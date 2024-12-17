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台南市安平區

耘初茶食 蹦穀物薏米花 蹦穀物原味薏米花 蹦穀物海苔薏米花 more
2024-12-17 19:21:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

小紫吃喝玩樂~

宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】低溫烘烤(素食)下午茶點心!不油炸/無人工色素(海鹽/海苔/黑糖)3種口味都涮嘴!

耘初茶食-蹦穀物薏米花首圖.jpg

 

30秒薏米花3種口味(短影)快速看 宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】https://youtube.com/shorts/pT71pnBBPr8?si=iKkeSFJMwPy-jZ6E

追劇看電影美食"爆米花"是許多愛吃又怕胖怕熱量太高者熱愛的零嘴

近年大家愈來愈重視養生概念!

推薦大家和爆米花一樣涮嘴且低熱量、不加阿哩阿雜調味口感酥脆(幼童、年長阿公阿嬤)也可輕鬆咬食(選用全穀薏仁)製作的穀物零食蹦!穀物薏米花

蹦穀物薏米花3種口味 (3).jpg

目前有(原味薏米花/海苔薏米花/黑糖薏米花)3種口味可選購!

純素食~ 茹素者可安心食用

蹦穀物薏米花3種口味 (2).jpg

別說小紫沒好康報報嘿!

店家官網  宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】  http://ta3goods.com

目前正推出『蹦蹦好滋味；薏米花隨你選』3包特價399元活動

一次買3包(口味任您自己搭選)真的是優惠價喔!也可加購其它商品(滿額享免付運費)宅配服務

任選3件優惠價399卡划算-蹦榖物薏米花.png

以前我超愛吃甜甜爆米花(上方沾裹愈多糖與奶油)愈覺得好吃！

年紀漸長後! 不敢吃啦!

光想到使用大量奶油、砂糖爆出的零嘴(熱量爆高)已很久沒買！

 

朋友推薦現在正夯(零食新選擇) 

耘初茶食~蹦!穀物薏米花系列!

不油炸!拿在手裡真的無油感.。

(0人工色素/0防腐劑/0無糖精/0反式脂肪 )多吃不會對身體造成負擔；口感酥脆很涮嘴

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蹦穀物原味薏米花  有+海鹽調味! 滋味最深得我心

蹦穀物原味薏米花 (2).jpg

選用紅薏仁，保留天然麩皮(將珍貴的薏仁酯/維生素B膳食纖維)保留住!

再採用傳統作法:先利用高壓將薏仁煮熟後；低溫烘烤再高壓『蹦』出粒粒分明薏米花

製程不油炸、也沒有添加奶油等化學添加物；製程為了讓薏米花保有酥香口感；剛(爆好)馬上吹16度冷氣降溫(太享受)啦!

 

可搭配豆漿、米漿、鮮奶來個美好『早餐、下午茶』食光

蹦穀物原味薏米花營養標示與成份(如下圖)

蹦穀物原味薏米花成份.JPG

薏米花保存期限9個月有效日期打印在包裝袋口

夾鏈袋設計! 好保存

開封後記得盡快吃完喔! 避免沒封緊受潮影響最佳(酥脆)食感!

(其實您不用擔心)

因為一拆開~看電視、追劇時會不自主的一把接著一把拿著一顆顆往嘴裡塞! 然後就...整包嗑光啦!

夾鋉袋包裝-蹦穀物薏米花.jpg

無添加防腐劑

so袋內會放脫酸素劑乾燥劑(保鮮)預防薏米花變質。若家中有幼童! 爸比媽咪們要注意(別讓孩子誤拿誤食) 

夾鋉袋包裝-蹦穀物薏米花 (2).jpg

蹦穀物原味薏米花 (3).jpg

說真的一開始我最不看好原味(海鹽)薏米花 這個口味! 

