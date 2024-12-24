深受在地朋友喜愛的「我家鹽酥雞」回歸了

這家應該是新竹唯一剛開店就被擠爆的鹹酥雞攤！

店家休息一段時間，聽到回歸的消息，小米當然要來回味CP值超高的”綜合亂炸”

也為大家揭曉店家休息一段時間的原因…

其實是老闆要動一個小手術必須休養一個星期，但老闆娘在照顧老闆的期間小中風，於是就變成長達好幾個月的休養。

希望老闆和老闆娘能夠一直身體健康，大家才能吃到CP值如此高的炸物 XD

他們的炸物很涮嘴，配飲料或配酒都很棒~

不過老闆娘比較忙比較沒有在甩油，的確比較油，提醒怕油的朋友別去喔。

沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉我家鹽酥雞位置及停車方式

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我家鹽酥雞位於延平路一段，小米特別宣導停車請盡量停在前面沒有住宅的地方，不要影響到附近居民喔。

店家回歸後小米找一天前去，沒想到晚上7點就沒有肉了

於是小米隔天5點多就跑來買，沒想到已經有20-30人在排隊等候，真的超誇張的！

👉我家鹽酥雞環境介紹

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這裡有基本的炸物和部分串烤，特別推薦炸雞腳很好吃

小米為老闆娘女兒澄清一下，她真的沒有臉臭，只要太忙了比較沒有表情~

而且她講話直接了當，真的沒有惡意啦

老闆娘真的一開店就沒停過，希望她好好保養身體，這樣大家可以一直有CP值高的炸物店可以吃！

👉我家鹽酥雞菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炸物種類挺多的，不過小米每次來最愛點的是”綜合亂炸”，由店家幫你搭配

提醒大家不要喊太多，綜合100有2包、150元有3包、200元就有4包…

聽過有客人點綜合300元，拿到6包炸物，回去至少能吃好幾餐 XD

特別一提對面的仙草仙飲很純，不妨可以試一下。

👉我家鹽酥雞用餐心得分享

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來開動吧！

小米點了綜合200元，等了好一段時間終於拿到了，拿完就趕快去好友Kelly的店，跟她一起分享美味炸物

綜合200元有滿滿4包，可以裝滿2個大盤子耶！

今天運氣很好，因為老闆娘說買不到蔬菜，所以今天很幸運拿到很多肉類

有雞皮、豆干、甜不辣、米血糕、魚板、米腸等等，也因為沒有秤重，所以拿到的份量全憑運氣！

滷過的雞皮鹹香入味，一口咬下有卡滋卡滋脆皮聲，來這裡沒吃過雞皮不算有來過

鹹酥雞是店家當天醃漬的，雖然比較油，但熱熱地吃挺嫩的

雞排(70元)小米從50元的雞排吃到現在70元

不過他們的雞排超大片的，而且是店家當天醃漬的，一片70元很划算。

外皮鹹酥，肉質嫩而不柴，還挺有厚度的~

雖然油了一點，但很涮嘴，吃炸物就別管健康了 XD

雞爪(50元/8支)很推薦，有QQ的膠質，鹹香的滋味配快樂肥仔水(可樂)或啤酒都很讚

以上是我們的心得分享，我家鹽酥雞很佛心，CP值超高難怪能吸引那麼多人，不過怕油的朋友就不太建議去啦！

👉我家鹽酥雞營業時間地址

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🌟店家資訊：我家鹽酥雞

🏠地址：新竹市北區延平路一段376號

⏰營業時間：17:30–21:00(週六日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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