來了來了！！千呼萬喚始出來！！！
最近天氣開始轉變，換季除了保養品，
髮型也是要換一下啦！
所以一定要來找型男設計師：JACKY老師報到！！
先來看一下變髮前的毛燥頭！
今天除了要把毛毛頭撫平之外，
還有把布丁頭和髮型變化一下！！
當然訴求除了美之外～
小花自己可以好整理＋維持度久～～
難得小花頭髮留這樣長，
要改變就要剪短～～哭哭
就全新交給JACKY老師嘍！！
首先，要先把布丁色補上 ，
猜猜看這次，老師要幫小花用什麼顏色呢？
我完成沒有挑色，
只跟老師說："我要有質感的顏色"！！
剩下的就是等待和期待了！！
哇鳴！！布丁不見了！！
有點深紫色調霧感～
真的很有質感呢！！
同步也準備接下來的縮毛矯正～
先把裡面的自然捲部份用離子夾夾直，上藥水～
接下來要來挑戰"熱塑燙"
連瀏海也來一點弧度～
怎麼這麼可愛啦！！（自己說）
小花好久沒有燙頭毛，
總覺得捲髮會看起來顯老，
相信JACKY老師～～等等看結果啦！！
拆捲子啦。。。好期待！！
哇！只是用手繞著吹捲，
怎麼可以這麼自然好看啦！！
背後長這樣！！真的超級美的，
完全沒有用電捲棒唷！！小花好喜歡！！
大家覺得如何呢？
真的顛覆我對捲毛的想法呢！！
真的太好看了！！分享給大家！！
郭文髮藝(忠孝店)
時尚地標：台北市大安區忠孝東路四段46號2樓
JACKY： https://instabio.cc/3071904I7drNK
FB:https://www.facebook.com/jackyHairDesigner
IG: https://www.instagram.com/action_jacky63/
以上純屬小花個人實際體驗的感想
詳細感受會因個人而異......
每個人喜歡的感受和產品都不同...
以上僅供參考唷!!
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