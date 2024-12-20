全台首輛甜點觀光列車海風號，已經於12/07正式啟航啦，女孩們，還不讓我聽見妳們的尖叫聲！說到最近超級轟動的鐵路觀光列車紀事，莫過於由雄獅旅遊與台鐵所推出的觀光列車海風號 ，其湛藍翠綠色的外觀，以及充滿馬卡龍色系的內裝，別說女孩們愛慘了，就連西莉亞第一眼看見海風號本人，齁，怎麼可以這麼夢幻啦！

西莉亞好幸運有機會親自搭乘海風號試營運班次，這一輛以甜點與海景為主題的觀光列車，結合地方文化與傳統美食，再搭配新竹在地知名 MANO MANO 法式甜點品牌，更增添觀光列車海風號與眾不同獨特風情。大家肯定相當好奇，西莉亞這一趟得搭乘體驗吧！接著就讓我來分享海風號外觀內裝、餐點服務、以及中部海線沿途迷人畫面吧！

｜海風號。列車編列｜

海風號的列車編列相當簡潔，列車編組分別是EMC客車車廂(19座位)、EP餐車車廂(0座位)、ET客車車廂(21座位)及EM客車車廂(21座位)，這一趟我們則坐在EM客車車廂，因為從新竹往台中行駛，以這個方向來說算是車頭方向。

圖片取材至雄獅旅遊｜ 官網海風號預訂頁面

｜海風號。車廂設計｜

海風號觀光列車的車廂設計理念，主要以四季變化與大自然為靈感，其車體外觀採用療癒的湛藍翠綠色，象徵台灣近海的清澈海水。

列車總共有四節車廂、六十個席次，三節客車車廂，一節餐車車廂。內裝整體設計以夢幻馬卡龍色系為主，不論是四人沙發、面海雙人座，以及獨家設計的全景落地窗單人獨享瞭望席，每一個座椅都有它存在的意義。

最貼心的是列車配有無障礙座位與廁所，及免治馬桶設備，每個座位也都配有USB插座可以供充電，車廂內淡淡的佛手柑與海洋系列香氛，讓人沈浸在一種靜逸歲月的美好，這些貼心的車廂設計，更讓搭乘的客人有一種賓至如歸的舒心感受。

圖片取材至雄獅旅遊｜ 官網海風號預訂頁面

｜海風號。行駛路線｜

目前海風號行駛於新竹→台中 、 台中→新竹單程路段，沿途停靠新埔站，只要出站徒步約一分鐘，就可以站在堤防享受著海風輕撫。接著停靠大甲站，推薦前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖、品嘗廟宇美食、購買當地知名伴手禮。海風號行經後龍 - 白沙屯路段時，列車將會緩慢前行，讓大家能夠盡情捕抓西部海岸線唯美浪漫景致。

圖片取材至雄獅旅遊｜ 官網海風號預訂頁面

｜海風號。台灣首輛甜點觀光列車推薦｜

1、海風號票券預約選購｜ 雄獅官網-海風號

2、開放時間：每週五、週六、週日行駛

3、停靠景點車站：

路線一：新竹火車站出發→新埔車站(停留24分鐘)→大甲車站(停留52分鐘)→新烏日站→終點站台中火車站。

路線二：台中火車站出發→新烏日站→新埔車站(停留24分鐘)→後龍車站(停留63分鐘)→終點站新竹火車站。

4、班次選擇：新竹→台中 早上8:30集合出發｜台中→新竹 中午13:30集合出發

▼這一天是個平常日早上，我跟馬丁特地前往新竹搭乘海風號，說到海風號是由雄獅旅遊與台鐵合作推出的觀光列車，主要行駛於新竹至台中之間，提供獨特的鐵道旅行體驗。當天我們站在新竹車站月台迎接海風號緩緩駛進月台，老實說能夠親眼甚至親自搭乘海風號，西莉亞真的好興奮！畢竟有哪幾個女孩兒，能夠抵擋住這麼夢幻馬卡龍的觀光列車呢？(笑)

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼西莉亞絕對絕對要特地分享海風號的車票，登勒！猶如接近透明的海風號車票，卡片式外觀，車票上面記錄著車行方向及搭車日期，淡淡翠綠色簡直讓人愛不釋手。海風號車票相當有紀念價值啊..

