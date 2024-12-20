蘆竹景觀餐廳推薦，這間位在大古步道旁的【古福Good Food窯烤披薩】真是一個浪漫又舒適的地方，不僅地理位置超好，居高臨下坐擁百萬夜景，還能看桃園機場飛機起降，炸物是許多人外帶上山散策的小食，而正宗窯烤披薩口味獨特，餅皮口感非常好，是間讓人放空賴著不想走的景觀餐廳。

基本上台北桃園已經是一日生活圈，從新北出來到蘆竹大約半小時的時間，山上的空氣很好【古福Good Food窯烤披薩】前方就是一個超大的停車場及觀景區，一旁又是知名的大古山《福山宮》土地公廟，可以來拜拜，整個半日遊的行程直接排的剛剛好~

【古福Good Food窯烤披薩】是2024年七月才新開幕的景觀餐廳，短短開幕幾個月間就吸引不少桃園在地人及觀光客慕名而來，【古福窯烤披薩】不僅位在百萬夜景搖滾區的第一排，一旁還能眺望整個南崁蘆竹的絕美景色，甚至桃園機場的飛機起降，非常的舒適及療癒。



看到這綠綠的鐵欄就知道【古福窯烤披薩】乍看之下還以為沒開耶！但其實真正的櫃台在旁邊啦！外頭也有可吸菸區的座位，室內座位在二樓~從一旁的樓梯上去就可以～



【古福窯烤披薩】的停車場真的有夠大，可以停好多車，也很寬敞



停好車 眼前就是一大片的蘆竹市區景色，今天白天天氣有點冷~晚上應該就能看到都市繁星點點的樣貌



另一邊就能看到桃園機場的飛機起降囉！視力好點還可以看到好多飛機的機翼～



【古福窯烤披薩】旁邊就是大古山登山步道公園，大古山登山步道公園腹地小巧精緻，從入口到觀景台，不到1公里就能遠眺遼闊的海天一色，園內步道採之字形低障礙高架棧道設計，沿途綠意盎然，四季也有不同的花色可以賞花，是屬於低海拔但能登頂遠挑美景，居高臨下的步道，



【古福窯烤披薩】開在這裡真的很不錯，外頭還有一架專屬的大古小飛機，好可愛～象徵著大古山是個看飛機的好地方～



【古福窯烤披薩】旁邊就是大古山赫赫有名的《福山宮》土地公廟，

《福山宮》以供奉福德正神為主神，該土地公原是大古山區大榕樹下，以四塊石疊成之田頭田尾土地公，至民國60幾年，因土地公神威顯赫，香火日盛，村民即以磚瓦蓋成一小廟，並雕塑土地公神像奉祀，為大古山福德廟，香火更興盛。至民國100年時，因民眾重視休閒，大古山水居高臨下，桃園機場及蘆竹市區萬家燈火，美不勝收，遊客日多，休閒咖啡廳林立，土地公廟香火也日盛，每逢年節慶典廟宇狹隘無法容納眾多之香客，故有擴建土地公廟之議。後即開始募款新建廟宇，於民國101年開始動工興建，至民國103年竣工落成，舉行入火安慶典，並新增供奉文昌帝君及月老星君。(內容取自-台灣美廟故事)



用色大膽，清爽又帶質感的【古福窯烤披薩】大大的玻璃窗就可以看到師傅再製作披薩，且整體內部相當乾淨，其實很多人往往會認為，這樣的景觀餐廳賣的餐點都偏高價，且不一定好吃，因為賣的就是景色費跟智商稅，但是【古福窯烤披薩】有點讓人顛覆這樣個認知，老闆為了追求正宗義大利披薩的口感，及鑽研餅皮的美味，親自到義大利披薩學院，學習正宗的窯烤披薩技術 , 並以其獨特的美味和正統的義大利風味，吸引喜愛美食的人前來品嚐，名氣也就此打開。



感覺【古福Good Food窯烤披薩】的取名也很有意思，自己本身覺得自帶很多寓意，像英文諧音 Good Food 就有好吃食物的意向，這邊又位在大古山，一旁又是福山宮，根本巧妙的將大家都連結在一起了嘛！



