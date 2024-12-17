曾在第五市場大受歡迎的五市肉包，現在搬家到了林森路上！口味依然保持一樣的美味，除了肉包外，還有餛飩麵和意麵，真心推薦每樣都值得一試。

五市肉包新址位於林森路上，紅底白字的招牌非常顯眼。開車的朋友可能需要花點時間找停車位，建議騎車前往會更加方便。

店家的騎樓區成了小廚房，現場煮麵、包包子，蒸籠熱氣蒸騰，內用座位則設在室內，讓客人能舒適用餐。

室內雖然座位不算多，但間距安排得宜，環境乾淨明亮，讓人用餐時感到放鬆。

店裡的工作人員忙得不可開交，手上不斷地包著餃子，熟練又專業。

桌上擺放著各式調味料，其中辣椒最受推崇，牆上的筷子和湯匙則是自助取用，動線設計相當方便。

五市肉包 菜單

別以為五市肉包只賣肉包，他們的餐點選擇其實很豐富！豆漿、餛飩湯、炒手、意麵應有盡有，甚至還賣生意麵、餛飩和招牌自製辣椒醬，足見辣椒醬的好評度。

豆漿 20元

肉包 35元

五市肉包都是店家自家手工製作，撕開包子皮就能聞到香氣撲鼻，內餡是豬肉搭配筍丁，口感層次豐富，還帶著清新的甜味。包子皮薄厚適中，整體味道非常剛好。

餛飩麵 80元

餛飩麵端上桌的樣子就讓人食指大動！餛飩大小適中，一口剛剛好。

中間還放上滿滿的香噴噴肉燥，拌勻後鹹香四溢。

別忘了加點他們的辣椒醬，辣味是整碗麵的靈魂，敢吃辣的人絕對不能錯過！

意麵 45元

如果喜歡意麵的口感，也可以直接單點一碗！同樣使用餛飩麵的麵條，但建議端上桌後趁熱拌開，才不會因時間久了略顯乾燥。

餛飩湯 55元

餛飩湯端上桌讓人眼睛一亮，竟然足足有10顆餛飩！搭配些許蔥花點綴，整體看起來既可口又有份量。餛飩個頭不小，湯頭清爽且不油膩，非常適合當成主餐或搭配主食。

整體來說，每樣餐點都讓人滿意，特別是麵中的肉燥，鹹香滋味令人難忘，再搭配點辣椒簡直是絕配！愛吃肉包的朋友記得一定要點來試試，真的很推薦給大家喔。

店家資訊

店名：五市肉包

地址：台中市西區林森路135號

營業時間：07:00-13:30（公休日請追蹤粉絲專頁確認最新資訊）

電話：04-23725015

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