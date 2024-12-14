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【Ten旅宿】最新宜蘭包棟民宿推薦！最多可同時容納120人，可KTV歡唱、麻將桌、泳池戲水、BBQ烤肉，宜蘭三星鄉度假villa首選！

Ten旅宿 宜蘭三星包棟民宿 宜蘭包棟
2024-12-14 01:18:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

【Ten旅宿】最新宜蘭包棟民宿推薦！最多可同時容納120人，

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Ten旅宿」位於宜蘭三星鄉，總共有十棟，每棟共有三個四人房，最多可同時容納120人

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每棟門前都有美式烤肉爐，烤肉區上方有遮雨棚遇到下雨天也不怕PS.夜晚天黑戶外燈會自動亮起）

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「Ten旅宿」提供有籃子的淑女車使用，好天氣騎單車到田野間晃晃很不錯！

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乾淨的常溫游泳池，夏天玩水消暑樂趣十足！可惜我們是冬天前往，就沒有使用到了～

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戶外有一大片草坪區，很適合帶小孩追趕跑碰跳，好好放電一下～

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大門口有簡易鞋櫃，進出需透過感應卡感應～

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一樓大廳裝潢簡約時尚有質感，空間十分寬敞！

空間基本上沒有什麼危險的桌椅腳，小小孩可以很自在的爬行和走路～

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客廳人多也不擁擠，椅子和地板都可以坐，我自己最喜歡窩在那張獨立的懶人沙發～

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餐桌旁有簡易廚房，有提供鍋碗瓢盆、刀具、洗碗精、快煮壺以及電晶爐，考量安全性無提供瓦斯爐。

這區除了吃飯用餐，我們也會在這使用筆電辦公，椅子後方有插座很方便，「Ten旅宿」有提供WIFI

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三五好友聚在一起，絕對少不了的麻將桌！

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這隻可愛呆萌的草迷馬，當小朋友坐騎剛剛好～

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樓梯下方擺放了幾張摺疊椅

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一樓有公共廁所，內急不用特地跑到樓上～

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電視有第四台和Youtube可以看、不唱歌也可放歌當背景音樂增添氣氛～

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不得不說有KTV歡唱真是太嗨了！新歌舊歌曲都有，音響音質讓人很滿意～

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位於二樓採光最佳的四人房，床側邊靠牆，帶小孩入住也不怕睡到滾下床

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Ten旅宿所有冷氣都有暖氣功能，冬天不用冷的直發抖～

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房間床很好睡很好躺，夜晚寂靜，讓人好眠到天亮～

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門後這個小區域放前開式行李箱剛剛好～

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乾溼分離淋浴間有對外窗，通風不潮溼～

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戶外小陽台望出去的景色，可惜當天天氣不太好～

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同樣位於二樓的四人房，床側邊靠牆，床高比較低，帶小小孩入住也能很放心～

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這間浴室隱藏在門後方

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也有小小的戶外陽台

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最後來到位於三樓的四人房，床兩側皆沒有靠牆～

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每間房都有電視可以看

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每間房都有獨立衛浴間，洗澡和上廁所不用排隊～

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三樓有一處戶外大露臺

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好天氣來這裡深呼吸看風景，感覺很不錯～

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家中有小孩的入住前可提早預訂嬰兒澡盆

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Ten旅宿附近叫不太到外送，因此我們有提早請業者代訂烤肉食材，管家會事先幫我們放冰箱冷藏～

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烤肉會用到的用品也都有提供

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BBQ烤肉當晚餐，大家一邊烤肉一邊敘舊～氛圍很棒！

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一踏進宜蘭三星「Ten旅宿」給人一種很溫馨回到家的感覺，和三五好友來這裡遊玩，真的有度假放鬆到！

Ten旅宿」房間數夠多，公司國內旅遊、家族旅遊都很適合，完全是宜蘭包棟首選

【Ten旅宿】最新宜蘭包棟民宿推薦！最多可同時容納120人，

Ten旅宿

地址：宜蘭縣三星鄉中興六路3589

電話：0972967508

ＩＧ：https://www.instagram.com/tentenvilla/

官方LINE@：@704beoyu

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