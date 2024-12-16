您也是跟我家一樣,每天要用咖啡打開一天的美好的開始嗎？
所以在新的一年不管是給自己或者是要送禮給別人
用咖啡禮盒來代表心意是非常適合的
【台灣咖啡年節禮盒推薦/新年伴手禮推薦】【川咖啡】
年節送出品味與心意~喜歡咖啡的你絕對不能錯過！
⭐專注於台灣精品咖啡的品牌
【川咖啡】🌱親訪產區，與小農交流種植理念
致力呈現臺灣小農咖啡的獨特魅力與頂尖品質
如川流般，匯聚台灣精品咖啡
讓更多人愛上來自台灣的每一杯好咖啡
充滿河川意象優雅美感的包裝設計
這樣的禮盒不管是送禮很有面子
買回家自己喝也都非常的開心呢！
⏰接單後24小時內新鮮烘焙，鮮度100%
不僅使用新鮮烘焙咖啡豆之外，濾紙更採用日本進口鑽石型濾掛袋
鑽石型濾掛袋猶如錐型濾杯的設計，除了使手沖技巧更易掌握之外
更可讓熱水緩慢地流出，更能匯聚每一滴香醇的咖啡液
使咖啡喝起來更加香醇
使用方式
1. 撕開：打開包裝後，先依濾袋上箭頭標示方向撕開
2. 撥開：輕拉兩側掛耳,沿上方開口邊緣往另側輕輕撥開
3.成型：雙手將二邊慢慢撥開到底即可成型
4.將濾袋掛置杯緣上即可享受手沖咖啡樂趣
一撕開包裝就可以聞到那咖啡濃郁的香氣
最喜歡手沖咖啡帶來的香醇風味
【南投水里•頂崁村】水洗處理
鑽石型濾掛咖啡 10包/盒
烘焙度：中度烘焙
柑橘、佛手柑、核桃、栗子、蔗糖、茶感
前段入口佛手柑香綻放，
中段柑橘清香與強烈核桃感，豐富層次喚醒感官
後段蔗糖甜圓潤滑順，餘韻那茶感輕柔綿長又回甘
細膩的前中後調層次交疊豐富
【信義•神木村】蜜處理
鑽石型濾掛咖啡 10包/盒
烘焙度：中淺烘焙
黑醋栗、楊桃、可可、蜂蜜、紅糖、淺莓果、茶感
剛入口時可以感受到一股清新淡雅水果香乍現
中段黑醋栗、莓果香氣加強，然後帶著蜂蜜、紅糖的甜感
在嘴裡慢慢地入喉，那回甘的滋味就像是在喝茶一樣的甘甜
我家老哥最愛這一款
【梅山•瑞峰村】水洗 台灣咖啡豆
鑽石型濾掛咖啡 10包/盒
烘焙度：中淺烘焙
柑橘、白花、堅果、茶感、60%黑巧克力、乾淨回甘
這款則是我家寶貝的最愛
口感溫和香醇前段輕輕地白花香氣一縷而過
中段微酸的柑橘中透露著甜感均衡口感
尾韻入喉時堅果調瞬間填滿整個口腔
飲盡後紅糖與巧克力尾韻回甘且綿長令人難忘
不管在家還是外出都可以感受到台灣精品咖啡的香氣與口感
即使是忙碌的年節期間
也能跟親友們好好享受一杯咖啡帶來的清閒時刻
同時也能凸顯與眾不同的品味
想在農曆新年期間拜訪咖啡控朋友
帶這款禮盒去準沒錯
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