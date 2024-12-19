台中大甲不只有鎮瀾宮媽祖和大甲芋頭，還有糕餅伴手禮「台灣女神」

研發出多種口味的厚蛋捲， 選用法國天然奶油製作，酥鬆綿密、香氣撲鼻

有小盒、獨立單支與精緻禮盒多種包裝規格，不論送禮或自己享用都合宜喔

「台灣女神」品牌故事

台中大甲「台灣女神」，名稱是大甲媽祖賜名，原先以創意造型巧克力起家，後來也加入手工餅乾、堅果塔、......等糕點。根據官方FB粉絲專頁介紹，最近期上市的「厚蛋捲」系列則是品牌創始人向白沙屯媽祖廟請示，獲得媽祖三個聖杯和指點，而最終在2019年開賣，至今仍是成為主打招牌。

目前「台灣女神」除了有多種口味厚蛋捲，還有夾心蛋捲、曲奇餅乾、堅果等品項。長方盒包裝，可以單一口味選購，也能客製化自行搭配成精緻禮盒，不論是自己吃、小小心意送禮或正式的節日與活動贈禮都很合適

「台灣女神」厚蛋捲

▲「台灣女神」厚蛋捲

厚蛋捲系列：原味、芝麻、海苔、摩卡咖啡、巧克力、香蒜；盒裝有15支

夾心厚蛋捲系列：花生、黑芝麻、肉鬆；盒裝有10支

除了香蒜和肉鬆夾心是葷食，其他口味均為蛋奶素食

▲「台灣女神」厚蛋捲

每支蛋捲看的出來是先做成一長支蛋捲後再截半，長度可正好裝進小盒內

在吃的時候也更方便，畢竟蛋捲講求就是酥鬆脆，容易咬一口就散裂開，因此這兩口解決的長度，能減少掉屑這吃蛋捲會遇到的麻煩小事

蛋捲截面直徑約2.5 cm，且可以看的出來有四層，厚度約0.5-0.7 cm

「台灣女神」禮盒系列

▲「台灣女神」女神禮盒

內容為原味厚蛋捲(15入)1盒、肉鬆厚蛋捲(10入)1盒

▲「台灣女神」白沙屯媽祖聯名台灣女神賜福禮盒

內容共含12支單支包裝的厚蛋捲，可全單一或三種口味組合

▲「台灣女神」白沙屯媽祖聯名台灣女神賜福禮盒

這次拿到的是「原味、黑芝麻、海苔」三種口味的組合

「台灣女神」厚蛋捲風味口感

▲「台灣女神」原味厚蛋捲

厚蛋捲系列採用法國無鹽奶油、小麥麵粉、糖、雞蛋和鹽製作， 儘管蛋捲是屬於比較高油的糕餅點心類，但台灣女神的厚蛋捲摸起來相當乾爽，拿過蛋捲的手指上僅殘留很少許的油

「原味厚蛋捲」口感輕薄酥鬆，嘴巴輕輕一抿即破，咀嚼幾下就能感覺它在嘴中完全崩解，散發單純淡雅的奶油香氣

▲「台灣女神」巧克力厚蛋捲

蛋捲的奶油香氣和巧克力味到比例各半，風味均衡，像是一支支「吃的」巧克力牛奶

▲「台灣女神」芝麻厚蛋捲

一入口就是撲鼻的黑芝麻粒香氣，相對地，奶油味道就不明顯

(我覺得這次吃到的全部厚蛋捲口味，僅原味和巧克力能吃的到奶油味)

▲「台灣女神」摩卡咖啡厚蛋捲

濃郁的咖啡香，伴隨隱約浮現的幽微苦韻，增添風味層次感，是我覺得最吃不膩的口味

▲「台灣女神」肉鬆夾心厚蛋捲

原味厚蛋捲中填入滿滿「清水在地老牌」寶寶豬肉鬆，肉鬆細緻綿密，遇水完全不會結團塊，能跟著蛋捲一起隨著咀嚼崩解，在蛋奶香中多了豬肉鬆的鹹香，微甜帶鹹的滋味相互交融，好是涮嘴

「台灣女神」商家資訊

商家地址：台中市大甲區青三路10巷37號

營業電話：04-26817292

營業時間：10:00-18:00

服務項目；禮盒搭配/客製口味/大宗訂購

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