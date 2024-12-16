您也是跟我家一樣,每天要用咖啡打開一天的美好的開始嗎？

所以在新的一年不管是給自己或者是要送禮給別人

用咖啡禮盒來代表心意是非常適合的

【台灣咖啡年節禮盒推薦/新年伴手禮推薦】【川咖啡】

年節送出品味與心意~喜歡咖啡的你絕對不能錯過！

⭐專注於台灣精品咖啡的品牌

【川咖啡】🌱親訪產區，與小農交流種植理念

致力呈現臺灣小農咖啡的獨特魅力與頂尖品質

如川流般，匯聚台灣精品咖啡

讓更多人愛上來自台灣的每一杯好咖啡

充滿河川意象優雅美感的包裝設計

這樣的禮盒不管是送禮很有面子

買回家自己喝也都非常的開心呢！

⏰接單後24小時內新鮮烘焙，鮮度100%

不僅使用新鮮烘焙咖啡豆之外，濾紙更採用日本進口鑽石型濾掛袋

鑽石型濾掛袋猶如錐型濾杯的設計，除了使手沖技巧更易掌握之外

更可讓熱水緩慢地流出，更能匯聚每一滴香醇的咖啡液

使咖啡喝起來更加香醇

使用方式

1. 撕開：打開包裝後，先依濾袋上箭頭標示方向撕開

2. 撥開：輕拉兩側掛耳,沿上方開口邊緣往另側輕輕撥開

3.成型：雙手將二邊慢慢撥開到底即可成型

4.將濾袋掛置杯緣上即可享受手沖咖啡樂趣

一撕開包裝就可以聞到那咖啡濃郁的香氣

最喜歡手沖咖啡帶來的香醇風味

【南投水里•頂崁村】水洗處理

鑽石型濾掛咖啡 10包/盒

烘焙度：中度烘焙

柑橘、佛手柑、核桃、栗子、蔗糖、茶感

前段入口佛手柑香綻放，

中段柑橘清香與強烈核桃感，豐富層次喚醒感官

後段蔗糖甜圓潤滑順，餘韻那茶感輕柔綿長又回甘

細膩的前中後調層次交疊豐富

【信義•神木村】蜜處理

鑽石型濾掛咖啡 10包/盒

烘焙度：中淺烘焙

黑醋栗、楊桃、可可、蜂蜜、紅糖、淺莓果、茶感

剛入口時可以感受到一股清新淡雅水果香乍現

中段黑醋栗、莓果香氣加強，然後帶著蜂蜜、紅糖的甜感

在嘴裡慢慢地入喉，那回甘的滋味就像是在喝茶一樣的甘甜

我家老哥最愛這一款

【梅山•瑞峰村】水洗 台灣咖啡豆

鑽石型濾掛咖啡 10包/盒

烘焙度：中淺烘焙

柑橘、白花、堅果、茶感、60%黑巧克力、乾淨回甘



這款則是我家寶貝的最愛

口感溫和香醇前段輕輕地白花香氣一縷而過

中段微酸的柑橘中透露著甜感均衡口感

尾韻入喉時堅果調瞬間填滿整個口腔

飲盡後紅糖與巧克力尾韻回甘且綿長令人難忘

不管在家還是外出都可以感受到台灣精品咖啡的香氣與口感

即使是忙碌的年節期間

也能跟親友們好好享受一杯咖啡帶來的清閒時刻

同時也能凸顯與眾不同的品味

想在農曆新年期間拜訪咖啡控朋友

帶這款禮盒去準沒錯

如川流般，匯聚台灣精品咖啡【川咖啡】

年終IG回饋粉絲🎁🎁【抽獎活動】🎁🎁

▪️贈送商品 : 💓【川咖啡】鑽石型濾掛咖啡 10包/盒💓 （一盒）

▪️抽獎名額 :1名 (隨機抽出)

▪️抽獎方式：