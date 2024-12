(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)

<一分鐘短評>

坎城名導艾曼紐.寇克(Emmanuel Courcol)執導的法國電影《響亮心重奏》巧妙融匯自幼家貧骨肉分離的悲傷、因病兄弟重續血脈情緣的歡樂情深、古典音樂與高潮迭起情節,導演舉重若輕地將一段人間悲傷的故事,以幽默輕快的對白與配樂,娓娓道來這對有著同樣音樂天賦的親兄弟,自幼家貧因收養被迫分離,長大後兩人各自過著迥然不同命運的人生,卻因惡疾近親捐贈骨髓,互不認識的兩人,得以重續血脈情緣,在充滿親情、友情與愛情的輾轉起伏間,展開了一連串悲喜交加的音樂奇緣,將於12月27日在台上映,聖誕節後新年來臨前,很適合與親朋好友一起去觀賞聆聽的人生好戲。





即將於 2024年12月27日本週五在台上映法國悲喜劇電影《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band),是《抓狂演訓班》坎城名導艾曼紐.寇克(Emmanuel Courcol) 最新力作,電影《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band)故事描述一對兄弟因為家境貧寒,哥哥被好人家收養,長大成一位享譽國際的交響樂團名指揮家,而擁有絕對音感的弟弟,卻因為欠缺栽培長大,情路與工作都不順, 離婚後只能窩在礦工樂隊,擔任雜牌長號吹奏樂手,原本對彼此毫無知悉了兩人,哥哥因為罹患了血癌,必須進行骨髓移植才能活命,卻發現家中沒人的骨髓能與他配對救他一命,方才從養母口中得知自己原來是養子,於是開始展開尋親的旅程,幸運地後來遇上了完全不認識他的弟弟,在得知兩人的關係後,從起初的抗拒到點頭願意捐骨髓救哥一命。

知恩圖報的哥哥開始與弟弟親近,兩人相處的時日一長,從一開始的陌生尬聊,到逐漸地在音樂的話題上有著共同的喜好,哥哥更在閒聊無意間得知,親弟弟居然具有絕對音感,他決定以自己在音樂界累積的口碑與實力,來幫助弟弟更上一層樓,甚至愛屋及烏,親自擔任弟弟上班工廠的礦工樂隊擔任指揮,幫助他們備戰準備參賽奪冠揚名立萬,沒想到過度心急又不自量力的弟弟竟然越級參加全都是專業交響樂團樂手的選拔,落選自然難免 ; 加上礦工樂隊好不容易在哥哥指導下準備的有模有樣去參賽,卻又因為意外事件凸槌,導致兄弟之間的情誼又碰到了現實殘酷的考驗,他們該如何齊心斷金,重新攜手合作再創新局,就是本片後半段高潮迭起令人時悲時喜的劇情起伏!

本片入選2024坎城影展,並榮獲聖塞巴斯提安影展觀眾票選獎,媒體佳評如潮!





「坎城影展全場淚流滿面」— Next Best Picture



「難能可貴的演出」— Cineuropa



「溫柔滿溢,重擊人心」— The Upcoming



2024年12月27日在台上映電影《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band )中文版預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=jVygpnPHHvA

法國悲喜劇電影《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band)由班傑明.拉斐恩(Benjamin Lavernhe)、皮埃爾.洛廷(Pierre Lottin)與皮埃爾.洛廷(Pierre Lottin)領銜主演,班傑明.拉斐恩(Benjamin Lavernhe)在片中飾演享譽全球的交響樂團名指揮家提波(Thibaut Desormeaux),幾場擔綱指揮引領交響樂團與礦工樂隊的戲,從肢體動作到神情都唯妙唯俏有模有樣,更將發現自己真實的身世,又為弟弟抱不平而反過來怪罪養母的性情,詮釋的讓人既恨又愛,而飾演弟弟,一位熱愛長號的雜牌樂隊業餘樂手吉米(Jimmy Lecocq)的男星皮埃爾.洛廷(Pierre Lottin),則將那種人生際遇不佳憤世嫉俗,又怕被人瞧不起的高傲自尊的弟弟心情,詮釋的鞭辟入裡,而莎拉.蘇克(Sarah Suco)在片中飾演愛上弟弟吉米的同事莎賓娜(Sabrina),那種時而溫柔鼓勵,時而恨鐵不成鋼的女友心情,到關鍵時刻比任何男人都勇敢地把愛說出來的大無畏,讓人看得拍案叫好!

在片中包括飾演兄弟倆的生母與養母,以及礦工樂隊中多為中老年演員,其實都是法國電影中資深的實力派演員,這一群將主配角紅花襯得活靈生艷的綠葉演員,在片中的演出入木三分,不管是嘻笑的、認真的、嚴肅的、計較的或少根筋的角色,都詮釋得栩栩入生畫龍點睛,幫整部電影加了不少分!

