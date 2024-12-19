台中伴手禮｜茉莉森森 嚴選食材手工牛嘎餅、堅果塔專賣店！禮盒團購美食推薦，滿額再享優惠折扣

台中伴手禮推薦！具代表性的台中名產除了常見的太陽餅、鳳梨酥外，這兩年來主打手工牛嘎餅、堅果塔的茉莉森森，在網路上擁有極高評價，是人氣很高的團購美食！手工牛嘎餅選用香脆蘇打餅，內餡不加糖，僅以果乾的自然甜度呈現，因為甜度不高，更能完整吃到水果本身的濃郁香氣，很符合現代人的低糖飲食習慣；多達10種口味的牛嘎餅，香甜Q軟不黏牙的口感，長輩及小朋友也都能開心享用！飽滿堅果製作的堅果塔、充滿驚喜的雪Q餅、酥香脆口的花生糖、QQ甜甜的芝麻糖也都很強，大大推薦給要選購台中特色伴手禮的朋友。

茉莉森森在哪裡

茉莉森森門市位在太平區長億六街上，鄰近長億高中，大大的招牌非常吸睛好找。店前可臨時停車，錯開高中生的上下學時間，騎車或開車過來茉莉森森，停車很方便。

茉莉森森的各類產品，多是接單後製作，門市現場的備貨不多，也可能接單後關門趕工，為免沒買到想吃的口味、甚至沒開門白跑一趟，打算過來門市取貨或選購的朋友，請務必在Line上事先預約。

茉莉森森產品禮盒介紹

茉莉森森招牌的手作牛嘎餅有：繽紛香濃牛奶、檸檬青芒果、香水草莓、芒果、酸甜黑櫻桃、伯爵紅茶、抹茶牛奶、椰絲巧克力蔓越莓，與鹹口味的香辣小魚乾花生等，及不定時推出的隱藏版柚香柚甜，共十種口味。

茉莉森森除了招牌手作牛嘎餅外，還有堅果塔、芝麻糖、花生糖、雪Q餅等各種產品，都可依個人喜好或依照送禮對象做不同產品組合，都可跟店家討論搭配相對應的產品，也有濾掛咖啡款的禮盒組合。

親友團購或公司行號大量訂購，超過五十盒，直接享95折優惠。

若有送禮、求婚等特殊需求，也可以量身製作美美的牛嘎餅、堅果塔花束唷（詳細花束細節請洽：一禾花語 IG）

▼純手工製作

茉莉森森的手工牛嘎餅，外層餅乾是與大廠合作叫貨，內餡果乾都是嚴選新鮮水果，熬煮成水果內餡，一片片手工抹醬、拼組，包裝入袋，全程費工耗時手工製作，果乾、內餡都不是直接買現成的那種。

想吃的朋友務必要先預定，尤其是大量訂貨與年節前夕。

茉莉森森系列產品價目表

茉莉森森系列產品介紹日文版

送禮給外國朋友又更方便啦

茉莉森森訂購方式

茉莉森森Line@ ：@664eukpu 有任何問題直接加Line@，有專人快速服務。

茉莉森森官網：加入官網會員就送50元購物金！單筆購買50盒，即享95折優惠。

取貨方式：可宅配到府或門市自取。

茉莉森森禮盒分享

▼豪華禮盒組

蛇年將至，豪華禮盒組的腰封是Q版蛇年插畫圖案，超級可愛又應景年節。

腰封底下喜氣的大紅色禮盒，正面有燙金的「茉莉森森」LOGO，設計簡單、貴氣滿分，年節送禮或平常送禮都很適合。

禮盒背面，清楚標示品名、口味、成份、營養標示、保存期限等資訊。

豪華禮盒組的內容物可做五種產品搭配，譬如：牛嘎餅+堅果塔、牛嘎餅+堅果塔+耳掛咖啡包、牛嘎餅+花生糖+芝麻糖、堅果塔+花生糖+芝麻糖等組合，若有特殊客製化需求也可加店家Line洽詢討論。

▼蛇來運轉雙喜雙層禮盒

蒂芙尼藍的雙層禮盒從外盒開始就非常吸睛，雙層禮盒裡的內容可隨喜好跟闆娘討論。

我們這盒裡有：牛嘎餅+堅果塔+花生糖+芝麻糖及雪Q餅，把茉莉森森所有長期熱銷的明星產品都包含了，拿來送禮絕對有面子。

茉莉森森手作牛嘎餅推薦

牛嘎餅採單片獨立包裝，為了保持牛嘎餅的酥脆度，每個包裝袋裡都附上一小包乾燥劑，完全可感受到店家在細節上的用心；小朋友及長輩食用時請多注意。

▼香濃牛奶

從外表就能看到一顆顆棉花糖的超可愛香濃牛奶牛嘎餅，吃起來奶香濃郁，QQ的棉花糖更是發揮畫龍點睛的效果，讓軟Q的內餡層次瞬間豐富起來，每一口都吃得到Q脆香濃，小朋友好喜歡，一次可以連吃好幾片。

