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萊爾富(Hi-Life)便利超商全台共有四家幾米主題店，其中一家座落在新竹護城河畔，華燈初上燈一亮起，指引著疲憊的行人走進由幾米打造出的夢幻休憩，每回造訪新竹，逛過中央護城河後，總不忘到這家位於新竹市東區信義街68號的Hi-Life 新竹護城河畔幾米主題店，就位在信義街與大同路的交叉口，門外就是溝通兩岸的橋樑走道，離古蹟東門迎曦門也很近步行就到，新竹市政府常會在這護城河畔舉辦各類的活動， 吸引廣大的人潮，愈晚愈美麗的Hi-Life 新竹護城河畔幾米主題店，就成了大家玩累了小歇片刻，或是親朋好友相聚的好去處，只要買瓶飲料與零食，就能歡笑一整晚，CP值超高的!

Hi-Life 新竹護城河畔幾米主題店門口左右柱面點出了幾米主題店的獨特風格，向兩側延伸的落地窗貼有大幅幾米作品窗貼，粉紅翠綠的花葉在寒流過境顯得特別溫暖，你也可以上Hi-Life的官網，欣賞店家的介紹影片，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=yHYlTDBZAgc&t=2s

官網的介紹文字如下 :

「選用幾米繪本《走向春天的下午》為設計主題。希望透過繽紛的色彩，帶領大家一同神遊於這個美麗世界，就像進入老城區裡的秘密花園般，同時享受著歷史與休閒的文化氣息；也希望完成一個美好的約定，將新竹護城河店獻給所有喜愛幾米與萊爾富的朋友。」

走進店內右邊就是寬敞舒適的餐飲休息區，從天花板到兩面牆都是幾米作品的延伸十分吸引人，當然靠街的落地窗就是從外面能看見的花朵與綠葉的組合，其中一面牆還能連接兩個空間，先到隔壁買好餐點與飲品，再選擇你喜歡的座位坐下，用餐區的桌椅都經過設計，顯得時尚而舒適，桌面上還有可以手機與電腦免費充電的設計，自然也吸引了不少人前來，邊吃喝邊充電還可以與好友聊天同歡!

新竹Hi-Life 萊爾富護城河店---幾米主題店

營業地址 : 300 新竹市東區信義街68號

營業時間 : 週一到週日07:00 ~ 23:00

營業電話 : (03) 522 1729

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