另外喜歡古典音樂的朋友,來看12月27日在台上映法國悲喜劇電影《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band) 一定不虛此行,片中有多首不同風格,由淺入深令人聽出耳油的古典音樂,包括大家耳熟能詳,由法國作曲家莫里斯 · 拉威爾(Joseph Maurice Rave)創作於1928年的最後的一部舞曲作品《波麗露》(Boléro),是二十世紀法國交響音樂與舞蹈音樂的傑作之一,《波麗露》(Boléro)在本片中也以其獨特的唱奏形式呈現,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=VbSv5FSNP8o

《響亮心重奏》(En fanfare/The Marching Band)完整11首電影配樂請參見 https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kl-kdUOL9w2QrUgGAmL2u-XQRtBw2C9fc





​

<電影本事>

​

​ 重新尋回 生命中的奇蹟旋律

​

一場突來的大病,讓提波意外得知自己是收養來的孩子,同時發現竟有個胞弟吉米的存在。



被尋常家庭收養的吉米,在學校餐廳工作,和被富裕之家收養的提波,成長軌跡天差地遠。



沈浸在古典樂的提波,是享譽全球的大指揮家;參加礦工樂隊的吉米,只是個熱愛長號的業餘樂手。儘管前半生的人生境遇大不同,兄弟倆卻很有默契地受音樂牽引,血緣的羈絆也將兩人緊緊相繫。



另一方面,提波察覺到吉米有絕對音感,鼓舞他在音樂路上精益求精。就在兩人感情愈發深厚之際,命運的號角再度響起,兩兄弟是否能夠攜手挺過生命的重擊?​

響亮心重奏 En fanfare/The Marching Band

出品國家 : 法國

電影語言 : 法文

電影片長 : 1 時43分

台灣上映 : 2024年12月27日

IMdB評分 : 7.3/10

電影製片:《抓狂演訓班》馬克.波巨赫(Marc Bordure)與侯貝.葛地基揚(Robert Guédiguian)

電影導演:《燈塔情人》《抓狂演訓班》艾曼紐.寇克(Emmanuel Courcol)

電影編劇:艾曼紐.寇克(Emmanuel Courcol)與艾琳.穆斯卡里(Irène Muscari)

電影音樂 : Michel Petrossian

電影攝影 : Maxence Lemonnier

電影剪接 : Guerric Catala

選角指導 : Emmanuelle Prévost

製作設計 : Mathé

藝術指導 : Mathé與Rafael Mathé

妝髮設計 : Charlotte Lequeux 與Valérie OndarraJohn

領銜主演:

《享宴Hold不住》班傑明.拉斐恩(Benjamin Lavernhe)飾演享譽全球的交響樂團名指揮家提波(Thibaut Desormeaux)

《抓狂演訓班》皮埃爾.洛廷(Pierre Lottin)飾演熱愛長號的雜牌樂隊業餘樂手吉米(Jimmy Lecocq)

《老娘要贏球》莎拉.蘇克(Sarah Suco)飾演愛上弟弟吉米的同事莎賓娜(Sabrina)

Jacques Bonnaffé 飾演 Gilbert Woszniak

Clémence Massart-Weit 飾演 Claudine (as Clémence Massart)

Anne Loiret飾演 Claire

Mathilde Courcol-Rozès飾演 Rose

Yvon Martin飾演 Anthony

Isabelle Zanotti飾演 Charlène

Nicolas Ducron飾演 Yannick

Charlie Nelson飾演 Jean-Claude

Marie-José Billet飾演 Brigitte (as Marie-Jo Billet)

Antonin Lartaud飾演 Jérémy

Rémi Fransot飾演Jonathan

Johnny Montreuil飾演 Gérald

Johnny Rasse飾演 Kévin

Gabrielle Claeys飾演 Justine

Annette Lowcay飾演 Professeure Lorentz

Jean-Luc Lebacq飾演 Ouvrier Sodalpro 1

Joël Lebacq飾演 Ouvrier Sodalpro 2

Stéphanie Cliquennois飾演 Ouvrière Sodalpro 3

Lulu Lomendie飾演 Ouvrier Sodalpro 4

Rui-Mickaël Dias飾演 Ouvrier Sodalpro 5 (as Mickaël Rui Dias)

Nathalie Desrumaux飾演 Directrice collège

Kodgo Epaminondas飾演 Agent de sécurité concert Lille (as Kodgo Apétô Epaminondas)

Olivier Brabant飾演 Juré audition Lille

Jean-Baptiste Giezek飾演 Concordia 1

Mathieu Guégan飾演 Concordia 2

Guillaume Vanstavel飾演 Speaker

Marie Baudry飾演 La prof de country

Saverio Maligno飾演 Chauffeur de taxi n°5

Anne-Sophie Delcour飾演 Journaliste France Musique

Ludmila Mikaël飾演 Mme Desormeaux

Anne-Sophie Lapix飾演本人