室內-內用區-請上二樓~~



樓梯旁就有兩個老闆及廚師遠赴義大利披薩學院，學習正宗窯烤披薩技術的證書，真是不簡單耶



走上二樓有種別有洞天的感覺，寬暢的視野，挑高的空間，位置很多，窗邊座位更是搶手區~



在燈光的打造下，餐廳的環境令人感到溫馨，接近聖誕節的日子，也多了些儀式感，靠著店內的精心布置，營造出帶點童趣的氛圍，連後面的布景都是大大披薩皮來著的，有點有趣，



可以自行取飲用水~



還有很多醬料的區域，也都是自取唷！還有橄欖油耶！



冬天的夜色很快就暗了下來～來看看【古福Good Food窯烤披薩】的菜單



點子菜單：https://www.facebook.com/share/p/akA91d29Dvtc5trb/ 目前有的打卡活動也一併附上，



在等餐的同時，也一併來看看窯烤披薩的製作過程。實在太好奇了，據說正宗義大利(南義)拿坡里披薩，披薩統一約十吋，窯烤90秒~120秒左右即可出爐！超快～



義大利拿坡里披薩，口感偏Ｑ軟，邊緣偏大，90秒即可完成烘烤，產生豹紋斑點為披薩師傅的基本功力之一





每份餐點都是現點現做，不是現成的加工餅皮，每一份披薩就是透過這個大爐子窯烤而成，特別側拍錄製了一段過程

太酷了，尤其在窯烤爐中以超長的圓形氣去，隨著火源圓形外拋力環繞著，還不會掉，以及火侯的掌控，真的好厲害！



很快的我們的披薩就熱騰騰的上桌了，兩款分別是熱門的「松露白醬培根野菇披薩」及「四種起司披薩」



其他餐點及飲料也很快的上齊！桌子頓時間就要滿了，非常豐盛的一餐



「松露白醬培根野菇披薩」是【古福窯烤披薩】很熱門的口味之一，店家特別調製的松露白醬，搭配培根、洋蔥、美白菇、莫扎瑞拉起司，經典十吋大約切成八片



鹹香 鹹香的味道讓人唾液不停分泌，尤其松露那難以形容的特殊香氣，雖然很難用文字及言語表示，但其獨特濃郁香味俘虜各國饕客，自從吃過一次松露薯條後我也愛上這頂級的滋味。



輕輕地來上一片，上頭新鮮的洋蔥及美白菇相當保水，餅皮相當薄，但側邊皮卻是酥脆Ｑ彈，好喜歡這種帶點微焦的酥脆餅皮



松露的獨特香氣搭配莫扎瑞拉起司鹹香，培根的肉感，雪菇的保水，多元層次在口中一次融合，味道非常好～很喜歡松露的特殊味道，並沒有很重的特殊難聞味，但卻吃的出那被譽為「西方三大珍饈」的頂級菇菌滋味



【四種起司披薩】這可是以四種起司分別包括-莫扎瑞拉、瑞可連、帕瑪森、藍紋起司 所製成的濃厚起司披薩，身為起司控真的無法招架！真心必點



而且除了常見的-莫扎瑞拉、瑞可連、帕瑪森之外，還有乳酪之王：藍紋起司，這頂級有稀有的藍紋起司，雖讓人又愛又怕，但愛吃起司的本人，實在非常開心，畢竟藍紋起司的身分及價格可是相對來的高的，能在此品嘗那濃郁又鹹又．．．特別的味道，等不及想來嘗試



薄薄的一片，擁有四種起司的四重奏，上頭藍藍的就是藍紋起司的痕跡



尤其還搭配那烤的焦焦的脆皮，濃郁的起司味道瞬間在口中化開，怎麼有點想來點紅酒的感覺



非常喜歡【古福窯烤披薩】烤出來披薩餅皮，沒有厚重的麵粉皮感，也沒有過於油膩的感覺。在食材上使用的是橄欖油，相對也吃的健康些



接著是很特別的【甜在心披薩】很少吃的甜披薩口味－ 海鹽焦糖蘋果披薩－是以蘋果、海鹽焦糖、莫扎瑞拉起司、馬斯卡邦起司、帕瑪森起司及綜合堅果所組成。



單單一個甜披薩，竟是採用了更多的食材來製成，跟外面的單一口味甜披薩差很多，海鹽焦糖蘋果披薩放上了大量的蘋果切片，



還有無調味的綜合堅果，這要說是畫龍點睛的絕佳配料一點也不為過，吃起來好有層次的口味



雖說是名叫海鹽焦糖蘋果披薩，卻讓人感覺不很甜，也不偏鹹的感覺，味道調和的非常適中，吃久了也不膩口，尤其堅果的搭配完美的增加了美味的口感



飲料部分也很特別【西西里青檸冰美式】這杯咖啡相當獨特，取名西西里，因為西西里是義大利最大的城區，而西西里咖啡（Espresso Romano)，是在地有的咖啡喝法，也有人稱之為「羅馬濃縮咖啡」，是一種以義式濃縮咖啡為基底，再加上檸檬汁、檸檬皮於咖啡中，喝起來帶有檸檬清新的酸香感。



