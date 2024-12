前言

幾年前,大漠開始進行「台灣高山之旅」,去了「武陵農場」和「福壽山農場」,景色超級優美,但是都沒有記錄成「遊記」,實在很可惜 😔

從「杉林溪森林生態渡假園區」開始,大漠要將這些平日不常見的景色,依依記錄下來 ~

也記錄著「台灣高山」的變化,日後也會再安排再去一次「武陵農場」和「福壽山農場」,補足第一次的遺憾 😄

一、停車場

把車停入停車格後,就忍不住打開了天窗,為本次旅程拍上第一張照片 😄

因為今天的天氣超好 🌞

停車場旁有個「大事紀」看板,記錄著「杉林溪森林生態渡假園區」遇到的重大事件,以及革新的歷程 ~

二、龍珠橋

到了「杉林溪」之後,大漠才知道這裡範圍超大的 ❗❗

一共有 10 個步道,每個步道單程至少都要 30 分鐘以上,還有單程需要 60 分鐘 😮

比較遠的步道,是需要搭「接駁車」的,不然會累爆阿 😅

所以大漠依據「導覽圖」上,推薦的「一日遊」路線中,選擇了「青龍蕨類步道」,而回程走「石井磯步道」,完成不重複路線的旅程 😁

要往「青龍蕨類步道」,必須先跨越「加走寮溪」,這就要靠這座「龍珠橋」啦 ~

雖然「加走寮溪」小小的一條,但水面倒映著週邊的樹林,加上絕美的陽光,真是超水準演出阿 ~

過了「龍珠橋」後,還有一些停車位 ~

雖然增加了停車便利性及容量,但是有點破壞了優美的景色,實在是有點可惜 😅

「龍珠橋」橋尾,有幾棵「火刺木」結滿了小小的果實,看起來很可愛 😆

雖然幾乎整顆「火刺木」都結滿了果實,但還是可以看到尚未結果的小小「花朵」😄

短短的橋上,風景已經非常的動人了,真是令人期待後續的旅行 😁

三、青龍蕨類步道

看到導覽圖,就正式踏入「青龍蕨類步道」囉 ~

如果是「車停在紀念品店」和「搭遊覽車」的人,則是會由這座小橋「安和橋」,進入「青龍蕨類步道」~

就不會走一點也不順路的「龍珠橋」 😆

平靜的「加走寮溪」倒映著樹林 ~

只要是「拱橋」,就是好看,就算他小小的 😆

在「陽光」加持下,水面和地面都充滿了「秋意」😊

(ㄧ)、超大「導覽書」

「青龍蕨類步道」上,有一本超級有趣的超大「導覽書」,大漠忍不住就想要把它翻完 😆

沒錯就是「把書翻完」,沒有要看內容 😂

書上介紹著,待會的旅程上,可以看見的「蕨類」,以及「蕨類」的各種用處 ~

最重要的就是「吃」,餐桌上「過貓」和「山蘇」是多麼的令人「讚不蕨口」🍴

還可以製作成「染料」 ,為身上的衣著染上色彩 ~

更厲害的是可以做為「建築的材料」使用,而且不單單只作為「建築裝飾品」,更可以成為「建築的支柱」,如 : 筆筒樹的莖。👍

意想不到的是,還可以跟「行」有搭上邊,完美的湊成「食、衣、住、行」 😆

現在再用的「煤」,可能是上萬年前的「蕨類」,在地底受到「高溫」及「高壓」淬鍊而成的 😎

最後在介紹,平時大家常見植物,卻不知道牠也是「蕨類」的植物,讓各位來場「夢中蕨醒」一下 😂

翻完超大「導覽書」,假裝做完功課,踏上實踐之旅 😄

今日的陽光真的「好柔和」,甚麼景色都特別的優美 ~

(二)、銀杏湖

前方就是「青龍蕨類步道」上,第一個有名字的景點「銀杏湖」~

看起來是拍照的好地方,已經聚集了好多遊客 ~

聽了好多年的「健忘」要吃「銀杏」,終於讓大漠親眼見到「銀杏」啦 😂

其實本來是想到「杉林溪」看「楓葉」的,但是因時間的考量,現在只能選擇沒有「楓樹」的「青龍蕨類步道」😅

