來桃園找朋友逛街吃美食，口渴了就想來杯桃園才喝得到的飲料，朋友知道我不想喝連鎖品牌，就帶我這家開幕才兩個月的-星M輕奢時尚茶飲

但我看裝潢擺設跟店員服務都很到位，一點都不像是新開的店家，一問才知道這裡是之前北台灣唯一的金色魔法飲料，現在老闆自創的品牌~

延續以往的精品定位，繼續提供高品質的好茶，價錢乍看比較高，但有免費珍珠可以加，銅板價還能加100%水果原汁，算起來其實一點都不貴

不定期還推出各種季節活動，店員還預告聖誕節要送一百杯飲料，還加碼再送聖誕提袋，官方帳號還不定期有好康，消費集點還能輕鬆換好禮~

星M輕奢時尚茶飲不只是飲料店，還聘請專業甜點師傅，製作手工甜點，價格一百左右就吃得到，推薦給口渴想吃下午茶的朋友，星M輕奢時尚茶飲絕對是最佳選擇！

星M輕奢時尚茶飲裝潢

走一股太空夢幻的風格，我好喜歡這種宇宙風，給人一種超越現實的未來感，散發出強烈的高尚氛圍～

原本很擔心價格會不會很貴，其實算一算５０元就可以喝到加料的飲料，價格跟一般飲料店差不多，重點不定期還有很多促銷好康，可以說是我們省錢族的福音

星M輕奢時尚茶飲位置

地點真的非常好，從桃園車站過來不用幾分鐘就到，而且店面是在新大樓，附近規劃很好，也比較不用擔心環境衛生會有疑慮，讓我喝飲料可以很安心！

星M輕奢時尚茶飲附近好熱鬧，統領百貨、唐吉軻德、ATT通通在附近，還有動漫主題商店，光南商場，未來捷運綠線通車後，附近一定會更熱鬧～～～

親切店員一看到我靠近，就開始介紹起星M輕奢時尚茶飲的好茶，選用的茶葉相當完整，泡起來的茶香跟韻味特別濃厚，只能說一分錢一分貨，這個品質完全對得起價格！

星M輕奢時尚茶飲試喝

星M輕奢時尚茶飲一大特色就是試喝不手軟，我很少看到店家會給這麼多種試喝，不用擔心要拆盲喝，味道不用靠自己想像，直接適合最準，還能透過試喝調整甜度，找到自己最愛的味道，真的太佛心

星M輕奢時尚茶飲菜單

我試喝了好多種，正在思考要什麼口味，就有客人居然全部口味通通買一杯，她說這家飲料無雷都好喝，所以等等她們要唱歌就決定全買大家隨機喝～

星M輕奢時尚茶飲-新品菜單

這一季新品是古早味麵茶，使用老師傅傳承三代的手炒麵茶，堅持手工製作真材實料，喝得到麵茶沙沙的口感，味道非常濃郁，加入鮮乳坊鮮乳更多了一股絲滑感～

星M輕奢時尚茶飲-特調菜單／甜點菜單

不只原茶可以自己DIY搭配，葡萄柚特調系列更是高人氣，寒天跟果肉通通吃得到。搭配星級甜點一起享用，

聖誕優惠

超多好康活動一個接一個，星M輕奢時尚茶飲聖誕節提供免費好禮，英式白桃紅免費喝，還再送免費聖誕保溫袋，只要加入官方LINE傳聖誕快樂就可以免費喝，限量一百份動作要快~

學生優惠

體諒學子的辛苦，星M輕奢時尚茶飲憑學生證可以折十元，對於學生朋友來說划算不少，老闆真的很有愛心~

集點活動/生日優惠

只要加入會員就可以免費獲得1點，消費一筆就再送1點；只要集滿兩點，即可獲得10元折價卷~集滿6點獲得星柚蜜妃紅、集滿10點獲得可麗露一顆，身為省錢王當然不能錯過這個好康

