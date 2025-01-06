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【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包、羅宋魅力無法擋!!!(國立台灣大學、國北教附近美食、川雨菜單、麵包評價)

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2025-01-06 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包、羅宋魅力無法擋!!!(國立台灣大學、國北教附近美食、川雨菜單、麵包評價)

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

說到台北特色麵包店推薦，位在捷運科技大樓、國立台灣大學、國立台北教育大學附近的「川雨」，以天然酵母、法國奶油和日本麵粉製作的麵包、吐司聞名。

「川雨」招牌三寶：菠蘿麵包、鹽可頌與羅宋，蓬鬆柔軟的口感不僅擄獲眾多學生、上班族、男女老少的胃；不定時推出的乳酪餐包、吐司、肉桂捲等，每次到訪皆有不同的麵包可以選擇，適合喜歡純粹、自然風味的饕客~

「川雨」的創辦人羅凱騰靠著專業烘焙技能和不懈努力，每日限量與現做的麵包，逐漸成為台北美味麵包推薦名單之一，充分滿足愛好健康自然烘焙的顧客需求。

川雨│交通

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

Google地圖請點我 >科技大樓站到川雨

從科技大樓捷運站前往「川雨」，步行約5分鐘，附近有國立台北教育大學、國立台灣大學等學校，每到中午用餐、放學、下班等時段，總能感受到濃郁麵包香氣，直流口水~

川雨│環境介紹

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

「川雨」的店面位於科技大樓站附近，地理位置方便，適合上班族和學生(國北教、台大等)、家庭、親子採買好吃的麵包~

店內主要以手作麵包與甜點為主，麵包出爐後就放在烤箱，如有需要的話，就要問問店員是否有賣(感覺好新奇刺激XD)

川雨│菜單

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

「川雨」的菜單以多樣化的麵包及點心為主，項是經典的藍莓起司、鹽可頌與小農鮮奶餐包等，滿足不同層次的甜鹹口味偏好，且價格大多為30~50元左右，適合外帶享用、來個簡易的下午茶、消夜，以及明日的早餐，既實惠又豐富~

川雨｜菠蘿麵包

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

「川雨」的菠蘿麵包是招牌三寶之一，外層是酥脆金黃的菠蘿皮，表面略帶龜裂紋路，透露出誘人的烘焙香氣。

 

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

安妮王一口咬下，那柔軟且富有彈性的麵包體，帶有天然的酵母香氣，完美平衡了外皮的香酥感，甜而不膩，每一口都散發溫暖幸福的味道~

川雨｜鹽可頌

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

「川雨」的招牌三寶之一，安妮王最喜愛的鹽可頌，金黃酥脆，層次分明的麵包捲，點綴著細緻的海鹽結晶，散發自然香氣，具有淡淡的奶香與細膩的鹹香層次，與可頌的奶油濃郁感超級絕配!!!

 

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

看看這白嫩嫩的麵包，外酥內軟，點綴爽口的海鹽結晶，增添層次感，真是讓人愛不釋手，非常適合搭配咖啡或茶作為輕食或早餐選項，展現樸實卻無法抗拒的魅力~

川雨｜羅宋

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

「川雨」的招牌三寶之一，厚實的羅宋，安妮王造訪2次才有買到~

淺棕色的外皮以及微微的裂紋，散發濃郁可口的麵包香；一刀切下，鬆軟細膩且略帶嚼勁的口感，結合自然酵母發酵的香氣，呈現樸實卻豐富的口感，多了一絲絲奶香餘韻，值得回味!!!

川雨｜鮮奶吐司

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

想要吃飽飽的話，就來一包「川雨」的鮮奶吐司吧!!!

金黃可口的鮮奶吐司，以鮮奶為主要材料，散發淡淡的奶香；柔軟蓬鬆帶有輕微甜味，。無論是直接享用，或搭配果醬、奶油或湯品，都非常適合，帶來滿足感，是喜愛經典手作麵包的饕客不可錯過的選擇之一。

川雨｜小農鮮奶餐包

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

簡潔小巧的「川雨」小農鮮奶餐包，嚴選新鮮小農鮮奶作為主要材料，帶來自然純正的奶香味，讓每一口都充滿濃郁乳香與微甜滋味，奶香輕盈而不油膩，超好吃的~

川雨｜草莓乳酪餐包(3入)

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

小孩子最愛的乳酪餐包，根據每日菜單提供不同選項，包括草莓、水蜜桃、藍莓等水果醬。

每個餐包上均灑滿細緻的糖粉，中央以鮮紅的草莓醬點綴，那濃郁的乳酪與草莓果醬，甜而不膩，散發出自然果香，以及柔軟蓬鬆的麵包，令人食指大動，提供豐富的層次感。

川雨│評價

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

快到「川雨」買麵包，來場早餐、下午茶或消夜，為日常增添一抹溫馨滋味吧!!!

「川雨」以手作麵包和天然食材為特色，無多餘添加，充分展現食材原味，經典招牌如菠蘿麵包、鹽可頌與羅宋，均以外酥內軟的口感和天然酵母製作聞名，加上各種好吃的麵包，其天然食材與多樣化的麵包選擇，成為學生、上班族及家庭客群的熱門選擇。

川雨│聯絡資訊

【台北科技大樓美食推薦】川雨│天然手作麵包、鹽可頌、菠蘿麵包

店名：川雨

地址：106台北市大安區復興南路二段345號

營業時間：10:30–20:00，禮拜日公休

官方line：https://page.line.me/880nfyjn

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川雨麵包店

phone02-23685055
place台北市大安區復興南路二段345號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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