不過可以看見「銀杏葉」,似乎也是很不錯的選擇 ~

既然同樣是「秋天」會變色的葉子,那就不要再在意是「楓葉」還是「銀杏葉」,是「紅色」還是「黃色」,好好享受美景,才是重點 😁

「銀杏」也是高大的樹木 ~

不知道是不是,來的有點晚,感覺沒有甚麼葉子了 😅

還是它本來就是這麼的稀疏 😂

這天氣就可以一句成語形容,就是「秋高氣爽」 ~

陽光的揮灑下,「青龍蕨類步道」成了「金龍」步道 ~

接下來就要「二選一」了,看是要選擇「蕨類探索區」,還是選擇沿著「銀杏湖」繼續欣賞「銀杏樹」及「河 (湖、溪 ?) 邊好景」~

(三)、蕨類探索區

既然是「蕨類步道」,大漠當然就選擇「蕨類探索區」啦 ~

不過這個決定,真是令人「難捨難分」阿 😖

「蕨類」生長在潮濕土地上,且需要的光照少較少,所以被高聳大樹遮蔽陽光的地方,最適合他們了 ~

森林的藝術 (樹),別有洞天 😄

在「蕨類探索區」中,還是可以觀賞遠方的「銀杏樹」~

「蕨類探索區」的地勢,會越來越高,逐漸的遠離河岸 ~

「蕨類」拍起來,都像雜草 😅

那就來請它來做「美麗的河岸」的「配角」吧 😂

沿路滿滿的「蕨類」,有興趣的人可以翻翻「葉子」,看看背面是不是有大量的「孢子」~

「色彩斑斕」的水面倒影,把大漠目光全部吸引走了,注意力都不在「蕨類」上 😆

踏出的一步,都令人期待著,下一處的風光 ~

跌跤的大樹,看起來像被家人們接住一樣 ~

奮力的穿越叢林,抵達河岸找尋陽光 ~

密集的樹林 📷

如果是沿著「銀杏湖」的遊客,會從右側小路,接回「青龍蕨類步道」主線上 ~

好奇的,看了一下「銀杏湖」支線 ~

繼續回到「青龍蕨類步道」主線上 ~

走累了 ~

可以一邊欣賞風景,一邊稍作休息 ~

大漠此時的心情是「吃碗內,看碗外」😆

覺得對岸的「石井磯步道」也風景很棒,好想到對岸瞧瞧 😂

繼續前行 ~

在還沒回程前,令大漠非常好奇的地點 ~

(四)、欣悅台

還沒抵達「欣悅台」,就已經可以感受到待會的美景了 ~

「杉林溪」的風景,有時另大漠覺得這裡不像「台灣」 😆

在「欣悅台」上,往下看可以看到「88 吊橋」和「石井磯」~

「88 吊橋」名稱由來,是民國 88 年 9 月 21 日大地震後,重新修復的吊橋,並以 88 年命名 😆

那「樂山步道」上的「99 吊橋」,是甚麼原因而命名 😕

就等下次再訪「杉林溪」時解答囉 😄

鏡頭「折射」、「散射」下,產生的「彩虹光暈」 ~

離開「欣悅台」前,再多拍幾張照片 📷

再來一張 📷

再往前走後,發現大漠很喜歡的「樹枝藝術」 ~

每棵樹毫無規則可言的「樹枝」具有獨特性,就如人類一樣,每個人的指紋都不相同 ~

比起拓印「樹葉的血管」,大漠更喜歡秋季時,葉子掉光光的「樹枝」,還可以配上藍天,更有自然的感覺 😄

雖然都是同意棵樹,但在不同角度下,就有不同的享受 😆

倒下的大樹,中心是空的 ~

到底是「中心空了才到下」,還是「倒下後才中心空」呢 😆

(五)、福亭

「青龍蕨類步道」與「石井磯步道」會在「福亭」交會 ~

也就是說回程的時候,可以在「福亭」切換路線到「石井磯步道」上,去體驗不同的風景 ~

最為一座涼亭的「福亭」,在加上高聳大樹產生的「林蔭」,可以說是「涼上加涼 」😂

被「蕨類」包圍的「樹樁」,像極了一座小山 😆

繼續順著「青龍蕨類步道」往前行 ~

遇上另一件「樹枝藝術」的作品 ~

大漠比較晚抵達「杉林溪」,要趕在天黑前走完,必須加緊腳步囉 ~

GO ~ GO ~ GO ~

前方的「夕陽」,似乎很漂亮 ~

斜射的陽光,以「微醺的橙色」打在山體上,讓大地與藍天形成了微妙的對比 ~

