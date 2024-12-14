「Ten旅宿」位於宜蘭三星鄉，總共有十棟，每棟共有三個四人房，最多可同時容納120人

每棟門前都有美式烤肉爐，烤肉區上方有遮雨棚遇到下雨天也不怕（ P S. 夜晚天黑戶外燈會自動亮起）

「Ten旅宿」提供有籃子的淑女車使用，好天氣騎單車到田野間晃晃很不錯！

乾淨的常溫游泳池，夏天玩水消暑樂趣十足！可惜我們是冬天前往，就沒有使用到了～

戶外有一大片草坪區，很適合帶小孩追趕跑碰跳，好好放電一下～

大門口有簡易鞋櫃，進出需透過感應卡感應～

一樓大廳裝潢簡約時尚有質感，空間十分寬敞！

空間基本上沒有什麼危險的桌椅腳，小小孩可以很自在的爬行和走路～

客廳人多也不擁擠，椅子和地板都可以坐，我自己最喜歡窩在那張獨立的懶人沙發～

餐桌旁有簡易廚房，有提供鍋碗瓢盆、刀具、洗碗精、快煮壺以及電晶爐，考量安全性無提供瓦斯爐。

這區除了吃飯用餐，我們也會在這使用筆電辦公，椅子後方有插座很方便，「Ten旅宿」有提供WIFI

三五好友聚在一起，絕對少不了的麻將桌！

這隻可愛呆萌的草迷馬，當小朋友坐騎剛剛好～

樓梯下方擺放了幾張摺疊椅

一樓有公共廁所，內急不用特地跑到樓上～

電視有第四台和Youtube可以看、不唱歌也可放歌當背景音樂增添氣氛～

不得不說有KTV歡唱真是太嗨了！新歌舊歌曲都有，音響音質讓人很滿意～

位於二樓採光最佳的四人房，床側邊靠牆，帶小孩入住也不怕睡到滾下床

Ten旅宿所有冷氣都有暖氣功能，冬天不用冷的直發抖～

房間床很好睡很好躺，夜晚寂靜，讓人好眠到天亮～

門後這個小區域放前開式行李箱剛剛好～

乾溼分離淋浴間有對外窗，通風不潮溼～

戶外小陽台望出去的景色，可惜當天天氣不太好～

同樣位於二樓的四人房，床側邊靠牆，床高比較低，帶小小孩入住也能很放心～

這間浴室隱藏在門後方

也有小小的戶外陽台

最後來到位於三樓的四人房，床兩側皆沒有靠牆～

每間房都有電視可以看

每間房都有獨立衛浴間，洗澡和上廁所不用排隊～

三樓有一處戶外大露臺

好天氣來這裡深呼吸看風景，感覺很不錯～

家中有小孩的入住前可提早預訂嬰兒澡盆

Ten旅宿附近叫不太到外送，因此我們有提早請業者代訂烤肉食材，管家會事先幫我們放冰箱冷藏～

烤肉會用到的用品也都有提供

BBQ烤肉當晚餐，大家一邊烤肉一邊敘舊～氛圍很棒！

一踏進宜蘭三星「Ten旅宿」給人一種很溫馨回到家的感覺，和三五好友來這裡遊玩，真的有度假放鬆到！

「Ten旅宿」房間數夠多，公司國內旅遊、家族旅遊都很適合，完全是宜蘭包棟首選～

Ten旅宿

地址：宜蘭縣三星鄉中興六路35巷8弄9號

電話：0972967508

ＩＧ：https://www.instagram.com/tentenvilla/

官方LINE@：@704beoyu

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos