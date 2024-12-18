這天中午老公和朋友他們突然說很想吃拉麵，我找了找收藏名單，發現這間鶴昇町拉麵離家裡很近，而且google評論也不錯有4.3顆星⭐！！

▼擔心要排隊，我們立刻出門，到的時候店家還沒營業～結果居然也有人像我們一樣，提早來等！

▼好在早點來，入座後陸續有人進來。

▼座位是左右兩邊吧台座～

▼鶴昇町拉麵菜單

▼餐具自取。

▼首先是開胃小點：玉子燒。

軟嫩綿密～上面還有炙燒美乃滋，吃起來甜甜的～

▼玫瑰煎餃是鶴昇町拉麵的特色菜，我看google評論推薦可以點！

一端出來，果然很大一顆，食量小一點的可能這一盤(3顆)就被KO了😆搭配旁邊附的清爽泡菜和店家自製的沾醬，每一口都是肉捏～滿足。

▼辣味噌拉麵

朋友說這碗辣味噌拉麵真是太夠味了！湯頭又香又辣，辣麻的滋味在口中久久不散，越吃越過癮，全身舒暢！絕對是重口味愛好者的天堂，愛吃辣的朋友不能錯過！

▼地獄麻辣叉燒乾拌麵

我錯了！！不該選中辣，辣得我眼淚鼻涕直流，又辣得很過癮😆吃得滿頭大汗超爽快！叉燒稍微炙燒後香氣十足，麻辣醬汁和麵條拌在一起，一口叉燒一口麵，讓人越吃越上癮～

▼特盛豚骨拉麵

哇～好大一碗，上面鋪了滿滿的料，看老公吃有在挖寶的感覺，一下子說還有叉燒、一下子說還有巨蟳棒、還有扇貝...超級豐富的～

▼鱈魚豆腐，吸滿了豚骨湯汁！

▼豚骨湯頭濃郁香醇，濃郁的奶白色湯頭喝起來超順口！果然喝到店家自己熬的湯頭就是滿足。

（會確定是店家自己熬的，是因為看到他們的粉專分享）

👇這裡這裡，大骨熬的豚骨高湯～

▼麵條是博多細麵，沒有特別說的話，就是煮成老闆自己覺得最好的口感(偏硬)，喜歡吃軟麵條的話，點餐時再說一下就可以囉！

鶴昇町拉麵的餐點口味豐富，份量十足、價格親民，非常適合和家人朋友一起來聚餐。下次想試試看他們家的野菜叉燒豚骨拉麵，聽說也很不錯！ 如果你也喜歡吃拉麵，一定要來試試鶴昇町拉麵！

鶴昇町拉麵

地址：台南市永康區東橋二街140號

電話：06 302 3607

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063638337101

營業時間：固定週一休息／週二到日 11:30-14:00、17:30-21:30

每月最後一個禮拜休週一&二