走到這裡,有種來到「梨山」的感覺 ~

一樣的幾乎位於高山的最頂端,一樣的可以輕易地看見,另一座山的山頭 ~

每每看到這種景象,心中都在想「對面到底要怎麼過去」😆

說不定剛剛上山時,就是從那座山頭過來的 ,結果自己都不知道 😂

其實帶有「葉子」的樹梢,也是很美麗的 ~

不一定要是光禿禿的樹枝 😁

(六)、青龍瀑布

在抵達「觀景台」前,就已經可以看見「青龍瀑布」了 ~

但是在「觀景台」上,可以用更好視野欣賞「青龍瀑布」 😁

「青龍瀑布」上的水,沒有一躍而下 ~

而下經歷了數個階梯 ,好像在玩「小朋友下樓梯」一樣 😂

每一階都像個「小瀑布」 😆

後頭還有路,可以通往「青龍瀑布」底,那裡看肯定更壯觀 ~

拍下最後一張 「青龍瀑布」照片 📷

再往前走一點,還會看到詩人為「青龍瀑布」作的一首詩呢 👍

(七)、擎天劈

一開始看到「擎天劈」這個名字,大漠還以為是被「雷劈」的巨石呢 😅

沒想到會是被「地震」震裂的 😱

「擎天劈」因該是想表達「巨石承受了天地一擊,仍在此屹立不搖」💪

「擎天劈」位於「髮夾彎」上,過了「髮夾彎」後,再往前走可以抵達「青龍二瀑」~

此時也快要 5 點了,太陽也即將要下山了,所以還是先回程吧 ~

大漠可不想走在沒有路燈的黑夜中 😅

在回程前,可以先看看「擎天劈」後頭的「裕亭」及「能量屋」~

(八)、裕亭

大漠給「裕亭」的評價是「可以休息的地方」~

因為風景全都都被「大樹」擋住啦 ❗❗

順著階梯往下走,可以抵達「能量屋」~

再繼續往下走,就可以通往「青龍瀑布」底啦 ~

(九)、能量屋

牌子歪歪的,可不是鏡頭拿歪歪造成的 ~

是「能量屋」真的被「 921 大地震」,震的歪歪的,房屋整個傾斜一邊 ❗❗

有興趣的人,可以進去屋裡走走,裡頭地板歪斜的更嚴重。

大漠在屋子裡的感覺,是房子快要掉下懸崖了 ❗❗怕怕的 😖

可惜的是裡頭沒有燈光,沒有辦法拍照 😅

(十)、返程

回程啦 ~

山頭顏色,比來時看到得更「黃」了 ~

「暮色」就是動人 ~

趕 ~ 趕 ~ 趕 ~

趕在太陽下山前 ~

哇 ~ 「太陽」的高度,似乎比大漠所處的位置還低了😆

回到了「福亭」~

忘了說「福亭」這裡,還可以進入「越嶺古道」,一條聽起來很累的步道 😆

不知道有沒有人注意到,動物成語的牌子 ~

而動物牌子一共有 12 個,這數量就是對應「十二生肖」啦 ~

讓來「杉林溪」的人,有一項任務是收集「十二生肖」,意圖勾起大家「要走完整座園區」的念頭 😄

「福亭」有「馬」上成功,「擎天劈」有「蛇」行富貴 ~

準備轉往「石井磯步道」囉 ~

四、石井磯步道

順著支線往「石井磯步道」走,第一個看到的景點是「欣悅台」上看見的「88 吊橋」~

(ㄧ)、88 吊橋

斗大的「88 吊橋」,就怕你認不出來 ~

橋上的風光 ~

(二)、盤古石井

神奇的天然井,第一次知道「溪水」還會挖洞呢 😄

看不出來它有兩公尺深呢 ❗❗

掉下去因該就很難上來了吧 😖

往「石井磯」的方向 ~

過「加走寮溪」的方向 ~

往「回家」的方向 ~

(三)、洲亭

過橋後,來到「洲亭」,收服了一隻「才華羊藝」的「羊」~

雖然趕著回去,但都到了「石井磯步道」不去看「石井磯」,實在說不過去阿 ~

於是大漠花了十分鐘,去瞧瞧「石井磯」~

(四)、「石井磯」和「母愛石」

還沒抵達「石井磯」,就先看到了「說明牌」~

原來「88 吊橋」下 ,就有一些「石井磯」了 ~

但「導覽圖」上標示的「石井磯」在更後頭的位子,所以要繼續往前走 ~

來「杉林溪」除了收集「十二生肖」,還可以收集散落各地的「詩」~

