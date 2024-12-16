台北美食「極鶴和牛鍋物(旗艦店)」是武鶴集團旗下的新品牌，位於捷運忠孝敦化站附近，主打頂級日本和牛火鍋吃到飽，最低1580元起。肉品有日本A5和牛、日本F1國產牛、澳洲和牛等，提供霜降、赤身、羽下、板腱、肋眼上蓋等夢幻部位，還有西班牙伊比利豬、黃金松阪豬、桐德盤克夏豬腹協、黑蜜豬梅花及紐西蘭羊肩肉。海鮮則有北海道生食干貝、生鮮鮑魚、根島生態蝦、龍膽石斑等，搭配近百種食材無限供應。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)怎麼去？

極鶴和牛鍋物(旗艦店)位於遠東SOGO台北敦化館後方，搭捷運至忠孝敦化站5號出口，或從東區地下街12號出口步行約5分鐘即可抵達。店門前有機車停車格，周邊也有收費停車場。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)用餐環境

極鶴和牛鍋物(旗艦店)用餐環境展現日式和風，點綴著櫻花、山水畫與竹簾等元素。座位寬敞舒適，以4至6人座位為主，另提供10-12人包廂，需提前預訂，低消13,000元。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)菜單

極鶴和牛鍋物(旗艦店)採吃到飽的模式，有1580元和2280元兩個價位，用餐時間為120分鐘，統一消費制，同桌所有人需點同一種方案，入座後90分鐘最後加點，另收10%服務費。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)採用QR Code點餐，每次可點選12樣菜品(肉品最多5樣)，份量依人數提供。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)活動資訊

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極鶴和牛鍋物(旗艦店)現點現切

極鶴和牛鍋物(旗艦店)提供的日本和牛皆為日本直輸A5/B.M.S10(最高等級)，並且店內展示不同部位的圖示。所有肉品均為現點現切，確保享用最新鮮的日本和牛。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)自助吧

極鶴和牛鍋物(旗艦店)的飲品和冰品採自助式，飲品種類超過20種，包括碳酸飲料、茶類、果汁、Hershey’s冰沙以及Nespresso咖啡機等。

而碳酸飲料選用鐵鋁罐包裝。

霜淇淋的口味會依當日供應為主，當天我品嚐的是草莓口味。

另外，還有小餅乾、糖果或醬料可以搭配，增添更多風味。

除此之外，還有蜂覓牛奶冰，與台灣在地小農合作，將純蜂蜜與鮮奶完美結合，並可搭配抹茶粉點綴。朋友說這款冰淇淋非常好吃。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)餐點介紹

我們當天在極鶴和牛鍋物(旗艦店)享用了2280元的頂級部位吃到飽，四人份的餐點一上桌，看起來真的好豐富！

極鶴和牛鍋物(旗艦店)是鴛鴦鍋，店裡有8種湯底可以選擇，包括昆布清湯、川渝麻辣、大漢蒙古、御膳花雕雞、胡椒雞白湯、香醇牛奶、日式壽喜燒和限量海南椰子雞，可以選兩種不同的口味。

我們選擇了限量海南椰子雞，是新推出的口味，採用IF大獎品牌的椰子水，搭配手切雞肉和椰肉，湯頭喝起來清甜可口。

手切雞肉帶皮，並用椰子汁醃製，散發濃郁的椰香。

另外一個是日式壽喜燒，甜鹹適中，涮和牛剛好很搭。

我們當天選了A5日本和牛的部位，包括肋眼上蓋、赤身、雪花、霜降和沙朗心，還有日本F1國產牛和尚頭。當店員把肉端上來時，那油花真的是美極了，我和朋友都好驚豔！

另外也有點澳洲和牛雪花和板腱。

極鶴和牛鍋物(旗艦店)的肉品油花分布均勻，色澤漂亮，而且每片都很大塊！接下來，我要來分享我們當天最喜歡的前三名和牛。

A5日本和牛沙朗心和A5日本和牛雪花要我們挑選第一名真的有點難！所以這兩款都一定要試試，沙朗心的肉質柔軟，入口即化，真的很好吃！

而A5日本和牛雪花入口嫩滑，肉汁鮮美且不油膩，吃起來很過癮！

接下來是A5日本和牛肋眼上蓋，肥瘦剛好，肉質細緻又軟嫩，吃起來很棒！

豬肉選的是西班牙伊比利豬和桐德盤克夏豬腹協。西班牙伊比利豬是我很喜歡的，肉質細嫩多汁，油花豐富均勻；桐德盤克夏豬腹協則是油花更豐富，口感極佳！

神戶紅酒牛是打卡或留下Google評論招待的極品，堪稱日本和牛中的稀有珍品，每年僅出產約700頭。肉質軟嫩多汁，鮮甜美味！

鱈場蟹腳雙人用餐贈送一份，四人用餐贈送兩份，依此類推！另有2580元鱈場蟹吃到飽方案。

鱈場蟹腳肉質彈牙又新鮮，脫殼也很輕鬆。

海鮮盤端上桌浮誇到不行！有北海道生食干貝、生鮮鮑魚、根島生態蝦、極品扇貝、天使紅蝦、無毒草蝦、翠玉白蝦、廣島生蠔、特大蛤蜊、片刀鯛魚、現撈鱸魚和特選鮭魚。

來極鶴和牛鍋物(旗艦店)有提供剝蝦服務，很適合像我們這種愛吃蝦又懶得剝的人！

我們直接點了根島生態蝦、天使紅蝦、無毒草蝦和翠玉白蝦，根島生態蝦特別推薦，無毒養殖，煮熟後又大又新鮮，咬下去超有滿滿的厚實感！

魚片有片刀鯛、現撈鱸魚和特選鮭魚，每片都很大塊，口感鮮嫩！

其他海鮮像是北海道生食干貝、生鮮鮑魚、極品扇貝、天使紅蝦、廣島生蠔和特大蛤蜊，品質同樣令人驚艷，尤其是特大蛤蜊，煮完還這麼飽滿，真的很滿足！

牛腱軟嫩入味，牛筋入口即化，和牛肚Q彈又越嚼越香，還有Q彈牛肉丸、香甜芋頭丸和手工蝦丸，每一口都很有料，口感扎實！

鮭魚卵和牛丼飯也是必點！滿滿晶瑩剔透的鮭魚卵，濃郁牛油香的肉燥，搭配香脆油蔥，每一口都很過癮！

吃火鍋也別忘了營養均衡，時蔬有高麗菜、玉米筍、金針菇、香菇、水果玉米、大白菜、水蓮等，煮在海南椰子雞湯裡更鮮甜！

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