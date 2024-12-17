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[雞胸食記]全家Family Mart。【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

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2024-12-17 13:30:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

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202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

CP卜蜂食品又有新口味即食雞胸肉在全家FamilyMart上市囉!

我發現近期在全家上市的卜蜂即食雞胸肉，可分自家品牌和聯名兩類

有品牌聯名的就是會硬生生少十幾克或是定價貴十塊，但僅是包裝較花俏，口味卻不一定

好在這款我有興趣的「肉骨茶風味嫩雞胸」沒有任何品牌聯名~

 

202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

商品名稱：卜蜂CP 肉骨茶風味嫩雞胸 定價NT 59

相關連結：

卜蜂食品(蝦皮商城) 

卜蜂食品(iHergo愛合購)  

營養資訊：110.0  kcal/ 100 g

※過敏原：豆、麩質；※產線過敏原：奶、蛋、魚類、芥末、芹菜、甲殼類、螺貝類、頭足類、堅果類、芝麻、花生

產地/製造商：台灣南投縣/台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉食品加工廠

購買店家：全家便利商店

202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

▲卜蜂CP 肉骨茶風味嫩雞胸 營養成分資訊

成分：雞肉、大豆油、糖、料理米酒、胡椒粉、當歸、醬油、肉荳蔻、甘草粉、大蒜粉、......等

202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

▲卜蜂CP 肉骨茶風味嫩雞胸 拆封狀態

如同所有卜蜂CP推出的即食雞胸肉產品都共同擁有特徵：背面會有格狀壓紋

202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

▲卜蜂CP 肉骨茶風味嫩雞胸 拆封狀態

打開時要湊近聞才會有股淡淡的藥膳湯的香氣

底部有些許半透明湯水，大約20-30 mL

202412【CP卜蜂】肉骨茶風味嫩雞胸

▲卜蜂CP 肉骨茶風味嫩雞胸

朝上剛好是整塊雞胸肉最厚的部位，一開始冷藏直接吃，感覺蠻乾的、略微澀澀的；後來用熱水浸泡5分鐘後再吃，就變比較軟且嫩

而且較薄的部位也比較水嫩好吃

有淡淡的藥膳香及白胡椒味道與很些微的辛辣感，內層肉質則比較沒入味

 

儘管這款雞胸肉打從最基本的「肉骨」就已經不符資格，但從包裝上成分標示有「醬油」，原本覺得其「肉骨茶風味」應該是偏向黑湯派

但雞胸肉還是熟雞肉的白色，不像黑湯派肉骨茶的豬排骨肉那樣有深邃的棕黑色，且吃起來胡椒味到偏重，我覺得還是比較像白湯派肉骨茶

※肉骨茶 黑湯派 VS 白湯派

星馬肉骨茶依照在地食材與文化，大致可分為馬來西亞的「福建黑湯派」和新加坡的「潮州白湯派」。

黑湯派肉骨茶因為有加入醬油，湯頭色額較黑、藥膳風味濃厚香醇；白湯派則加入較多蒜頭和胡椒提味，湯色清淺，辛香味和嗆感較重

 

相關連結：

卜蜂食品(蝦皮商城) 

卜蜂食品(iHergo愛合購)  

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以上。

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