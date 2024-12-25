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【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛肉麵與半筋半肉牛肉麵超好吃!!!(鄰近中山站與北門站、金春發菜單、台灣小吃)

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2024-12-25 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛肉麵與半筋半肉牛肉麵超好吃!!!(鄰近中山站與北門站、金春發菜單、台灣小吃)

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

說到台北百年牛肉麵推薦，位在捷運中山站、北門站附近的「金春發牛肉百年老店天水路總店」，經典的清燉牛肉麵、半筋半肉牛肉麵、紅燒牛肉麵、滷味拼盤、咖哩牛肉炒麵和牛肉料理等享譽盛名；尤其是店內主打清燉湯頭，以大骨長時間熬煮，湯頭清香濃郁，搭配軟嫩的牛肉，口感極佳，不僅適合背包客、觀光客、家庭、親子、公司、朋友聚會的熱門餐廳，也是郭台銘喜愛的牛肉麵!!!

除此之外，「金春發」除了天水路總店外，還開設了其他分店，以及與外送平台合作，吸引許多喜愛牛肉麵的老饕，能夠隨時隨地享用美味的百年牛肉麵~(能夠把牛肉麵開成連鎖店，真是不簡單!!!)

金春發牛肉百年老店｜交通

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

Google地圖請點我 > 中山站到金春發牛肉百年老店天水路總店

從捷運中山站前往「金春發牛肉百年老店天水路總店」步行約10~15分鐘即可抵達；沿途經過熱鬧的中山商圈，例如，特色咖啡廳、書店與服飾店，是購物與散步的好去處。

 

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此外，過了雙連圓環後，還可以看到更具在地風味的老街景象與傳統小吃攤，呈現復古的台北街道風格，而且距離迪化街也很近，對於喜歡探索老台北風情的旅人來說，來一場台北一日遊、半日遊都很適合!!!

金春發牛肉百年老店｜環境介紹

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

在用餐環境上，「金春發」帶有樸實且懷舊氣息，採用木製桌椅，方桌、圓桌都有，且空間寬敞明亮，整體氛圍簡單而舒適，適合家庭或朋友聚會。

 

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

值得一提的是，牆上懸掛著店家的歷史匾額與招牌，彰顯百年老店的深厚傳承。

金春發牛肉百年老店｜菜單

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

「金春發」的菜單以牛肉為主，舉凡清燉牛肉麵、半筋半肉牛肉麵等，口感鮮嫩、湯頭濃郁而不油膩，安妮王一夥人到訪，必點的就是這些牛肉麵~

 

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

此外，店內還提供特製炒咖哩牛肉麵、牛肉湯、炒青菜等受歡迎的選擇，每道菜都講究牛肉的細緻處理，無腥味且入味十足；這些料理不僅保留傳統風味，更帶有濃厚的台灣在地特色，價格親民，難怪平日營業不到15分鐘，便座無虛席，超多人的!!!

金春發牛肉百年老店｜清燉牛肉麵

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金春發招牌必點-清燉牛肉麵

安妮王最喜歡的「清燉牛肉麵」，湯頭呈現清澈金黃色，散發著牛骨與蔬菜熬煮出的自然鮮甜香氣，不油不膩剛剛好~

看看這Q彈的麵條，吸附湯汁後更加鮮美，配上大塊均勻切割的牛肉，肉質軟嫩且帶有筋的膠質感，再配上一些蔥花與香菜的點綴，為整碗麵增加了清新氣息。

金春發牛肉百年老店｜半筋半肉牛肉麵

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金春發招牌必點-半筋半肉牛肉麵

想來點牛肉與QQ的牛筋，那半筋半肉牛肉麵正是一道經典的台灣小吃~

 

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麵條光滑、湯頭清澈，搭配大塊的牛肉與筋肉，散發誘人的香氣，呈現淡雅卻富有層次的牛肉鮮味。

在口感上，牛筋軟軟的，入口即化，牛肉則肉質鮮嫩，保留了濃郁的肉香；筋肉的膠質感和牛肉的鮮嫩相得益彰，搭配略帶鹹香的湯頭，讓整碗麵不僅飽足且回味無窮。

金春發牛肉百年老店｜炒青菜

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

「金春發」的炒青菜以新鮮的當季蔬菜為主，翠綠油亮的蔬菜一上桌，便散發自然的蔬菜清香，搭配適量的蒜末增添香氣，清爽不油膩，搭配牛肉麵特別解膩，是一份既健康又美味的家常料理~

金春發牛肉百年老店│評價

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

「金春發牛肉百年老店」以濃郁的湯頭與軟嫩的牛肉為主打，清燉牛肉麵湯頭清香、自然鮮甜，半筋半肉牛肉麵更是口感層次豐富，牛筋入口即化，牛肉鮮嫩多汁，搭配清爽的炒青菜解解膩，是超完美的一餐!!!

金春發牛肉百年老店│聯絡資訊

【台北美食、牛肉麵推薦】金春發牛肉百年老店天水路總店｜清燉牛

店名：金春發牛肉百年老店天水路總店

地址：103台北市大同區天水路20號

營業時間：11:30–20:30，禮拜一公休

FB：金春發牛肉百年老店 天水路總店

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金春發牛肉麵 (天水路總店)

phone02-2558-9835
place台北市大同區天水路20號
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美味度
4.14
服務品質
3.57
裝潢氣氛
3.57
CP值
3.93
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