十鼓文創園區是日治時代老糖廠改建而成的藝術文化村，園區內有刺激的煙囪溜滑梯、這裡很大還有球池小朋友在這基本上走不掉了，自由落體，極限大擺盪，天空上的鞦韆大朋友遊玩，蠻推薦這裡的打鼓表演一定要去看，現場看很震撼很有氣勢，還有很多很漂亮的場景可以打卡拍照。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
難得有緣看到我的文章，希望幫我按一下訂閱謝謝啦
---------------------以下是圖文介紹---------------------
園區裡面都保有以前老糖廠的樣貌，很有特色。
有一個區塊是給兒童遊戲的區域，裡面的溜滑梯有兩層樓高的，裡面工作人員還很貼心的跟我們說溜這個很快要把衣服紮起來才不會受傷，但實際上我們家妹妹溜覺得還好，還會卡住。
這個是魔法列車，也不算遊園車，就直直的小小一段但是周圍的布置很有特色，讓你好像進入了哈利波特區域的感覺。
大朋友可以玩這種比較刺激的自由落體，雖然他是自由落體，快下來時繩索會拉著你緩速，所以不會說到很恐怖
裡面還有很多設施可以玩，可以划船、射箭、還有打鼓教室有時段會有老師教學，整個規劃的很不錯，也有很多漂亮的裝飾可以拍照，但是如果你是會怕高的人來這邊可能會不喜歡，很多區域都是摟空的透明地板，夏天來會蠻熱的空調不是很強，建議等天氣涼爽再來。
想更認識我們嗎??
我們也有粉絲專頁歡迎按讚來留言交朋友喔
FB粉絲專頁：烏龜冠冠與小心心Alan&naya
IG: 烏龜冠冠與小心心Alan&naya IG
十鼓文創園區是日治時代老糖廠改建而成的藝術文化村，園區內有刺激的煙囪溜滑梯、這裡很大還有球池小朋友在這基本上走不掉了，自由落體，極限大擺盪，天空上的鞦韆大朋友遊玩，蠻推薦這裡的打鼓表演一定要去看，現場看很震撼很有氣勢，還有很多很漂亮的場景可以打卡拍照。
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf