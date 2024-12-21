「 The Quiet Light 默光咖啡」，一家位於松山區靜謐社區巷弄的咖啡廳。很適合尋求一隅幽靜落角處的城市人咖啡館。咖啡廳裡提供了 WIFI 、插座。當日看到很多客人在這裡使用筆電、也發現很多國外客人。只是平日就幾乎滿座，能線上預約到位置真的好慶幸。

我們的座位被安排到的座位很不錯，面對窗外的綠意景致，讓人感到愜意自在。美味的早午餐，享受咖啡的閨蜜日時刻。這間咖啡館讓人感受到心靈的撫慰和溫暖。

特別的咖啡館總會帶來美好的偶然。我喜歡這裡。

營業資訊

The Quiet Light 默光咖啡（松山店）

評分： / 4.5

地址：105台北市松山區健康路11-1號( 地圖 )

電話：02 2719 9127

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 08:00 – 17:30,

星期三: 08:00 – 17:30,

星期四: 08:00 – 17:30,

星期五: 08:00 – 17:30,

星期六: 09:00 – 17:30,

星期日: 09:00 – 17:30

星期一: 休息, 星期二: 08:00 – 17:30, 星期三: 08:00 – 17:30, 星期四: 08:00 – 17:30, 星期五: 08:00 – 17:30, 星期六: 09:00 – 17:30, 星期日: 09:00 – 17:30 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 捷運台北小巨蛋站 5 號出口前進看到麥當勞左轉巷子往健康路方向走約莫五分鐘即可抵達。

環境介紹

「 The Quiet Light 默光咖啡 」有著溫暖復古氛圍。座位空間略顯狹隘。有四人座的沙發區、多人聚餐的沉穩木質的長條桌、還有面對或靠窗的雙人區。

拱門造型的古典吧檯也是點完餐點及結帳的服務台區域。

吧台區也有單人座椅。

吧檯牆面上的黑板告示牌是今日的甜點菜單。搭配咖啡的完美組合。

商品展售區旁的茶水自助區。

可愛爆擊的小猴節慶版濾掛咖啡禮盒，有打中我的心。但是最近的咖啡糧食已滿倉，只能望之興嘆。

「 The Quiet Light 默光咖啡 」的手沖咖啡很出色評價也不錯。有來自日本人氣咖啡店 Glitch Coffee & Roasters 、丹麥哥本哈根的 Coffee Collective 、紐約布魯克林 SEY 的知名咖啡店的咖啡豆。在這裡品嘗到喜愛的手沖咖啡想購買，現場有周邊商品的展售櫃架可洽店家，或在「 The Quiet Light 默光咖啡 官網」自行訂購。

用餐規範

踏進咖啡館，首先就是了解店家的用餐消費規定，一來避免糾紛，二來才能真正享受美好氛圍和服務品質。

「 The Quiet Light 默光咖啡 」的用餐規範如下 :

用餐時間 : 平日 3 小時，若無候位或訂位，則不限制。週六日及及國定假日 2 小時，不接受續點續座。

基本消費 : 每人 ( 包括佔位兒童 ) 低消一杯飲品。餐點或其他商品等皆不算低消。

禁帶外食。若有違反，每人將酌收清潔費 100 元。

無提供兒童餐具、兒童椅、兒童座墊。

原則上人數到齊才可入座。恕不接受自行換桌或併桌，若有需求，請詢問店家予以協助安排。

播放影音、聊天、拍照、攜帶寵物，都請以避免影響周遭他人為原則。

禁止未經申請之商業攝影，若有需求請事先和店家洽談。

現場餐具、商品、設備等，如有損壞需照價賠償。

特殊飲食需求或過敏食材等，請於點餐時主動向店家告知。

消費付款方式：採現金支付及LINE Pay。不收服務費．

※ 菜單內容變動調整請依 「 The Quiet Light 默光咖啡 inline app」或現場菜單公布為主※

菜單介紹

咖啡系列

「 The Quiet Light 默光咖啡 」除了一般咖啡外，人氣的手沖咖啡品項多，現場提供手沖咖啡菜單。

茶飲系列

茶類飲品不提供回沖服務。

酸種麵包系列

平日上午10 :30前 ( 不含周六、日及國定假日 ) 點酸種麵包系列餐點搭配任一飲品可折抵 50 元。

好可惜，我們 11:00 訂位用餐，沒有福氣享受這優惠。

Lunch 餐點

午餐自 11 : 30 開始供應，目前有印式香料奶油燉雞咖哩飯和紅酒燉牛肉飯兩種可選擇。餐點搭配美式咖啡或冷泡茶可優惠折抵 20 元。

經典早餐盤系列

平日上午10 :30前 ( 不含周六、日及國定假日 ) 點經典早餐盤系列餐點搭配任一飲品可折抵 50 元。

加點選配區需配合主食 ( 輕食、早餐盤、飯類 ) 才可加點。恕不提供單點。

以上菜單圖片取自「 The Quiet Light 默光咖啡 inline app」

餐點分享

西西里檸檬冰咖啡 200 元

檸檬香氣和咖啡結合，酸甜融合得剛剛好。酸酸甜甜帶點咖啡風味的口感，像果汁又像咖啡。清爽的風味讓人心情舒暢．喝完在檸檬片中加冷開水，氣味依然清新。

手沖咖啡 – 哥倫比亞 粉紅波旁 250 元

這款咖啡有著柔和的果酸和花果香氣，口感溫潤均衡的味道，餘韻甘甜。是好喝的咖啡。

手沖咖啡送上桌，服務人員遞上品飲筆記的紙卡很像一張咖啡履歷。標示明確的產地、處理法。還有咖啡的香氣、甜度、風味、口感、酸度、平衡感、餘韻都有著不同的評級。讓客人了解今天品嘗的咖啡風味筆記。真是好貼心的服務。

來自哥倫比亞 CAUCA JUAN MARTIN 莊園的高海拔 2050M的粉紅波旁。是 「 The Quiet Light 默光咖啡 」從日本東京的人氣名店 – Glitch Coffee & Roasters 的淺焙精品咖啡。優質咖啡值得推薦品嘗。

酪梨開放式三明治 250 元

頗具視覺效果的餐點，酥脆的麵包上鋪滿著酪梨泥和切片的水煮蛋，灑滿紅椒粉、帕瑪森乾酪和杜卡香料來提味，整體的口感還不錯。

土耳其蛋佐酸種麵包 250 元

還沒能到土耳其旅行，先讓舌尖漫遊土耳其。外表軟彈口感綿濃的水波蛋融合著優格和辛香料，戳破蛋黃讓蛋液流下再攪拌一下，塗抹在酸種麵包上。略帶微酸的清爽風味，非常開胃好又吃的異國風情美食餐點。