而這杯【土地公公甜花生冰沙】取名的來源食在很有典故，那就是因為《福山宮》土地公就在旁邊，而土地公特別喜歡花生，所以《古福窯烤披薩》就特製了一杯【土地公公甜花生冰沙】讓大家沾沾土地公爺爺的福氣，而這邊使用大量花生做成的花生冰沙，有相當濃郁的花生味，會讓我想到吉比花生醬，真材實料的冰沙。



除了飲料之外【古福窯烤披薩】也有販售義大利啤酒，特別選了【Angelo Poretti 沛雷帝4 號啤酒】 及 【Birra Moretti 莫雷帝啤酒】。這兩款義大利啤酒個有著獨特的味道，像【Angelo Poretti 沛雷帝4 號啤酒】曾榮獲“2022國際風味獎“ 口感輕盈，特別採用未過濾手法製成，因此酒體較混濁，完整保留啤酒花、麥芽與酵母的香氣，適合像是乳酪、起司等口味。

另外 【Birra Moretti 莫雷帝啤酒】是義大利精品品牌排名最佳的啤酒，用最好的原料製作。 Birra Moretti 高品質啤酒花的特殊混合，賦予其獨特的味道和香味，增強其完美均衡的苦味，是最具義大利風格的當地啤酒，味道比較適合味道比較清淡的食物

這次超級喜歡且非常推薦的【地中海拼盤】跳脫普遍的炸物拼盤，【古福窯烤披薩】的地中海拼盤很不一般，因為裏頭幾乎都是海鮮食材做的炸物啊！裏頭包含，薯條、蝦多拿滋、炸牡蠣、魚米花、魷魚米花



基本的炸物配角，炸薯條，這邊沾的不是番茄醬，而是特製的酸辣甜醬，口感介於美式炸薯及連鎖品牌的薯條之間



~~~~~炸~~~~牡~~~~~蠣~~~~~好大顆的炸牡蠣！真的感受的出來店家在餐點上有在用心，不像只是吃一些基本的餐那樣



炸牡蠣的滋味真的太棒了，裡頭好先新鮮，整體有飽汁感，且外頭裹粉酥炸到不會因油膩搶過了牡蠣本身的海味～非常的好吃



薄薄的麵衣，不僅不油膩或有油耗味，把牡蠣包覆的好完整～非常好吃～



乍看以為洋蔥圈，本來提不起什麼興趣，只覺得這洋蔥圈也太大了吧～



其實這是【蝦蝦多拿滋】是蝦圈～不是洋蔥圈唷！像極了一個個的蝦子甜甜圈，沾什麼醬都好吃



而這像極了雞米花的【魚米花】更是特別，這可是用鯊魚肉做成的～



咬下去滿滿的魚肉鮮味，相當細緻又扎實



炸魷魚米花，相當配酒的小菜



沾上黃芥末醬很對味～～～小小的一口入嘴，Ｑ彈有韌性的魷魚，愈嚼愈香～



慢慢的品嚐美食，細細感受假日的美好，抬頭看看這有如繁星點點的夜景，真是讓人心曠神怡，好美啊！



遼闊的視野，也讓人的心情放鬆也紓壓了起來，



這次來到【古福Good Food窯烤披薩】但感覺令人愉悅，也會想介紹給更多人知道，原來大古山上有一個這樣正宗的義大利窯烤披薩，獨特的口味，用心製作的餐飲，帶有創意卻堅持用美味擄獲人心，景觀餐廳不再僅是賣景觀，還真的是可以大飽口福的地方。

【古福Good Food窯烤披薩】蘆竹景觀餐廳 正宗義大利窯烤披薩

電話：03 324 1658

地址：桃園市蘆竹區大古路228號

時間：週三至週五16:00-24:00

週六至周日15:00-24:00

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61561318351478

【喜歡美食、旅遊或是欣賞靜的分享，歡迎追蹤 靜的 臉書 oCEAn J 賴小靜】