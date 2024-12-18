來日月潭，絕對不能錯過伊達邵老街，這裡超多美食，最經典必買代表日月潭九蛙燒，真的有九塊雞蛋糕串成一串，超吸睛的，成為IG打卡美食，還有全台最好吃的魷魚-魷布院，想吃就必須排隊，半小時起跳，現點現熱壓魷魚，推薦必買年記香菇高麗菜包，外酥內餡高麗菜超多，咬一口就爆漿、還有飯飯雞翅等，假日幾乎都要排隊，吃合菜也有富園餐廳可以選擇800元就有海陸大餐，成為日月潭必吃美食。
伊達邵必吃銅板小吃：香菇高麗菜包，名字超長超難記的，純素現包現炸超大一個，裡面料超多，只要60元。
伊達邵必吃銅板小吃：超長的九蛙燒雞蛋糕80元，成為伊達邵碼頭老街的排隊美食。
日月潭必吃：九蛙燒，日月潭地標九蛙，不僅能觀賞還能吃進肚裡。
九隻青蛙串成長長一串，超療癒的，吃起來外酥內軟，有濃郁的蛋香，相當好吃。
小朋友大人人手一隻。
伊達邵必吃：全台最好吃的魷魚-魷布院鮮烤魷魚。
一包200元，三包500元，想吃必須排隊，現點現熱壓魷魚， 用鹽和糖風乾熟成三天，熟成過程中酵素分解，能讓魷魚變得Q軟，吃起來更加有層次感，成為全台灣最好吃的乾式熟成魷魚。
伊達邵必吃銅板小吃：飯飯雞翅80元
伊達邵平價餐廳：富園餐廳。
二人套餐900元，四人套餐：五菜一湯1200元，平價美味台式餐廳。
1200套餐內容有蔥油雞、清蒸潭魚、鹹酥彈蝦、炒山豬肉、時令蔬菜、香菇湯。
年記做不復賣香菇高麗菜包：南投縣魚池鄉文化街95號；營業時間：09:30-18:00（周三四公休）
九蛙燒：南投縣魚池鄉文化街105號
魷布院：南投縣魚池鄉義勇街71號1樓；營業時間：10:30-20:00
日月潭富園小吃餐廳：南投縣魚池鄉德化街46號；營業時間：11:00-14:30；17:00-20:30（周三公休）
日月潭平價住宿│晶澤別館│星空玻璃屋空中觀景台│晶澤會館湖景早餐│日月潭晨曦之美│南投CP值高住宿推薦
南投絕美落羽松森林│向山落羽松秘境│唯美落羽松雙心花園│文武廟潭日月先得月│南投日月潭IG打卡點（2024/12/1最新松況）
南投最新打卡點【日月町複合式商場】全台最Chill的休息站/埔里愛蘭交流道下一分鐘就到/18度C巧克力免費咖啡冷泡茶/埔里最佳中繼休憩站
2024南投最新美拍景點│埔里遊客中心│多肉秘境福興店│日月迎賓公益園區│南投打卡景點推薦
南投森林系景觀餐廳【真滿意庄腳菜】隱身在桃米社區內/在城堡裡用餐/六菜一湯1200元/瑞居渡假飯店餐廳/南投CP值高餐廳
南投旅遊度假聖地|楓樺台一渡假村|採草莓落羽松白雪木|園區最新美拍景點|2023南投花卉嘉年華捐發票免費入園
日月潭新景點|水蛙頭步道|270度環狀觀景台|開車到不了九蛙疊像奇景|日月潭CP值高步道|日月潭必遊景點
日月潭最佳賞松盛地│向山落羽松│唯美落羽松湖畔雙心花園│日月潭龍鳳宮月老廟│南投日月潭IG打卡景點推薦（2023/12/23最新松況）
南投最新景觀咖啡館【Feeling18 Lab-烘焙研究所 】被落羽松包圍夢幻玻璃屋/招牌必點巨無霸可頌/南投中佳中繼休憩站
日月潭平價住宿│伊達邵渡假旅店│日月潭最新美拍景點│伊達邵最新水上步道│伊達邵小吃│日月潭晨曦之美
南投超夯排隊美食【埔里橫濱拉麵】拉麵160元起內用加麵一次免費/用餐即享飲料無限暢飲/Feeling18免費咖啡/南投日式拉麵推薦
埔里必吃銅板美食【埔里振松記米粉】超夯人氣排隊小吃/超大顆芋頭米粉湯/招牌必點特色小菜紹興肉燥飯/埔里CP值高小吃店
日月潭平價住宿│伊達邵旅店│日月潭最新美拍景點│伊達邵最新水上步道│伊達邵小吃│日月潭晨曦之美
楓樺台一渡假村(台一生態休閒農場)│被落羽松包圍的城堡渡假村│南投埔里度假的夢幻首選│南芳花園餐廳│冬季超夯採草莓開始囉
南投絕美落羽松秘境|楓樺台一渡假村|稀有珍貴白草莓採果趣|園區十大美拍景點|可同時欣賞楓紅、落羽松、白雪木|南投最佳旅遊聖地
南投最新美拍景點│喝喝茶│鹿篙咖啡莊園│鳥居喫茶食堂│愛情故事館│南投打卡景點推薦│南投埔里小吃推薦
【台中好好玩PART 9】2022台中最新景點走拍│台中必拍夢幻網美景點│推薦住宿麻雀巢行旅│台中旅遊景點推薦
埔里好好玩│多肉秘境│妮娜巧克力夢想城堡│18度C巧克力工坊│埔里最夯三大打卡景點│南投小吃美食
南投落羽松秘境│中部最夢幻落羽松森林│八卦路上大馬路旁輕鬆到達│微熱山丘南投三合院│2019/10/25最新松紅
【蠻荒咖啡Desolate Coffee】日月潭最美的咖啡館/挑高二層樓清水模建築夢幻玻璃屋/二樓畫廊免費欣賞
日月潭必遊景點│向山眺望平台天空步道│向山遊客中心│永結同心橋水濱婚紗廣場│日月潭旅遊景點推薦