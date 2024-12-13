台中霧峰熱門人氣打卡景點光復新村【原流新創聚落】，2024年底推出假日限定【原流LLYUNG午後食光】部落闖關體驗活動，在城市也可以很部落！闖關遊戲結合體驗、野餐、音樂，在秋冬，適合野餐的日子，親子、閨密、情侶、闔家大小都適合玩的部落闖關遊戲，傳統體驗可大玩竹風鈴、靈鳥編織DIY和獵人射箭體驗；精美小禮闖關遊戲有3關；餐點任務分別尋找貓頭鷹、飛鼠、山豬、山羊並獲得風味餐飲，來去流域草坪野餐桌邊聽部落浪漫歌手現場LIVE演唱、邊品嘗美味的部落餐點，感受在都市吃喝玩樂也要很部落的旅遊風情。

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

台中好好玩！鄰近台中市區的台中霧峰光復新村＋原流新創聚落，可以安排一日遊的吃喝玩樂、美拍打卡行程！台中原流新創聚落匯集假日市集、原民美食、文創商品、森林音樂等豐富元素、活動，不時推出新鮮有趣的主題活動，像是今年2024年底、近期推出的【原流LLYUNG午後食光】假日限定闖關體驗活動豐富有趣超好玩！玩上一下午還意猶未盡！闖關遊戲結合體驗、野餐、音樂，分三階段、十大關卡進行，當然也可以自行調整闖關順序，靈活安排遊戲體驗時間，活動優惠價每人只要999元，在城市也可以很部落唷！

【原流LLYUNG午後食光活動情報】 假日限定：每週六、日下午13:00-18:00（含國定假日） 體驗人數：可單人報名，組團一場次最多8位 體驗内容：編織體驗、獵人體驗、竹風鈴體驗、野餐任務體驗（可獲得5種小點及購物金） 報名方式：加入官方 原流新創聚落LINE@ 獲得報名連結

【台中原流新創聚落】1分鐘快速導覽

上次（去年2023）和姊妹淘來逛台中原流新創聚落，一下午都玩不完！體驗、美食和展覽都很豐富有趣！這次和閨密和她女兒再來原流，報名了【原流LLYUNG午後食光】體驗活動，就算沒有特別推出的活動，平日也可以開心自在吃喝玩樂買，讓台中光復新村玩樂指數大加分唷！

【台中原流新創聚落】規劃有：傳統體驗與導覽、餐廳與寵物飲食、想吃甜甜的（甜點鋪）、手工藝品、文創商品、駐村藝術家與展覽，此外還有假日市集和森林音樂。【原流LLYUNG午後食光】活動優惠價只要999元／人，吃喝玩樂全包超值划算！若平日或沒有參加活動套裝行程，亦可以前往各自店家體驗。

傳統體驗與導覽 【撒力鐵夫木工坊】

木工訂製、園區體驗、園區導覽、傢俱客製

#內用座位區 #寵物友善(請牽繩)

傳統體驗與導覽 【射箭體驗區】(想當獵人就來)

每人100元，積分可兌換飲品

傳統體驗與導覽 【鞦韆體驗區】(單身之夜必須的)

每局50元，體驗時間約3分鐘

餐廳與寵物飲食 【南島媽媽】

原民創意美食、風味料理、點心、茶飲

#內用座位區 #寵物友善(請牽繩)

