[ 慕 尼 黑 _ BMW Welt 大 攻 略 ] ​

在慕尼黑市區，除了必去的老城區外，安妮王推薦 BMW Welt，位在BMW全球總部旁的汽車展示中心，除了展示車子外，更能讓民眾免費參觀、體驗、試坐、打造獨一無二的品牌體驗

搭乘地鐵的話，搭到 Olympiazentrum，往寶馬世界的方向前進，展開另一場慕尼黑半日遊之旅

[ 觀 看 _BMW 建 築 ] ​

BMW，"B" = "巴伐利亞(Bayerische)"、"M" = "汽車(Motoren)、"W" ="製造商(Werke)"

總部設於慕尼黑，為建築師史瓦瑟於1972年建造，外觀理念為汽車四汽缸的樣貌，整體為金屬色，是一座具象化、充滿濃厚工業風的建築物

頂樓掛著BMW的藍白標誌，正是品牌Logo~關於藍白色彩由來，是德國巴伐利亞州的州徽，用來提醒BMW是來自巴伐利亞州的純正血統，一種不忘本的精神

安妮王小提醒 此建築是BMW的辦公處，不是觀光景點喔~~

在BMW總部旁邊，則是BMW博物館，為一座銀色圓形的建築，主要陳列BMW的品牌歷史以及文化，屬於較靜態的展覽。

BMW博物館_地址 : Am Olympiapark 2, 80809 München, 德國

BMW博物館_門票費用 : 10歐(約台幣360元)

BMW博物館_營業時間 : 每日10:00-18:00，周一休館

BMW博物館_網址 : https://www.bmwgroup-classic.com/en/museum.html

安妮王建議 : 這一棟主要展示BMW的歷史，如果比較喜歡體驗、動態的車體展示，或者像安妮王盤纏吃緊的話，建議直接去BMW Welt即可

在BMW博物館的對面，一棟廣大前衛的建築，正是BMW Welt，由奧地利建築師 Wolf D. Prix 設計，運用 "解構主義" 打破傳統建築的思維，使用各種幾何形狀打造這座不規則的建築

建築整體外觀像是一朵奇特的雲朵，主要材質為金屬跟玻璃，運用大量的流線型象徵車子的速度感、科技感。

看到它，進去就是了~ 免費進場!!!

近看這座建築，是一個巨大的旋轉柱體，彷彿像龍捲風，往上衍伸一片片的波浪雲層，加上異材質的結合，具有時尚感。

BMW Welt 建築工法最困難的，就是整體建築沒有固定的形狀，找不到它的中心點，也就是不對稱的建築物，因此，在建造上十分困難，不過，這也反映了BMW所想要的創新、跨時代的經營理念

[ 體 驗 _BMW Welt ] ​

安妮王從2樓進入到BMW Welt時，呈現在眼前的是金屬色的豪華空間，流線狀的通道，指引我前進......

在這裡，可以看到一些BMW的機車、汽車款式，不僅看得到實體，也有宣傳影片觀看

最 頂 級 的 體 驗

我想是可以免費坐在機車、汽車上，摸著高級的烤漆材質、設計是否符合個人的人體工學、舒適度，以及與他人分享試坐車子的心得感觸

BMW Welt，完全顛覆我對汽車產業的展示想法。

印象中的交通工具品牌，皆屬高級、高貴，屬於靜態的展示，旁邊有專屬的接待人員導覽，小心翼翼的使用這些要價不斐的交通工具

然而，BMW在此處營造的，是一種 "平易性"，將高級的品牌，用免費、大量的產品、歡迎試坐、觸摸、體驗等方式，成功的將品牌融入進人群，對於在地人或觀光客而言，對於品牌形象大幅上升

BMW這種品牌體驗模式，大人、小孩都買單~

小孩不知道這是哪一種品牌的車子，只想要走到坐椅上踮高高，不過，他會記得這一天，看到、摸到許多不同形狀的交通工具

除了免費體驗各式各樣的BMW車體外，也可以近距離看到維修、保養車體的過程

BMW Welt主要有兩層樓，第一層展示汽車、餐廳、紀念品區等；第二層則是機車體驗區以及餐廳

安妮王最喜歡BMW Welt的一角，就是紀念品區。

將品牌轉換為衣服、外套、玩具等，讓品牌融入於消費者的生活

BMW轉換的商品，青一色為藍色、白色以及黑色，為品牌的代表色，變為雨傘、軟綿綿的玩具，帶有一絲絲天真浪漫的夢想

品 牌 經 營 ，從 小 開 始

在紀念品區，可以看到連小孩的玩具車、衣服，BMW皆有著墨；從小地方可以觀察到，對於交通工具的市場、消費者而言，小孩也是一種主要的消費族群，縱然沒有獲得金錢上的利益，然而，就體驗、品牌形象，這些無形的價值，早就緊緊的紮根在小孩的心理

BMW Welt 為 BMW 大手筆打造的新車交車中心，裡頭有技術與設計工作室、藝廊、餐廳酒吧、紀念品區以及體驗區等，這些較無關銷售金額的努力，只為了讓到訪的旅客，能有截然不同、新穎的品牌體驗

BMW Welt_地址 : Am Olympiapark 1, 80809 München, 德國

BMW Welt_門票費用 : 免費

BMW Welt_營業時間 : 10:00-18:00，周一休館

BMW Welt_網址 : https://www.bmw-welt.com/en.html

安妮王建議 : BMW Welt，中文名為 "寶馬世界"，就算對交通工具沒有很熱衷的旅客，真心覺得到慕尼黑一定要來朝聖，免費體驗BMW所打造的品牌世界

[ 周 遭 環 境 _ 奧 林 匹 克 公 園 ] ​

體驗完BMW Welt後，可以到附近的奧林匹克公園晃晃

1972年，為了舉辦夏季奧運會，建立了奧林匹克公園；現在成為一座廣大的優閒清靜地

冬日被白雪覆蓋的奧林匹克公園，枯枝落葉的景象，給人一種寧靜的感受

奧林匹克公園裡，最著名的建築為奧林匹克塔，高聳佇立在公園中，除了玻璃展望台外，更可以到頂樓陽台，欣賞遼闊的景色

奧林匹克塔高291公尺，除了作為觀光用途外，還具有電波中繼功能。

奧林匹克塔_地址 : Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 7, 80992 München, 德國

奧林匹克塔_門票 : 7歐(約台幣260元)。

奧林匹克塔_營業時間 : 09:00-24:00，最後入場時間為23:00

奧林匹克塔_網址 : https://www.olympiapark.de/en/olympiapark-munich/

安妮王旅行建議 : 如果天氣很好，覺得逛完BMW Welt後，可以到奧林匹克塔觀望慕尼黑的市井容貌

以上是安妮王在寶馬世界以及奧林匹克公園的半日遊之旅~

雖然這兩處景點離慕尼黑老城區有一段距離，安妮王走路大約1個小時抵達，沿路漫遊在慕尼黑的尋常街道

不過，也可以透過方便的地鐵，在Olympiazentrum下車後，往寶馬世界的方向走，來一趟新奇的BMW交通工具之旅~

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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