大漠收集的第一首詩在「青龍瀑布」,看到這裡不知道大家還有沒有印象 😂

真正的抵達「導覽圖」上標示的「石井磯」時,會看到一面更舊,且有歷史感的「說明牌」😂

「石井磯」要到「觀景平台」上,才可以看見 ~

不僅有「石井磯」,還有「母愛石」 ~

當時大漠急著要回去,真的是沒看出來「母愛石」像一位正在彎腰哺乳的母親阿 😅

回家到寫文章時,看到照片才看出來 😅

觀賞「石井磯」似乎要看運氣、看時機 ,「說明牌」上的「石井磯」看起來比較漂亮啊 😅

真的要回程了 ~

回到「88 吊橋」~

「88 吊橋」下的「石井磯」,沒有一個洞一個洞的 ~

是不是被挖穿了, 全部的「石井磯」都連在一起了 😆

跟「88 吊橋」,說「八八 (掰掰)」😁

(五)、靈龜台

「靈龜台」是大漠在「青龍蕨類步道」上,覺得很好奇的地方~

也是在寫文章時,才知道在「靈龜台」上,可以看到「石龜飲露」😅

那個「石龜」也不叫一聲,讓大漠錯過了 😖

在這裡也順便試用剛買的 Zenfone 10 相機,看看「光軌模式」中「流水」拍起來的效果如何 ~

也是大漠第一次使用 「光軌模式」😁

(六)、加走寮溪

失去「金黃色陽光」的「加走寮溪」,變成了墨綠色,不在色彩繽紛。

但水中「倒影」依舊動人 ~

遇上了分岔路,又要進行選擇題了 😕

「上路」似乎直接是,直接通往「入口處停車場」~ (依據路牌猜測)

「下路」繼續沿著「石井磯步道」回到「銀杏湖」,再回到「入口處停車場」~

這裡居然還有「落羽松」隧道 ❗❗

真可惜天色已經暗了,不怎麼好看了 😔

前方「紅紅的」好像是「楓樹」😀

沒錯就是大漠想看「紅色楓葉」😀

以為無緣的 「紅色楓葉」,最後還是被大漠看到了 😁

雖然小小顆的,又沒有很密集,但已經可以彌補「大漠失望的心情」了 🎉

遠處還有很多「楓樹」,看起來是個拍照的好地方 ~

得加緊腳步囉 ~

已經快要看不到路了 😖

(七)、銀杏湖

看到「銀杏湖」就安心了不少,因為這就表示快要到停車場了 😁

放下緊張的心情後,大漠又開始拍「樹枝藝術」😆

終於看到「入口處停車場」,其實是要拍「楓樹」😆

「月亮」都出來了 ~

「入口處停車場」前的一個小小的「觀景平台」,風景很不錯,可以看到「銀杏湖」~

還有獨立的「楓樹」~

一旁還盛開著漂亮的「黃金菊」~

「紀念品店」旁的「停車場」~

終於到大漠停車的地方啦 ~

天色已暗,路燈都打開了,真的該回家了 ~

六、離別夕陽

開車下山的路上,遇上了一道美麗的「夕陽」,令大漠趕緊找個「安全的路邊」停車,想將它紀錄下來 ~

可惜的是手機不給力,無法將它完整的「光影」保留下來,並留作紀念 😢

地圖

旅遊 & 住宿資訊

(一)、快速尋找,附近住宿資訊

(二)、 快速尋找,旅遊行程

精選美景 - 周邊商品 (提供客製化服務)

大漠有精選幾張美景,將他製作成周邊商品,如 : 藍芽喇叭、拼圖、鑰匙圈、筆記本、滑鼠、滑鼠墊、鍵盤...等商品 。

商品類別涉及了 電子產品、居家用品、杯子餐廚、服飾、旅行用品、辦公用品...等 。

有興趣的人可以到 看看喔~

我的 優惠碼 K0999975 ,可享受 KUSDOM 全場 9 折優惠 。

精選授權圖片

如果您喜歡 大漠國渡 「攝影照片」的話,可以在 大漠國渡 Shutterstock 的作品集中購買喔 ~

如果您喜歡我的內容,可以這樣贊助大漠國渡 (支持創作)

如果您喜歡我的內容,可以透過以下方式贊助大漠國渡,支持創作

Paypal : 小額贊助 (可刷信用卡)

悠游付 (EasyWallet APP) : 小額贊助