入口附近，上次喝的紅豆奶茶，味道還不錯，甜度剛好也順口！

【小楊生煎龍陽廣場店】

地址：上海市浦東新區龍陽路2000號（龍陽廣場2樓，L2-9A号）

電話：+86 21 6878 5717

營業時間：10:00-22:00（僅供參考）

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