餐廳與寵物飲食 【萊恩寵物手工零食】

寵物天然農產品手工零食、寵物健康零食

#手工零食體驗#寵物用品

想吃甜甜的 【答母森林發酵工坊】

傳統發酵系列創意食品、麵包、氣泡飲

#內用座位區 #發酵體驗 #小米伴手禮 #台中好禮標章

想吃甜甜的 【飛鼠不飛】

原民香料天然手工義式冰淇淋、冰滴系列

#內用座位區 #南島香料

手工藝品、文創商品 【余美玲】

國寶級工藝師、賽德克傳統編織藝品

#編織體驗 #編織課程 #工藝商品

手工藝品、文創商品 【人子】

文創特色商品、族服製作、客製化商品

#內有貓咪 看心情營業的貓咪

手工藝品、文創商品 【保證責任臺中市原民見學勞動合作社】

部落旅遊、體驗課程、部落伴手禮

手工藝品、文創商品 【原流選物店】

伴手禮店、嚴選原民特色商品

#包含不定期展覽 #遊客服務

駐村藝術家與展覽 【布農藝】

布農族藝術家創作展覽、文創商品販售

駐村藝術家與展覽 【領頭羊的陶花園】

陶藝家、藝術品展示、陶藝體驗、茶藝體驗

#台中十大伴手禮:領頭羊

【原流LLYUNG午後食光】部落闖關體驗活動

台中光復新村【原流新創聚落】假日限定【流域LLYUNG午後食光】部落10大闖關任務老少咸宜。@水靜葳環遊世界366天

第一階段 傳統體驗空間✕3大體驗活動

竹風鈴體驗＠原民見學勞動合作社

以泰雅族特有的菱形花樣和紅黑白三色搭配，DIY彩繪自己喜愛的圖案，串成具有祈福寓意的竹風鈴。原民見學勞動合作社成立於2021年，以泰雅族GAGA部落互助、共享精神成立，在大安溪沿岸部落發掘體驗接觸點，並將泰雅文化的多元内涵、在地農特産、自然生態資源及部落餐飲、工藝、接待家庭、嚮導等整合與串連，打造新型態的部落見學體驗模式。

不只提供服務，現場亦有繽紛美麗的手工編織、飾品等商品可供選購，原民見學勞動合作社更結合在地社區議題、人文與產地故事的部落創生模式，透過旅程探索在地故事，像是【跟著SILIQ去旅行】......

導覽路線：傳統建築/埋伏坪步道、山蘇林/巨人之手/雪山坑步道、小米園區/植物採集。

DIY體驗：小米露、傳統織布、泰雅醃肉、小竹弓製作、竹筒飯製作、口簧琴製作、皮繩串珠手環、風味麵包製作、薏苡仁串珠製作、發酵氣泡飲製作、竹/藤編創新編織、茶樹精油製作（季節性）

文化饗宴：族服體驗、泰雅舞蹈、泰雅麻糬體驗、泰雅傳統射箭

美食品嚐：泰雅風味餐、獵人便當、野炊

【跟著SILIQ去旅行】

官網： https://liyungpeynux.shoplineapp.com/

電話：0905-531-070

靈鳥編織體驗＠余美玲

國寶級工藝師余美玲開班授課囉！目前只提供假日限定DIY手作體驗，從各種賽德克編織、傳統技藝中，認識了解賽德克的趣味傳說、故事。不只賽德克族，像是泰雅族、太魯閣族、布農族、鄒族和邵族都有關於占卜鳥、靈鳥的神話故事，並傳承「鳥卜」的文化傳統，在日常生活中會根據靈鳥的聲音和飛行方向，來判斷是否進行活動。「Sinsin（靈鳥）在唱歌了，請唱首好聽的歌吧！」電影《賽德克．巴萊》中莫那魯道和父親在狩獵前，便會透過觀察靈鳥來預知行動吉凶，祈求靈鳥發出悅耳的鳥鳴帶來成功唷！

DIY項目及費用

1、賽德克族編織頭帶 300元

2、賽德克族靈鳥 200元

3、賽德克族編織手環 100元

4、族服租借 男披肩200元、女整套 300元

DIY相關資訊

開放時間：假日10:00-17:00

報名方式：現場入内報名

體驗時間：約20分鐘

獵人射箭體驗＠撒力鐵夫木工坊

在城市也可以很部落！想要像獵人一樣很強很厲害的感覺～就來「撒立鐵夫木工坊」學習射箭和盪鞦韆吧！在主人引導下，學習射箭和體驗有趣的「情人鞦韆」。射箭可是原流新創聚落最夯的體驗活動之一唷！看來大家都很想過過帥氣獵人乾癮啊。

第二階段 精美小禮闖關遊戲✕闖3關

Google評論以及按讚FB、IG可獲得購物金＠原流選物店

這一關也太輕鬆愉快！來到【原流選物店】Google評論以及按讚FB、IG，就可獲得精美小禮物，我們每人都拿到一個環保袋唷！另外還可獲得購物金100元／人。前往原流新創聚落的路上就和閨密聊【原流選物店】一定要去逛逛，一次聚集好幾位藝術家的手作工藝品，尤其手工編織和飾品也太美了啦！很多都是獨一無二的唷！原流選物店精選琳瑯滿目的原民工藝品、文創商品和部落小農的農產品，嚴選自中部地區原住民族工作室和藝術家匠心獨具的作品和藝術收藏品。

