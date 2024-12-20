位於花蓮吉安群山環繞的熊頂，白色挑高五層樓獨棟設計，房內擁有大片的玻璃，讓你躺在床上就可以欣賞日出山景，還有加大雙人床，一樓室內戶外提供免費交誼廳可享用，頂樓還有無敵觀景台，可以俯瞰美麗的海岸山脈，唯一缺點是沒有早餐，假日住宿一晚居然只要一千出就有，為花蓮CP值高民宿。
這是一早窗外看出去的美景，頂樓還有一個絕美觀景台，可以俯瞰海岸山脈全景。
光大門口就很好拍，白色獨棟設計，挑高五層樓。走出來就可以看到美麗壯觀的海岸山脈。
我們選擇：山景特大雙人床房：房間坪數約23平方米/248平方呎，擁有大片的窗景可欣賞戶外景緻。
躺在床上就可以欣賞日出山景、夜晚還可以看星星。
Check in 在一樓櫃台，優雅簡約舒適的空間讓人感覺很舒適。
一樓室內提供寬敞的交誼空間。還有一次性備品可自行取用。
大門口有一小型的戶外花園，這裡有提供座位區可以休憩。
第一次入住這麼大的床，讓人非常滿意～
重點是眼前的這片藍天白雲山景，也太療癒了～
可以躺著欣賞花蓮美景，也太享受了吧～影片分享
店家沒有提供停車場，但對面白線都可以停放車輛。
看後面那座山是不是超美的～
我在花蓮吉安發現花蓮之美～可惜他沒有配合花蓮補助專案，不然以眼前的景和價位，真的太超值了，是間會想讓人再回訪的旅店。
H& 花蓮熊頂：花蓮縣吉安鄉中山路三段728-1號
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