躉(ㄉㄨㄣˇ)泰食品，台中大甲伴手禮推薦。躉泰食品位於台中的大甲區，這裡有著悠久的製作美食歷史。這家以傳統糕點與精緻伴手禮為主的品牌，將台灣在地的食材與巧妙的手工工藝結合，打造出了多款經典的美味小吃。他們的年節限定禮盒系列更是每年過年期間的熱銷產品，無論是家庭聚會還是送禮，都非常適合。

躉泰食品

地址:台中市大甲區義和三街81號

電話:04-2681-7913

時間:9:00~17:00(六日、國定假日休息)

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大甲美食推薦

躉泰｜吉結迎春年節限定禮盒

年節送禮決定選擇了躉泰食品來當伴手禮，躉泰食品選用的是當地優質食材，而且不斷創新，推出符合現代人口味的產品，滿足各種需求。每一個禮盒的包裝都極具年節氛圍，無論是送禮還是自用，外觀都非常高雅精緻。

禮盒選用綬帶結「福、祿、壽」三星高照的祝福，在新的一年帶來繁榮昌盛、幸福美滿。

躉泰食品的吉結迎春年節限定禮盒，不僅外觀華麗，內含的產品更是讓人回味無窮。每一份禮盒都精心設計，內含豐富的台灣傳統美食，包括了凍頂茶梅、杏仁果牛軋糖、南棗核桃糕、鳳梨酥、鳳凰酥、堅果塔、花生牛奶流芯酥、紫晶酥，每款都各有特色，在各式節慶場合拿來當作伴手禮絕對夠面子。

原味杏仁果牛軋糖 x 8入

這款原味杏仁果牛軋糖是香脆杏仁與綿密牛軋糖的絕妙組合。每一塊牛軋糖都帶有杏仁的香氣，搭配柔軟的糖心，口感幸福滿滿。它既能滿足對甜食的渴望，又能享受杏仁的健康營養，是過年期間的必備美味。

南棗核桃糕 x 8入

這款南棗核桃糕口感柔軟，富含豐富的營養，無論是南棗的甜美還是核桃的香脆，兩者的搭配完美無瑕。每一口都讓人感覺溫暖，適合在寒冷的冬季，與家人一起品嚐，讓身心都倍感溫馨。

凍頂茶梅 x 10入

凍頂茶梅，融合了凍頂茶的清新茶香與梅子的酸甜，清爽可口，為過年帶來一抹清新的氣息。每一顆梅子都蘊含著茶葉的香氣，酸甜之間，讓味蕾得到很好的平衡，無論是搭配茶飲還是獨立享用，都能為節日增添不同的風味。

躉泰食品一直秉持傳統工法，持續精進結合現代化口味，創新各種精緻糕點美食。也是全台第一家連續4年榮獲米其林食品評鑑ITQI最高三星殊榮，除了實體店面、官網訂購，連機場昇恆昌也買的到。

堅果塔 x 2入

這款堅果塔以多種堅果的搭配，營養豐富又不失美味，每一口都是健康的享受。堅果的香脆與塔皮的酥軟交織在一起，無論是搭配茶水還是獨立品味，都讓人一口接一口，根本停不下來。

鳳凰酥 x 1入

經典的鳳凰酥，外皮酥鬆，內餡飽滿，夾帶著濃郁的蛋香，甜而不膩，真的是經典中的經典。無論是送禮還是招待賓客，這款鳳凰酥都能成為桌上的亮眼之作，瞬間拉近與他人之間的距離。

鳳梨酥 x 1入

每一口酥皮都帶著獨特的香氣，外皮酥鬆，內餡則是濃郁的鳳梨香，甜美的餡料在口中爆發，回味無窮。這款經典的鳳梨酥，無論是在年節期間分享，還是自己細細品味，都能帶來一份溫暖與愉悅。

紫晶酥 x 1入

連續4年榮獲米其林食品評鑑ITQI一星殊榮的紫晶酥。麻糬口感Q彈香軟不黏牙，芋頭餡跟麻糬用1:1完美比例融合在一起，芋頭香綿四溢讓人每一口都能不斷回味，這禮盒當中最喜歡的就是這一款紫晶酥。

花生牛奶流芯酥 x 1入

花生牛奶流芯酥是躉泰食品研發的新品，融合了濃郁花生香與牛奶的流心酥，相當有創意，口感絕妙。當你咬開它，濃郁的花生與奶香流入舌尖，讓人感受到無比的滿足。這款酥餅無論是當作小點心，還是與親朋共享，都絕對能增添年味。

店家資訊

躉泰食品

地址:台中市大甲區義和三街81號

電話:04-2681-7913

時間:9:00~17:00(六日、國定假日休息)

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