完成族語認證即可獲得小禮＠榮恩寵物手工零食

來認識各原住民族的族語吧～賽德克的狗唸做Holi、魯凱族的羊唸做Kisisi......當然主考官會放水啦！獲贈天然食材的寵物點心一包。家有寵寶貝的把拔、馬麻們一定要來逛【榮恩寵物手工零食】唷！太有愛了！可愛的店犬也太親人！店裡販售貓貓狗狗天然農產品手工零食、寵物健康零食，還有超卡哇伊的寵物用品。

完成族群認識即可獲得小禮＠人子

原住民有幾族？感覺愈來愈多浮出水面，像是大家熟知的阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族，還有因為電影而廣為人知的賽德克族，另外還有撒奇萊雅族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族，目前共有16族，各族群各自擁有自己的文化、語言，百花齊放！在【人子】有各種原住民族的文創特色商品、族服製作和客製化商品，也是了解各族文化、特色的好所在唷！

最後階段準備野餐囉！餐點任務活動

這個活動體驗安排很是巧妙！前面先玩闖關遊戲、DIY和射箭等體驗活動，再來最後就是草地野餐囉！有沒有好像在部落裡狩獵完畢，準備享用成果的感覺呀！園區特別提供可變身為小型野餐桌的手提木盒，帶著它去執行餐點任務啦！酵母麵包、小米ＱＱ球、義式冰淇淋、冷泡茶，擺好一桌，悠閒地邊聽現場LIVE音樂演唱，邊享用美食，清風徐來，傍晚點上暈黃燈光，超Chill！原流新創聚落假日限定【原流LLYUNG午後食光】許你充實有趣的一下午，滿載而歸！快約上那個你喜歡的人一起一起吧！

尋找貓頭鷹獲得發酵麵包乙份＠答母森林發酵工坊

一腳踏入「答母發酵工坊」就被香饞了！老闆在店裡烤麵包，是美味的發酵麵包唷！店裡還設有舒適的用餐空間，玩累了可以在此吃甜點、麵包，喝飲料，以及傳統發酵系列創意食品。去年和姊妹淘台中二日遊時，我就規劃了光復新村、原流新創聚落一日遊和摩天嶺吃喝玩樂，愛吃、愛逛特色咖啡館的我特別推薦大家去到「TaMun答母森林發酵工坊」位於台中摩天嶺達觀部落的總店正是知名的「比度咖啡屋」。

「TaMun答母森林發酵工坊」的成立初衷是希望分享泰雅飲食文化精髓──發酵。老闆認為：「泰雅的傳統飲食文化，講究食物的原味，不過多的添加，最能吃出食物的甜美。」答母Tamun在泰雅語是指「酵母」，承襲泰雅祖先yaki（老奶奶）的工藝智慧，將部落的發酵技術融入麵包製程。

【TaMun答母森林發酵工坊】

官網： https://www.tamun-store.com/

FB粉絲團： https://www.facebook.com/tamun0708

尋找飛鼠獲得南島義式冰淇淋乙支＠飛鼠不飛

喜歡義式冰淇淋的朋友一定要試試「飛鼠不飛」的原鄉南島義式冰淇淋！老闆不但很會做美味冰淇淋，還是個極具天分的藝術家，店裡空間充滿他的美學巧思，坐下品嘗美味冰品還可以點杯冰滴咖啡，幸福加倍唷！飛鼠不飛的冰淇淋原料取自台灣在地食材，並特別加入原鄉特色食材，開發出獨特又美味的南島風味冰淇淋。

