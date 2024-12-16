聖誕節大家敲碗的草莓系列商品回歸了
去年水豚麥胖推出的草莓甜點很熱銷，今年還多了草莓大福，加上新品開心果蛋塔，紅紅綠綠的超有聖誕氣氛！
雖然現在草莓很貴，但老闆聽到大家的心聲，不計成本提前推出草莓系列商品
由於現在草莓很缺貨，有可能現場買不到，建議大家先打電話或私訊Line官方帳號提前預訂~
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👉水豚麥胖-竹北光明米窩位置
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水豚麥胖-竹北光明米窩位於光明一路與文采街的交叉口，就在筑萱牙醫診所旁。
👉水豚麥胖-竹北光明米窩環境介紹
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店面色調以淺灰和木質為主，將品牌LOGO水豚波波融入空間的各角落，呈現文青風格
L型的麵包架上擺滿當日新鮮出爐的麵包，整間店充滿了麵包香。
選購麵包的時候也不會人擠人 開幕以來人潮滿滿呢~
不只有美味的麵包，店內還有可愛的背景牆可以拍網美照喔
👉水豚麥胖-新竹東光米窩位置
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水豚麥胖-新竹東光米窩位於東光路土地公正對面，就在鴨肉麵旁，離光復路超近的！
👉水豚麥胖-東光米窩環境介紹
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店面色調以奶茶色和木質為主，將品牌LOGO水豚波波融入空間的各角落，呈現文青風格
整間店美美的，超像書店的麵包店，感覺進來氣質都提升了^^
不只有美味的麵包，店內還有可愛的背景牆可以拍網美照喔
👉水豚麥胖新品上市
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聖誕節大家敲碗的草莓系列商品回歸了！
去年水豚麥胖推出的草莓甜點很熱銷，今年還多了草莓大福，加上新品開心果蛋塔，紅紅綠綠的超有聖誕氣氛
草莓大福(1個55元、6個300元)外皮軟Q，內餡有卡士達+紅豆泥
香甜的內餡加上酸甜的草莓，一點也不甜膩！
冬天能吃到草莓大福真的好幸福喔
草莓牛奶棒(75元)
牛奶棒內擠上特製卡士達醬，不只有卡士達甜香還有奶油順滑，加上外酥內軟的牛奶棒和新鮮草莓酸甜，真的有戀愛的滋味呢
草莓菠蘿(75元)讓小米意外地喜歡~
香酥內軟的菠蘿跟卡士達醬搭配，在口中有爆漿的口感，加上酸甜的草莓，讓人有戀愛的感覺
喜歡吃壓片可頌的朋友，不妨試試草莓壓扁可頌(75元)。
一口咬下有卡滋卡滋酥脆的聲音，而且餅乾口感的可頌跟卡士達醬和草莓更搭了~
草莓小可頌(75元)
開心果蛋塔(99元/顆)，濃郁開心果醬加上烤過的開心果碎粒，有滿滿的開心果香氣，吃起來真的有開心的感覺
層層分明的塔皮，加上濃郁雞蛋香和奶香讓人一吃難忘！
小米也很推鹽可頌(1個45元、3個110元)，這可是熱銷商品喔！
外型短短胖胖很可愛，外層口感軟酥，喜歡脆一點的朋友買回家後氣炸180度 2-3分鐘，就可以吃到會牽絲的鹽可頌，提醒大家會牽絲的麵團才是好麵糰喔
外皮酥脆，裏頭帶點微鹹味的奶油，而且3個110元的價格來說真的很划算
👉水豚麥胖營業時間地址
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🌟店家資訊：水豚麥胖-竹北總店
🏠地址：新竹縣竹北市光明一路160號
☎電話：03 558 6233
⏰營業時間：12:00–21:00
粉絲團：水豚麥胖總店 竹北光明米窩
➡️現金交易/無收取服務費
🌟店家資訊：水豚麥胖 新竹東光米窩
🏠地址：新竹市東光路91號
☎電話：03 571 1366
⏰營業時間：12:00–21:00
粉絲團：水豚麥胖 新竹東光米窩
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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