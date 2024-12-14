來了來了！！千呼萬喚始出來！！！

最近天氣開始轉變，換季除了保養品，

髮型也是要換一下啦！

所以一定要來找型男設計師：JACKY老師報到！！

先來看一下變髮前的毛燥頭！

今天除了要把毛毛頭撫平之外，

還有把布丁頭和髮型變化一下！！

當然訴求除了美之外～

小花自己可以好整理＋維持度久～～

難得小花頭髮留這樣長，

要改變就要剪短～～哭哭

就全新交給JACKY老師嘍！！

首先，要先把布丁色補上 ，

猜猜看這次，老師要幫小花用什麼顏色呢？

我完成沒有挑色，

只跟老師說："我要有質感的顏色"！！

剩下的就是等待和期待了！！

哇鳴！！布丁不見了！！

有點深紫色調霧感～

真的很有質感呢！！

同步也準備接下來的縮毛矯正～

先把裡面的自然捲部份用離子夾夾直，上藥水～

接下來要來挑戰"熱塑燙"

連瀏海也來一點弧度～

怎麼這麼可愛啦！！（自己說）

小花好久沒有燙頭毛，

總覺得捲髮會看起來顯老，

相信JACKY老師～～等等看結果啦！！

拆捲子啦。。。好期待！！

哇！只是用手繞著吹捲，

怎麼可以這麼自然好看啦！！

背後長這樣！！真的超級美的，

完全沒有用電捲棒唷！！小花好喜歡！！

大家覺得如何呢？

真的顛覆我對捲毛的想法呢！！

真的太好看了！！分享給大家！！

只要你喜歡或想要髮型或髮色 JACKY老師就想辦法做出來

《溝通》就是為了客制化專屬妳的髮型～

想要客制化專屬妳的髮型或髮色，

快點預約JACKY老師！！

下面這二張是小花自己在家整理的髮型，

真的好方便，

完全不用再用電捲棒就可以有的造型！！

非常感謝老師的巧手！！！

郭文髮藝(忠孝店)

時尚地標：台北市大安區忠孝東路四段46號2樓 捷運：忠孝復興站3號出口（向後走1分鐘） 流行專線：0989744678 預約時間：上午11點～下午7點（剪燙染預約最晚6點）

歡迎點閱進入

點擊line預約

JACKY： https://instabio.cc/3071904I7drNK

FB:https://www.facebook.com/jackyHairDesigner

IG: https://www.instagram.com/action_jacky63/

以上純屬小花個人實際體驗的感想

詳細感受會因個人而異......

每個人喜歡的感受和產品都不同...

以上僅供參考唷!!