尋找山豬獲得小米QQ球或甜甜圈乙份＠南島媽媽

去年（2023）「南島媽媽-山豬跳舞餐飲實踐店」在原流新創聚落開幕，把部落媽媽的手藝帶下山，讓她們在都市裡一起做夢、圓夢。朋友們可能也發現，台中光復新村週六很多餐飲店休息，眷村小吃很多要等到下午才營業，要不大多是甜點店和咖啡館，雖說我很愛，可午餐就是想吃點鹹鹹香香的呀！鄭重跟大家推薦，以後來光復新村就上原流新創聚落找【南島媽媽】吃美食啦！部落媽媽們的手藝超讚的！而且超實在，像是食材就是要選用新鮮好食材啊！（吼～這還用說！）吃貨們快來品嚐美味的南島傳統美食！因為堅持新鮮食材，每天備料有限，南島媽媽建議大家最好預約唷！

去年我們還吃了南島媽媽店裡必吃招牌之一的「神山小米甜甜圈」，對這一味念念不忘！南島媽媽說是「唯一部落認證過的啦！」，嚴選來自神山最高級的小米，以純小米製作，炸得外酥內軟，吃起來Q彈軟糯不黏牙，香甜美味！趁熱吃最銷魂！媽媽今年更推陳出新，研發出小米QQ球，當然媽媽都馬是堅持現炸的，這才夠香酥內軟嫩呀！看到排隊人龍爭買小米QQ球，就知道大家真的很懂吃捏！

可愛的南島媽媽和漂亮的排灣族老闆娘把餐廳布置得溫馨舒適，走進去看看，還展示有原住民手工精緻婚紗和攝影，以貝殼、珍珠、琉璃珠、有色寶石和銀飾等素材製作的裝飾bling華麗，搭配顏色繽紛、花紋奪目的編織，賞心悅目！

【南島媽媽】

FB粉絲團： https://www.facebook.com/boarfood

訂位專線：0973029747（有 10人以上訂位需求建議電話訂位唷）

私訊粉專訂位的村民（島編會比較晚發現）

線上訂位 （I人不敢打電話的可以安心訂位了）

溫馨小叮嚀：現場會以線上訂位優先唷！平日建議各位村民們預約，餐點都限量（秉持著新鮮為原則）

尋找山羊獲得冷泡茶乙杯＠領頭羊的陶花園

來到原流新創聚落，拜託大家一定要一間間走進去看看唷！眷村老屋變身的店家從外面看不見，裡面都藏有多個房間唷！也形成了一種家般溫馨的氛圍。「領頭羊的秘密花園」又是一間很適合發呆一下午的市區桃源，這裡的主人是多才多藝、心思敏捷的藝術家Avayan Yasiku何丹秀麗一手打造的清新天地，複合式的場地，是小型美術館，也是咖啡館、茶館，提供台灣好茶和手沖咖啡，結合茶、咖啡、藝術的美學空間，以藤、蕨類、植物等自然元素布置空間，各處都有陶藝創作的展示，讓人身心靈也隨之沉靜下來。

卑南族陶藝家何丹秀麗的作品「陶器阿丹-領頭羊」入圍台中市十大伴手禮，「陶器阿丹」創作的茶與咖啡器具也太有手感溫度和藝術美感了！喜歡的話也可以買回家唷！何丹秀麗的創作初心是希望讓更多人看見原住民族文化，在每次的創作主題中，都會思考如何讓原住民族文化進來，以雙手誠心捏出原住民族十六族各不相同的特色，讓大家進一步認識台灣原住民族的多元及美好。

「原流新創聚落」園區坐擁約800坪的戶外、室內悠閒空間，規劃有：部落體驗活動、生活選物、南島美味、戶外藝術空間、藝術展覽及有趣好玩的市集和部落音樂表演，為懷舊老眷村注入更多元豐富的旅遊休閒元素。台中光復新村不但是經典電影取景地、熱門人氣美拍打卡景點，也超適合闔家大小、親子同遊共樂。連續兩年分別和閨密、姊妹淘親子遊光復新村加上原流新創聚落，都發現至少要安排一日遊！因為好玩好吃的太多了！時間根本不夠用！霧峰一日遊直接安排起來！輕鬆在城市裡享受部落風情旅遊。

還想深入部落體驗的旅人們，還可延伸二日遊、三日遊的部落旅遊。不妨參考原民見學勞動合作社【跟著SILIQ去旅行】，他們精心規劃了香川部落-米食聚落、雙崎部落-勇士之路、桃山部落-原始林徑三大路線、主題行程，帶領大家深入探索原鄉生活。