開吃後~我竟然最愛是它!  宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】

蹦穀物原味薏米花 (6).jpg

外觀色澤淺淺的；原以為會(食之無味)

入口後帶著淡淡海鹽(極低鹹香薏米花榖物香)

尾韻又覺得愈吃愈涮嘴

仔細端倪袋子背面成份表: 原來裡頭除了海鹽；另外還有添加極少量的花椒粉胡椒粉提味! 

難怪我3種口味吃完後

真心的覺得(原味)海鹽口味最好吃

蹦穀物原味薏米花 (5).jpg

蹦穀物(海鹽)原味薏米花  超適合倒杯豆漿米漿當早餐或下午茶點心品嘗

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今天剛好去大賣場買了米漿
(冬天)可以微加熱後配薏米花! 台式午茶滋味很迷人喔! 保證家中長輩也會喜歡!

蹦穀物原味薏米花配米漿好吃.jpg

因為我也有送年近70歲(很注重養生)飲食很清淡、牙口不太好阿姨3包蹦穀物薏米花!

阿姨說: 很好咬食(原味)不會鹹(黑糖)不會甜膩!且又是純天然穀物(紅薏仁)製作；口感與香氣她都有喜歡! 

蹦穀物原味薏米花 (1).jpg

蹦穀物黑糖薏米花   女生最愛的(甜食口味零嘴)

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黑糖口味帶著虎斑色澤!  看似甜膩~其實甜度超~級~低

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蹦穀物黑糖薏米花營養標示與成份

蹦穀物黑糖薏米花成份.JPG

製程除了+黑糖還有+楓糖海鹽

細細品味~ 您會發現尾韻因為有加海鹽調味(中和了)黑糖與楓糖的甜膩感! 

低甜度~熱量竟然比(原味薏米花)來的低  宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】

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黑糖口味薏米花

會讓人心動的超想買杯(珍奶或鮮奶茶)來個甜蜜午茶饗宴!犒賞自己這陣子爆肝工作之辛勞  宅配美食伴手禮/老少咸宜新零嘴推薦【耘初茶食-蹦穀物薏米花】

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蹦穀物黑糖薏米花 (4).jpg

蹦穀物黑糖薏米花  很適合孩童放學後(當嘴饞時)點心

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蹦穀物海苔薏米花營養標示與成份

蹦穀物海苔薏米花成份.JPG

海苔口味   除了吃的到細碎海苔外!

尾韻夾帶著淡淡昆布香

低鹹度又很酥脆! 一樣是低鹽(超級淡口)一瞇瞇微微鹹香海苔薏米花榖物香氣口感! 真的會讓人不自主的一直拿一直吃不停

蹦穀物海苔薏米花 (1).jpg

可能您會覺得小紫在唬爛! 

我也是經由朋友推薦才知道! 原來現在流行這種攜帶方便! 露營、野餐、開趴聚會天然穀物零嘴! 也是年節拜訪親友時可口養生伴手禮新選擇!

蹦穀物海苔薏米花 (4).jpg

低溫烘烤(非油炸) 保留住紅薏仁(營養成份) 很適合多買幾包囤零食櫃

目前有任選3包優惠價399元好康! 揪同事、鄰居合購(滿額)還享免運費(宅配服務)唷!

耘初茶食

訂購官網: http://ta3goods.com

粉專:耘初茶食-無咖啡因穀物茶

Line@：https://page.line.me/011hwsqu?openQrModal=true

IG：https://www.instagram.com/ta3goods2017/

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付款方式: LINE Pay/7-11取貨付款或全家取貨付款信用卡

運送方式: 一般宅配(貨到付款)；台灣外島7-11或全家取貨

蹦穀物薏米花3種口味 (1).jpg

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每個人對『薏米花』口味喜好不盡相同!食記心得僅供參考 店家營業時間、商品實際內容成份售價優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫分享文嗎？   小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤~您的支持是我繼續寫文分享的動力! 一起趴趴走找尋下一站美食、景點GO

 

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服務品質
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裝潢氣氛
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