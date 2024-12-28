嘉義長庚醫院的地下一樓美食區，可說是選擇少的讓人嘆息

除了便利商店、飲料和麵包店以外，熟食正餐類就只有一家自助餐和這家「香味真粥道」

飯、麵、粥和各類小菜，品項豐富，葷素都有

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餐廳名稱：香味真粥道(嘉義縣朴子市嘉朴路西段6號，嘉義長庚醫院B1樓)

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營業資訊：05-3620303 週日至五8:00-19:30；週六休

餐點介紹：粥品/麵類/簡餐飯類/湯品/套餐/單點/素食系列

用餐日期：2024.12



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▲嘉義長庚醫院 地下一樓

美食區位於麵包店旁邊，也就只有四個店面。香味真粥道位於最裡面，入口處是自助餐，而中間的兩個店面目前「又」空缺好一陣子了...這兩個店面開的店都蠻短命的

(客串演出: Na哥)

▲香味真粥道 店面

目前美食區僅存的自助吧和香味真粥道，平日看起來前者生意較好，但網路評價、朋友和我自身經驗則不少負面印象(貴、態度不好)，反而是香味真粥道的評價比較好一點

▲香味真粥道 店面

我平常就很少來美食區買東西吃，只當想喝湯或吃粥時才會來買，偶爾再搭個有興趣的單點品項(水餃或餛飩)

所以儘管他們還有很多便當和麵類，我都沒吃過

(客串演出: J哥、Na哥)

(上)皮蛋豆腐 NT 30

(下)皮蛋瘦肉粥 NT 65

「皮蛋豆腐」內容有嫩豆腐半塊、皮蛋一顆；偶爾店員會直接在盒子內加醬油膏，可以提醒店員另外夾鏈袋裝的附醬油膏

我本身喜歡板豆腐，對太容易破掉的嫩豆腐沒特別喜好，但我喜歡把它整塊丟進皮蛋瘦肉粥，浸泡一下下再馬上吃，會有外熱內冰的冰火雙重口感(不建議模仿)

至於「皮蛋」我則特別喜歡蛋黃是流心或軟膏狀的皮蛋。雖然之前詢問過一家蛋行老闆，他說無法確定每顆皮蛋黃是有流心或全固化(同批製作的也無法每顆都一樣)，但他們家的皮蛋，我每次開蛋都是獲得有擱~擱~的蛋黃，超喜歡啦

「皮蛋瘦肉粥」內容也蠻簡單的，就是切碎的皮蛋、肉絲和蛋花；米粒柔軟但仍有顆粒口感，肉絲精瘦好吃，往往都是好幾條成團同行。我個人也會喜歡把皮蛋豆腐丟進來一起吃，也發現粥拌著少量醬油膏也蠻好吃的喔(不建議模仿)

▲(左)素水餃 (右)水餃

香味真粥道的菜單品項蠻豐富，且幾乎各種麵類、湯類、飯類都有素食版本，水餃也是葷素都有

今天點餐後，我只看到櫃檯小哥現場從冷凍櫃拿素食水餃出來煮，而葷食水餃則應該是有事先煮好的

(左)素食水餃(10顆) NT 50

(右)水餃(10顆) NT 50

「水餃」雖然餃皮有厚度但容易破，口感也比較軟糊、無筋性和彈性；內餡是豬肉、高麗菜和蔥花；高麗菜葉還蠻脆的，豬肉軟糊無筋感。有淡淡薑味

網路上找到類似商品是【味你好】冷凍高麗菜鮮肉熟水餃

「素食水餃」外型比較長，像蒸餃；水餃皮偏黃且比較Q；餡料鬆散且不飽滿，主要是口感類似菜脯的大豆蛋白，還有少少的冬粉、胡蘿蔔和木耳，口感則是脆脆的

網路上找到最類似的是【奇美】冷凍熟水餃-素食口味

我覺得兩者味道都不差，只是都吃得出就是批發冷凍熟水餃，且都小顆又空散，以單顆5元價格來說實在覺得貴

金針肉絲湯 NT 35

內容：肉絲、金針、小白菜

他們家的肉絲(瘦肉)的特色就是好幾條豬肉絲會黏在一起，大多是精瘦帶點筋性，偶爾會看到上面挾帶一塊雪白肥肉，肥瘦分明，可輕易分離

湯頭算清澈，有少量浮渣，喝起來就是金針花的甜味，沒什麼油，很清爽又暖胃。我喝過這家幾款湯類，最喜歡的還是金針肉絲湯，可以喝掉兩碗

素食餛飩湯 NT 35

內容：素餛飩5顆、素豆條、菠菜、高麗菜

表面有浮著淡淡一層透明黃色的沙拉油，湯面上都沒有飄散著蒸氣(都被油蓋住)，的確比另一碗湯更燙口；湯頭呈白濁，喝起來也就像煮素食水餃和餛飩的煮麵水，而且還真的就是素食(而非葷食)餛飩水餃的味道

歡迎參考→ [統整]餛飩抄手

▲素餛飩共有五顆，約50元硬幣大小，看起來這皮餡比例我蠻喜歡的，不像珍珠餛飩都是吃皮為主，但一咬就整個散開，餛飩皮已經有點糊爛，內餡則是味到像麵輪的軟糊豆製品與少量芹菜和胡蘿蔔點綴。味道尚可但，口感欠佳

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香味真粥道 菜單(拍攝日期：20 24.12)

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