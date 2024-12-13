一提到桃園的夜景，乳姑山絕對是不可錯過的選項！

乳姑山上聚集了許多知名的景觀餐廳，每逢假日或節慶總是一位難求。

而這次小編要介紹的是一間新開幕的夜景餐廳 - 見山景觀咖啡餐廳

趕快筆記預約起來，享受無需人擠人的夜景饗宴吧！

🍲見山景觀咖啡餐廳 店家資訊~

地址: 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

電話: 03-4806060

營業時間: 17:00~02:00 (周三公休)

IG: @jianshan2024

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🍲 由於見山景觀咖啡餐廳目前尚在試營運階段，尚未設置明顯的指示牌。

只需依照 Google 導航，看到「雲頂」的招牌即可轉入（有兩條道路可抵達）。

🍲 見山景觀咖啡餐廳外部裝潢充滿現代感，並設有戶外座位區。

還有超大超美的草皮，傍晚過來應該也很美!

🍲 見山景觀咖啡餐廳位於夜景第一排，視野毫無遮擋，

還有腹地寬敞的停車場，非常適合情侶前來約會。

運氣好還可以看到山下廟宇再放煙火喔!

🍲 內部空間則舒適寬敞，採用簡約的現代風格設計。

用餐區域的桌椅都很舒適，桌與桌之間的距離也十分充裕。

晚上，餐廳會關閉主要燈光，改以桌燈營造放鬆的氛圍

除了能更清楚看到夜景，更能讓人徹底沉浸在夜景與美食中。

🍲 超可愛的小夥伴陪你用餐

🍲 內部的布景也充滿巧思。

🍲 餐前的小點是奶油酥條，剛好可以止餓一下。

🍲 見山景觀咖啡餐廳即使仍在試營運階段，菜單依然豐富，

提供義大利麵、燉飯、小點、飲品和調酒 (之後應該還會陸續調整餐點內容)

不僅適合情侶約會，三五好友相聚也能輕鬆滿足味蕾需求。

義大利麵及燉飯都有附濃湯，即使是附餐的濃湯都很好喝

濃郁的奶香，口感滑順細膩，溫度也夠燙

適合在寒冷的日子裡暖身，也能作為主餐的完美搭配。

🍲 香辣雞肉義大利麵 (450)

融合了豐富的紅醬與微辣的風味，是個令人上癮的口味。

這道菜以紅醬為基底，使用番茄醬、橄欖油和大蒜等調料，熬煮出酸甜平衡的醬汁

再加上辣味提味讓人百吃不膩

🍲 香辣雞肉義大利麵 (450)

雞肉經過香料和辣椒粉的調味，煎至金黃酥脆，外焦內嫩，與義大利麵一同拌炒，

讓Q彈麵條吸附著濃郁的醬汁和雞肉的鮮香。

🍲 小惡魔奶油雞肉燉飯 (450)

結合了奶油的順滑與辣味的獨特風味，給人一種豐富且層次分明的味覺享受。

平常不太吃白醬的小編也忍不住一口接一口

🍲小惡魔奶油雞肉燉飯 (450)

奶油醬的濃郁口感則平衡了辣味，讓燉飯更加絲滑滑嫩，入口即化。

🍲 炸物拼盤 (420)

經典炸物拼盤 包含了金黃酥脆的雞塊、洋蔥圈和薯條

分量超大還有兩種沾醬可以搭配，超適合三五好友來上一份!

🍲 新鮮甜蜜水果茶 (240)

結合了紅茶的濃郁香氣和新鮮水果的甜美風味的飲品。

這款水果紅茶的茶底選用紅茶，擁有深沉的茶香和微微的甘甜，

再與多種新鮮水果混合，增添了一層清新爽口的口感

沒有奇怪的化學味，甜味與茶味條妹的剛剛好!

🍲 焙茶拿鐵 (220)

焙茶本身擁有深沉的烘焙香氣，茶葉經過烘焙後帶有一種輕微的煙熏味和堅果香

與熱牛奶結合後，奶香與茶香相互交織，口感圓潤柔和

私心如果甜味在降低一些質感應該會在更棒!

🍲 巨峰葡萄氣泡飲 (200)

一款清新且充滿果香的飲品，將巨峰葡萄的濃郁甜美與氣泡水的清爽感結合

有甜美的果香，又有一點點清新的酸味

融入氣泡水中增添了一份輕盈與活力，讓每一口都帶來微微的刺激感

清新、解膩超適合不喝酒的朋友。

🍲 戶外也超好拍，吃完可以在室外散步看一下夜景。

🍲 總結~

總體而言，見山餐廳不僅提供了豐富的美食選擇，

還擁有優美的夜景，讓用餐經驗變得更為特別。

無論是餐點的份量還是味道，都能滿足大部分食客的需求，

尤其是對男性來說，份量足夠令人滿足。

餐廳周邊的停車設施也相當便利，解決了用餐高峰期的停車問題。

享受美食的同時，還可以一邊欣賞周圍的景致，放鬆心情。

戶外區的設計也讓用餐後的散步變得更為愉快。

見山餐廳的優勢不僅限於美食，它的環境、氛圍和位置都使其成為一個極具吸引力的約會場所，

適合情侶或朋友聚會，甚至可以作為節慶時的慶祝場所。

無論是聖誕節還是跨年，這裡都充滿著令人期待的魅力。

🍲見山景觀咖啡餐廳 店家資訊~

地址: 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

電話: 03-4806060

營業時間: 17:00~02:00 (周三公休)

IG: @jianshan2024