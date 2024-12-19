第一次去泰國玩，選擇先去芭達雅享受完全放鬆的villa 度假行程，就是沒行程。 大部分時間都在villa 裡面泡水、享受陽光，

這次選擇入住 Villa Pictory，一個充滿法式莊園風的小型度假villa，

主體建築，裡面有lobby, 餐廳、房間，建築外觀完全就是南法酒莊的一層樓式建築，超好拍!

小泳池，游泳、泡水，都很舒服~水溫大約24-26度，完全不冷~~

房間數只有22間的Villa Pictory 整體空間相對就很寬敞，除了泳池，還有大草地和花園~

到了曼谷，就選擇入住都會型五星酒店，完全觀光客行程，都在外面跑景點。 雖然10月天，但泰國的太陽還是很大、很強，一定要注意防曬! 以前去歐洲，都會帶超大行李箱，這次的小旅行，朋友建議只要帶個20吋登機箱，旅行小撇步: 不托運行李，就不用再出關的時候等行李，是真的省下蠻多的時間!

為了這次旅行，挑選20吋登機箱也做了功課，超滿意最後入手的【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱

Mina 要去泰國玩啦~網路上的行李箱選擇非常多，除了要挑選尺寸、功能、設計、還有就是品牌! 經常旅行的Mina 非常清楚，好的行李箱可以讓你的出國行程非常順暢~爛的行李箱，可以讓你拖著它走在街道上拖到懷疑人生~【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱 好幾個特點燒到我了~~立馬下訂購買!

【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱 尺寸是可以當登機箱，短行程其實一個20吋的行李箱就非常適合，容量出奇的大，連鞋盒都可以整個放進去。而且這一款行李箱又是可以擴充的，將擴充拉鍊拉開，擴充前厚度25公分左右，拉開後增加了5公分~容量足足增加20%以上。

一整個鞋盒都放得下~



設計感，也是這一款行李箱必買的點。這一系列設計靈感是來自經典唱盤，一圈圈的唱盤刻劃線條，拉著它走，是不是就像拉著一個古典揚聲機，撥放著喜愛的音樂，踏上旅程! 獲得德國紅點設計大獎，整體非常有質感外，也很容易在眾多行李箱中跳脫出來，在機場行李轉盤上，一眼認出! 另外唱盤式的圓形紋路，還有保護刮傷的功能，這樣的設計讓行李箱更耐刮、刮到了也不明顯~歷久彌新~

箱體內在設計也不馬虎，漂亮的水藍色，搭配各色紙飛機圖案，讓人一打開行李箱，不自主更喜歡它了~一般的行李箱內部就是很黯淡的顏色，比較強調功能性。【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱 不但功能性強，光是設計感就滿分啦! 多層次的分隔，也很容易規劃行李放置，好整理! 而且這可愛活潑設計的內裡，還經過rPET抑菌處理，可以更加安心。

比其他行李箱多了一個側邊袋，多了一個分類擺放的空間，可以多擺一些個人物品，而不會和其他雜物混雜。 網狀袋格層可以擺放比較常取用的物件，像是充電插頭、充電線等等，可以一目瞭然，減少翻找的時間。非透明的那一格層就可以擺放私密物品，個人衛生用品等等~好拿取又保有有隱私

上掀式行李箱開蓋，一定是很多人會超有感的功能，走在路上臨時需要拿取行李箱裡的東西，這時候上開蓋就超方便，不用占用很大的空間，就可以開箱、找東西、取出物品! 好開好關省空間! 住在小一點的房間，也不需要把行李箱擺滿空間有限的走道了~

蓋子旁有個拉帶設計，蓋子開啟後不用整個翻到地面，很棒的設計~

拉著行李箱的時候，也可以開蓋取物喔，是不是超方便!

行李箱的隱藏靈魂，就是它的輪子! 不好的輪子永遠會在旅程中出狀況，【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱的輪子超好推，那種絲滑感真的只有親手推了才知道。採用【OPTIMOV】彈力避震輪，推起來噪音少、舒適感大大提升，還有避震效果。

大家一定都有的尷尬場景，就是自己的行李箱推起來發出的聲音引來大家的注視，明明所有人都推著行李箱走在路上，就自己發出的聲音最大~引來行人的目光，真的超尷尬! 有時候乾脆就用提的~但是真的會手超酸。那【American Tourister Taiwan】CURIO 20吋 可擴充行李箱推起來，一定讓你超有感~滑順好拉推~避震降噪!

出國帶著它趴趴走，走在機場、街道、商場，各種地面都不用怕尷尬了

還有鎖，也是它特別的地方，採用的是崁入式海關密碼鎖，可以將拉鏈固定在鎖頭上，要打開時，只需要轉到正確密碼，推動鎖上的卡扣，拉練頭就會彈跳出來~超厲害的設計~連鎖個行李箱都能很時尚、很聰明!

時尚具有設計感的行李箱，適合搭配輕鬆、休閒、洋裝的穿搭，同款行李箱顏色除了這一款【火焰橘】以外，還有【金黃】【鈷藍】【冷灰】【黑】【卡其】【土耳其藍】，都是很討喜、年輕的顏色，是不是每一款都要收藏起來!

這次參觀有【金佛寺】

【臥佛寺】

【曼谷大皇宮】

皇宮壁畫

【大砲園】

晚餐享受泰式料理