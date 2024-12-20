最近幾年越來越流行老宅餐廳，喜歡老宅散發出的獨特氛圍和歷史感，這次吃的是位在台中精明一街附近的小野食堂，老闆是日本人，食材是日本進口，餐點和小菜都非常精緻，日式三角飯糰、炸廣島牡蠣都很有亮點，來到這用餐會讓人有在日本的錯覺，餐廳一樓為小野商行，喜歡日本小物用完餐後可順道逛逛。

開車前往可停附近的東興立體停車場。

▲餐廳位在獨棟白色老宅內，一樓是小野商行，二樓才是小野食堂的用餐空間。

▲門口的招牌、鐵窗、長椅都是精心設計，不管從哪個角度拍都很協調沒有突兀感。

▲第一次來的客人都會找不到餐廳入口，沿著左邊的長廊繼續走就會找到大門，我很喜歡這裡營造出的夜晚氛圍。

▲洗手間在戶外另一邊，右邊就是小野食堂和小野商行的門口。

▲小野商行主要販售日式餐具、飾品和一些小物，用完餐可以好好來挖寶。

▲店內也陳設許多可愛的擺飾，到處都散發著濃濃的日式風味。

▲樓梯間有幅日本車站的地圖，蠻有意思的。

▲二樓的用餐區有分好幾個空間，我們這次被安排在有獨立空間的六人座位區，幾乎是小包廂了阿！

▲店內提供檸檬水和柳橙水，連飲用水都有兩種口味真的很用心。

▲小野食堂菜單：有各類定食、單點類、飯糰套餐和各式飲品、酒類。

▲套餐附的日本國產麥茶，喝起來有濃濃麥香，很適合解油膩。

▲味噌雞肉丼定食 370元：定食除了主食外有5樣小菜、生菜、水果和味噌湯，很豐富的套餐。

▲雞肉丼定食內有半顆溫泉蛋，蛋心呈現膏狀熟度剛好，雞肉給得份量很多，肉質軟嫩多汁，醬汁吃起來鹹中帶甜，配上芝麻和蔥花，味道和口感更富層次。

▲生菜盤內有小黃瓜、彩椒種類很豐富，特別的是沙拉醬汁有加入紅藜，更具營養價值。

▲今天的小菜有南瓜、竹輪、花椰菜、胡麻秋葵，水果是切片柳丁，小菜不論是擺盤或食材都得很精緻，處處都是亮點。

▲吃日料味噌湯怎麼可能缺席呢？湯頭蠻濃郁的，剛送來上要趁熱喝。

▲唐揚炸雞球飯糰套餐 320元：有日式香鬆和昆布絲兩種口味的飯糰，炸雞球使用竹籃裝盛多了些南洋風味，其中一道小菜換為醃蘿蔔。

▲炸雞球有三塊，炸得金黃酥脆，吃起來鮮嫩多汁，完全沒有油膩感，雞球附了高麗菜絲搭配。

▲日式飯糰有加入紅藜，口感香Q光用看的就讓人食指大動，一次還能吃到日式香鬆和昆布絲兩種口味。

▲南蠻雞腿排定食 380元：雞腿表層淋上了黃芥末和日式醬汁，吃起來鹹甜鹹甜極為入味，雞腿已經去骨，麵衣有著蓬鬆的酥脆感，肉質也極為軟嫩，旁邊附了檸檬片和高麗菜絲可以搭配食用。

▲炸廣島牡蠣 140元：菜單上看到炸廣島牡蠣覺得很特別於是單點來吃看看，外觀看起來很像炸蝦，咬開來發現是整顆新鮮飽滿的牡蠣，炸得時間剛剛好鎖住了牡蠣的鮮甜完全沒有腥味，第一次吃到炸牡蠣很新奇。

雞蛋糕短評：位在老宅巷內的餐廳，老闆是日本人非常親切，小菜使用小碟子裝非常精緻，擺盤讓人看得食指大動，雞腿飯肉質鮮嫩醬汁夠味，餐點都很有水準！一樓有販售精緻的瓷器餐具可以順道逛逛。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【小野食堂美食資訊】

地址：台中市西區精誠五街17號

電話：0423270810

官網：facebook

營業時間：11:30–14:30(周二、周三)、11:30–14:30、18:00–20:00(周一、周四、周五、六日)

外送：無

線上預定：instagram

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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