▼抹茶牛奶

中間綠油油夾餡的抹茶牛奶牛嘎餅，抹茶香氣非常濃厚，酥脆餅乾跟彈軟內餡根本犯規組合，有夠好吃！身為抹茶控，滿分推薦這抹茶牛奶牛嘎餅，喜歡抹茶的朋友千萬別錯過。

▼伯爵紅茶

中間黑色夾心的伯爵紅茶牛嘎餅，第一口咬下時感覺到淡雅的伯爵茶香，慢慢咀嚼後茶香越來越明顯，留在舌尖上的微苦香韻讓我們好驚喜。

▼香辣小魚乾花生

非常特別的香辣小魚乾花生是多口味的茉莉森森手工牛嘎餅裡唯一的鹹口味。打開看得到小魚乾、花生及辣粉等，內餡用料給得相當大方；鹹香微辣的滋味非常涮嘴，完全是不嗜甜食朋友的福音，更是啤酒好朋友XD（喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒）

▼鮮檸青芒果

這款鮮檸青芒果也相當有特色！內餡加入香水檸檬果乾、芒果青果乾與檸檬皮細絲，酸甜清爽的清新風味與馨香非常迷人，還能同時吃到細細的果乾呢。

▼香水草莓

香水草莓牛嘎餅粉嫩嫩的果泥內餡裡加入草莓果乾，入口先感受餅乾的香酥口感，而後口中化出迷人的草莓果香，與果乾酸甜感交織，光這酸甜的層次就很值得推薦！搭杯茶或美式咖啡，就是幸福的下午茶小點。

▼堅果塔

堅果塔上有核桃、腰果、杏仁果、南瓜子等多種綜合堅果及蔓越莓，烤過後再撒上黑白芝麻，讓風味更有層次。

堅果塔上顆顆飽滿的堅果，爽脆口感十分討喜，與自製的香酥塔皮極度合拍，細細咀嚼後微酸微甜的蔓越莓果乾，為堅果塔增添酸甜層次，讓我們回味不已。

▼草莓雪Q餅

加了草莓果泥與草莓果乾的草莓雪Q餅，果乾份量很實在，入口就感受到草莓果香酸甜在齒間蔓延開來，濃香不膩，越吃越涮嘴。

▼香辣小魚乾花生雪Q餅

鹹香微辣的香辣小魚乾花生雪Q餅，好吃不黏牙，Q軟香酥帶點脆的口感，我覺得比香辣小魚乾花生牛嘎餅的層次更豐富呢，好讚。



▼小龍盒裡是花生糖、黑芝麻糖、驚奇雪Q餅，訂購時可依喜好注名，或不注記，享受開盒驚喜。

▼花生糖

選用雲林北港花生減糖製作的花生糖，口感酥脆、花生香氣濃厚，非常涮嘴好吃且不黏牙；因為是稱重後包裝，每個袋子裡的花生糖塊大小不一，不過份量都是一樣的唷。

▼黑芝麻糖

黑芝麻糖同樣也是降低甜度製作，吃來帶點Q嚼感、絲毫不甜膩，黑芝麻香氣越嚼越明顯，而且完全不會黏牙，長輩、帶矯正器的朋友也能開心享用。

▼驚奇雪Q餅

驚奇雪Q餅一共有草莓、海苔、巧克力、小魚乾等四種口味，每個禮盒裡會放入兩種口味，目的就是要讓客人在開盒時充滿期待；跟牛嘎餅一樣都是單獨包裝，方便攜帶的小零嘴。

海苔雪Q餅撕開包裝就聞到好香的海苔味，雪Q餅的酥鬆與海苔清香層次好合拍、好涮嘴。巧克力雪Q餅微甜不膩的滋味，連長輩們也都讚不絕口。

茉莉森森 整體心得

茉莉森森不管是牛嘎餅、堅果塔、雪Q餅等，每款都讓我們覺得有記憶點又好吃！店家堅持使用新鮮食材、減糖製作，加上口味選擇非常多元，大人小孩都吃的很開心，更重要的是價格平實，買來跟家人分享很不錯，拿來當做年節禮盒、伴手禮，既有面子又不會太傷荷包，實在有夠讚！送禮自用兩相宜的茉莉森森推薦給大家。

茉莉森森 店家資訊

粉絲專頁、 官網

官方LINE：@664eukpu（新會員送50元優惠）

營業時間：10：00～20：00（週六固定休息）

不定期店休，前往門市取貨或選購可先Line詢問，避免撲空。

地址：台中市太平區長億六街15號