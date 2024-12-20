⭐ 為什麼我推薦大家一定要來試試這家小吃？

台南的小吃真的多到數不完，但說真的，像這種讓人一口咬下去就能感受到手工味道的店，現在已經不多了。

小區腸將君就是其中一個寶藏！他們的手工糯米腸和高粱酒香腸，真的是用最實在的食材，害我每周都要吃一次。

照片擷取自小區腸將君臉書粉絲團



糯米腸用的是清洗得超乾淨的大腸腸衣，裡面塞滿顆顆分明的糯米和飽滿的花生。這裡的花生真的是點睛之筆，咬下去有種軟脆再嫩的口感，不會太軟爛，也不會硬得硌牙，超愛。

照片擷取自小區腸將君臉書粉絲團



而他們的高粱酒香腸更是厲害，直接用高粱酒拌進肉餡裡，香氣濃郁又不嗆，肉質還超彈牙，絕對是讓人一吃就停不下來的那種美味。

想念古早味，來吃看看就有啦！

🍴【從電視到市場，這家攤位完全征服了我】



我知道他們是先看到東森新聞《1001個故事》在介紹：

https://www.youtube.com/watch?v=leiqQO_F44Y

心裡就想：「現在還有這麼用心的攤位嗎？」節目裡拍到他們手工做糯米腸的畫面，每一根都有點不規則的形狀，完全就是手工做才會有的特色。

不用多說，隔天就衝去買，想念很久的「古早味代表」的小吃。

結果到了現場，攤位前真的超熱鬧，已經有一群人圍在那裡，有些老客人一來就直接點名要不規則形狀的糯米腸。



第一次去買就看到一堆人

我也買了一根剛出鍋的，熱熱的拿在手裡就能聞到那種濃郁的香氣，忍不住馬上開吃。一口咬下去，外皮Q彈有嚼勁，裡面的糯米鹹香帶點油蔥香，再搭配那花生的香味和獨特口感，整個就是好吃到停不下來！



🍚【手工糯米腸的好味道，真的回不去了】

說到這家的糯米腸，真的有太多值得說的了。首先，它的不規則形狀就是招牌，代表它是純手工製作，每一根都獨一無二。

再來就是裡面的餡料，用的是顆顆分明的糯米，搭配飽滿的花生。特別是花生，咬下去那種軟脆再嫩的口感，真的很難形容，但超級好吃！不會過於軟爛，香氣更是完美融入到整個糯米腸裡，這就是讓我愛上它的原因之一。

有一次，我在市場遇到一個阿嬤，她買了幾根糯米腸，還直接多要了幾包他們的手工醬料。

阿嬤跟我說：「這家的醬料甜甜香香的，他們自己做的，配糯米腸剛剛好。」



🥓【高粱酒香腸：香氣濃郁，一吃上癮】



除了糯米腸，他們家的高粱酒香腸也是必吃！第一次吃到的時候，真的被那濃香的高粱酒香給驚艷到了。那不是一般香腸的味道，酒香非常濃郁但完全不嗆鼻，肉質更是彈牙又有嚼勁。



後來我特地去翻了他們的粉絲團，才發現他們真的把高粱酒直接拌進肉餡裡，不偷工減料，完全真材實料。這種香氣層次感十足，一口咬下去，嘴巴裡全是酒香和肉香，真的太棒了。

難怪現場有不少人一買就是好幾盒，帶回家當零嘴或配飯都超適合。



📸【市場裡最熱鬧的攤位】



每次去他們的攤位，我都會被那種熱鬧的氛圍感染。一大早就有好多老客人圍在攤位前，有些人還會聊上兩句，跟老闆開玩笑說：「今天的糯米腸要更Q哦！」我也拍了幾張現場的照片，攤位上整齊排滿的糯米腸和香腸，真的很吸引人。

回家後，我還特地擺盤拍了一些特寫，糯米腸的外皮晶瑩透亮，香腸的肉質看起來超誘人。

今天一次買兩盒



🍳【手工糯米腸&高粱酒香腸開箱】



我這次買了幾根手工糯米腸和香腸，特地在家擺盤拍了一組照片，光是看就讓人忍不住想立刻開吃。



📸【糯米腸與香腸的絕佳搭配】



把糯米腸和香腸一起擺在同一盤裡，再搭配小碗的手工醬料，瞬間有一種豪華版小吃拼盤的感覺。

來搭配個靈魂手工醬料~

🌟【為什麼我會一直回來買？】



台南有這麼多小吃，但這家店真的有讓我一直回購的理由。首先，他們的糯米腸是我吃過最有手工味道的，每一口都能吃出老闆的用心。

那飽滿的花生和剛剛好的口感真的讓人著迷！高粱酒香腸更是濃郁又有層次感，完全是「吃一次就上癮」的美味。另外，他們的醬料甜香順口，搭配糯米腸真的超愛！

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📢【商家資訊】

店名：小區腸將君手工糯米腸、香腸

攤位時間與地點：

週二：新市 6:00-11:30（每兩周一次）

週三：路竹黃昏市場 14:00-18:00

週四：後甲黃昏市場 15:00-18:00

週日：崇義黃昏市場 15:00-18:00

週六：關廟 6:00-11:30

臉書粉絲團：https://www.facebook.com/TASTY0523

如果你還沒吃過，真的推薦你找時間去試試！一根手工糯米腸加一根高粱酒香腸，絕對能讓你感受到傳統台南小吃的魅力！