▼猶記得當天海風號的服務人員帶著親切的笑容溫柔的問候，歡迎著大家一起來參與這一趟美好旅程，也謝謝她們熱情的服務，讓我們擁有一段難忘的回憶。

▼我們一進入海風號車廂，我居然對著馬丁脫口而出，怎麼辦啦，我覺得好幸福喔。因為眼前夢幻馬卡龍色系，以湛藍和翠綠色調為主，展現了台灣近海的獨特色彩的車廂給驚豔到！海風號其中最吸引目光的莫過於擁有獨家全景落地窗，再搭配絨布沙發座椅設計，設計理念則是收藏海線風景提升搭乘體驗。

▼然後海風號的車廂有著淡淡香氣，對！就是香香的超好聞，後來西莉亞才得知，原來海風號沉浸式香氛細節也是不馬虎，就跟五星級飯店總有著獨特香氣般，其佛⼿柑夕陽與海岸系列，讓搭乘者彷彿沉浸於海風陽光的美好。

▼以行駛於中部海線的海風號，設計理念將海水美麗的藍和綠色用馬卡龍色系，設計成了超夢幻的馬卡龍綠。無論車廂外觀、內裝潢，以淺粉綠至內部座椅的馬卡龍綠，呼應了台灣海島自然風光的特色。

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼海風號其中一個亮點，每一列客車車廂均設計落地窗景，絕對是最佳拍照位置，網美肯定會愛上這麼夢幻的觀光列車，更別說還搭配超夢幻的甜點，非常適合與姊妹們一起同樂。

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼當馬丁指著海風號車廂下方的充電孔，西莉亞立刻發出小小的驚喜聲，海風號真的相當貼心，居然連充電問題都幫客人設想到了，大家要是臨時手機需要充電，請善加利用車廂下方的充電孔喔！

▼海風號還設計五款有著不同意象的明信片，提供給客人免費索取，明信片分別有新竹站福源花生醬、後龍站黑輪伯的黑輪、白沙屯站李記肉餅、以及大甲站奶油酥餅、芋香包。

▼這裡就是EP餐車車廂(0座位)，當天我們所享用的餐點都是在這裡現場親自手作完成，然後再利用推車前往各車廂，送到客人面前細細品嚐。

▼大家要是對於新竹在地知名 MANO MANO 法式甜點品牌情有獨鍾，也可以在海風號選購馬卡龍，帶回家好好品嚐這個好滋味！

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼喔，對了！海風號也有紀念章戳，大家可以拿一張明信片蓋個海風號專屬獨有的紀念章戳，再把這一份禮物分享給更多喜愛海風號的朋友們。

▼最令人覺得貼心的是，海風號為了讓乘客盡情欣賞海線風光，它在後龍溪-白沙屯慢行時速 30-35KM，這時請大家拿起手上的手機、相機，留下一張張美好印記吧！

｜海風號。新埔車站-停留24分鐘｜

新埔車站位於苗栗縣竹南鎮，是台鐵海線的一座小型車站。雖然規模不大，但新埔車站是連接苗栗沿海地區的重要節點，並具有獨特的地方風情和歷史背景。

新埔車站雖然小巧可愛，但卻見證了海線鐵道的發展歷史，至今仍為地方居民提供便利的通勤服務。對於喜愛鐵道文化或探索地方風情的旅客，新埔車站是一處樸實且充滿歷史韻味的停靠點。

▼海風號。新埔車站巡禮

▼全台離海最近的火車站，保留百年歷史木造結構與巴洛克風格的牛眼窗，我們一行人隨著專屬管家，步行約1分鐘即可抵達海堤，一群人在這裡一覽西部海線美景。

▼海風號。新埔車站附近海岸線巡禮

▼海風號。新埔車站附近海岸線巡禮

▼海風號。新埔車站

｜海風號。大甲車站-停留52分鐘｜

大甲車站位於臺中市大甲區，是臺灣鐵路管理局（臺鐵）海線的重要車站之一，屬於海岸線（簡稱海線）鐵路。大甲車站是大甲區的交通樞紐，也是前往大甲鎮瀾宮及當地各大觀光景點的重要停靠站。

大甲車站自1922年啟用以來，一直是連接海線沿線城鎮的重要站點。車站經歷多次改建，目前的建築保留了一些日治時期的風格與設計。大甲車站的外觀設計典雅，帶有簡約的日式風格，融合了傳統與現代元素。站房雖經翻修，仍保留舊時風貌，讓人感受到歷史的痕跡。

▼大甲車站周圍知名景點則有大甲鎮瀾宮，全台著名的媽祖廟，每年舉辦的大甲媽祖遶境活動吸引無數信徒與觀光客前來。剛巧我們碰到為期30天的2024歲次甲辰年大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮系列活動，現場熱鬧滾滾。我們沿著大甲老街前行，聽著導覽老師的解說，街道兩側保留了許多日治時期的建築風貌，讓我們更加了解大甲鎮老街濃厚歷史氛圍。

▼海風號。大甲車站-我們在這裡會停留約52分鐘，接下來會跟著導覽老師進行一場大甲老街巡禮。

▼海風號。大甲車站-大甲老街巡禮

▼海風號。大甲車站-大甲老街巡禮

▼鄰近車站的商圈提供在地美食，如大甲芋頭酥、大甲乾麵等，當然前往大甲鎮瀾宮參拜祈求祝福，也是不容錯過。

▼大家有看過全台各地上萬尊的媽祖齊聚一堂嗎？當天我們在大甲鎮瀾宮就看見這麼壯觀的畫面，老實說台灣民間宗教力量真的不容小覷啊..

▼海風號。大甲車站-大甲鎮瀾宮

｜海風號。獨家服務｜

海風號推出的獨家服務也是令人印象深刻，只要官網購買的套票皆含精緻餐點，說到這個餐點也是不簡單，它是雄獅旅遊特邀台灣原創甜點品牌MANO MANO客製專屬甜點。甜點主要結合本土食材設計出綠葡萄貝殼馬卡龍、玫瑰夾心瑪德蓮、擂茶米香可麗露..等法式甜點與輕食。

享受完甜點接著還有冰淇淋收胃，全球首間米其林一星的MINIMAL冰淇淋，提供楊桃春茶、乳酸紫蘇兩款口味，當天享用楊桃春茶口味，冰淇淋尾韻帶著楊桃香氣與淡淡春茶氣味，簡直讓我讚不絕口。喔，對了，海風號去程提供早午餐，回程則提供下午茶，如此貼心獨家服務，讓大家悠閒地在移動的列車上享受精緻的MANO MANO料理。

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼真是的，都還沒正式享用餐點，西莉亞就被海風號的菜單吸引住目光，依舊帶著海風號色彩的摺頁式設計，開啟猶如立體童書般的菜單，Say Hi To Taiwan幾個英文字伴隨著台灣意象緩緩影入眼簾。菜單左邊海風號立體畫面，還有可以用手撥動的轉輪，聽見浪花習習的聲濤，也代表著海風號想要帶給搭乘的客人一趟賓至如歸的美好感受。

▼海風號獨有的餐點相當有特色，分別提供綠葡萄貝殼馬卡龍、海洋娜娜、洛神花玫瑰夾心瑪德蓮、椒麻豆腐乳鮮蝦鹹塔、金桔鹹豬肉竹炭堡、石家魚丸蔬果沙拉，以及再來上一杯東方美人茶。海風號餐點結合台灣在地美食所研製的美妙滋味，相當值得推薦給大家。

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號餐點

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號餐點

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號餐點

｜海風號甜點。綠葡萄貝殼馬卡龍｜

海風號的馬卡龍最大特色就是外殼印有專屬於海風號 LOGO，馬卡龍夢幻色彩、圓潤外形，真不愧有甜點界珠寶的稱號。這一份小巧精緻的甜點，不僅在視覺上吸引人，風味更是豐富多樣。

西莉亞第一口咬下去時，外殼帶有微微的酥脆感，薄脆的表面輕輕破裂後，隨即感受到柔軟濕潤的內芯。隨著溫度的融化，整體口感變得柔軟，帶來入口即化的幸福感。裡外的層次感豐富，從酥脆到濕潤、從輕盈到濃郁，讓人每咬一口都能感受到不同變化。

｜海風×MINIMAL 楊桃。四季春。桂花｜

米其林一星冰淇淋MINIMAL把冰淇淋視作料理的主素材，是台灣米其林指南發行以來，首次有必比登推介店家晉升為米其林一星；更厲害地，是全球史上首間冰淇淋店摘下米其林星星。這次雄獅旅遊-海風號與MINIMAL合作，推出這一款融合楊桃、四季春及桂花，充滿深度層次感的韻味，強烈鹹酸甜口感令人難忘。

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼全台首輛甜點觀光列車。海風號

▼每一節車廂都有專屬管家服務，除了帶領大家前往新埔站欣賞美麗海景之外，車廂內的各項服務，讓客人深刻體驗到以客為尊的尊榮感。

海風號體驗心得也即將來到尾聲，這一輛由雄獅旅遊與台鐵攜手打造，並於2024年12月份所推出的全台首輛甜點觀光列車，確實吸引了眾人目光，也讓搭乘的西莉亞有種小小虛榮感.(笑)。行駛於中部海線的海風號，設計理念將海水美麗的藍和綠色用馬卡龍色系，結合了夢幻馬卡龍綠，這一輛超有特色的觀光列車，簡直令人趨之若鶩。

台灣近幾年熱衷於鐵道旅遊，雄獅旅遊也陸續與台鐵合作數輛不同風格、路線的觀光列車，每一輛都造成極大的轟動，當然也都有其不同客群，至於2025年即將推出行駛於花東的山嵐號，就讓我們一起期待吧！

｜海風號。台灣首輛甜點觀光列車推薦｜

1、海風號票券預約選購｜ 雄獅官網-海風號

2、開放時間：每週五、週六、週日行駛

3、停靠景點車站：

路線一：新竹火車站出發→新埔車站(停留24分鐘)→大甲車站(停留52分鐘)→新烏日站→終點站台中火車站。

路線二：台中火車站出發→新烏日站→新埔車站(停留24分鐘)→後龍車站(停留63分鐘)→終點站新竹火車站。

4、班次選擇：新竹→台中 早上8:30集合出發｜台中→新竹 中午13:30集合出發