而且生日當日不限金額消費，還可以免費兌換甜點一份，星M免費幫您慶生，一般飲料店都要集滿十點才有好康，星M超大方不用集滿就有獎勵可以拿~

星M輕奢時尚茶飲杯身

飲料的杯身真的好漂亮喔，宛如星空一樣璀璨奪目，深藍色系好有質感，一杯飲料、一份甜點，大家不要苦惱下午茶吃什麼了，星M輕奢時尚茶飲是您絕佳的組合~

星M輕奢時尚茶飲-免費提袋

只要消費滿三杯以上就會免費送提袋，這也太好康了吧，而且袋子的質感超好，可以重複使用，輕巧好收納放包包也沒問題，聽說過年還會推出金色的提袋，感覺充滿喜氣~

頂級培火烏龍 80元

基底茶的選擇總共有8～9款，其中最猛的原茶我就覺得就是這杯頂級培火烏龍，烏龍茶韻味有夠濃厚，不會有任何的苦澀感，尾韻的好香醇，愛喝無糖的朋友這杯一定不能錯過~

頂級培火烏龍茶色真的好美，琥珀色澤相當迷人，陣陣的茶香很迷人，愛吃配料的朋友，還可以免費加珍珠，不過珍珠是限量的，要吃的朋友記得早點來~

星M輕奢時尚茶飲-水果系列

我很喜歡喝水果系列的茶飲，但我其實不喜歡用濃縮汁的水果茶飲，原因就是太甜，而且濃縮汁可能有不確定的添加物，新鮮度也沒有原汁來得好，星M輕奢時尚茶飲使用100%水果汁，喝起來更原汁原味

翠玉茉香（檸檬汁）75元

檸檬搭配綠茶真的很搭，非常爽口，尤其吃炸物或烤物後，喝上一杯非常解油膩，推薦大家吃飽後來一杯，甜度建議可以三分糖，酸酸甜甜有種初戀的滋味～

再次強調星M輕奢時尚茶飲的檸檬汁是原汁，老闆寧可成本高一些，也要用最好的檸檬汁，給客人喝到最自然的風味，喝完一大杯也不怕會有負擔～

英式白桃紅（柳橙汁/檸檬汁） 85元

這杯是英式白桃紅＋柳橙汁＋檸檬汁，真的是爆炸好喝，店家請我試喝我才知道可以這樣搭配，酸酸甜甜口中充滿果香，茶汁又可以除去甜膩感，這杯水果茶超順口，我非常喜歡

新品麵茶系列

季節新品是老闆精挑細選的麵茶，使用老師傅傳承三代的手炒麵茶，搭配鮮乳界LV的高品質鮮乳，兩者迸出嶄新的的奇妙好滋味~愛嚐鮮的朋友一定要來喝

麵茶焙火烏龍拿鐵120元

麵茶搭配焙火烏龍拿鐵很奇妙，麵茶的香氣跟烏龍的韻味相互襯托，在口中的香味停留許久，原本擔心會有苦味，沒想到完全沒有，鮮乳成為兩者間的橋梁，讓飲料喝起來好順喉~

麵茶飲料真的很難得可以喝到，這一杯充滿古早味，我家人超級喜歡，麵茶香味真的充滿回憶，希望這一杯以後可以成為固定菜單，大家都要一起來喝爆！

麵茶白桃拿鐵95元

很搭麵茶的茶飲還有這款白桃紅，味道比較輕一點，口中飄出桃子的香味，茶味跟烏龍比不會那麼濃厚，推薦喜歡小清新風味的朋友喝

喝得時候一定要攪拌一下，底下的麵茶好濃郁，喝得到紮紮實實的顆粒感，相當有飽足感，營養滿分喝得飽的飲料，推薦再加珍珠更有口感～

星M鮮奶-鮮乳坊 桂芳鮮乳

星M輕奢時尚茶飲不只裝潢是精品等級，原物料是精品等級，牛奶當然就要用頂級的鮮乳坊，不用擔心胃會不舒服，相當順口頂級的牛乳，味道真的就是不一樣

星M新品提袋

新產品附贈專屬的提袋，這個很像外星生物的設計，真的好可愛，不少客人是為了這個提袋而點新品，這個提袋可以重複使用，環保又方便真的好喜歡喔～

星柚白桃紅80元

(英式白桃紅＋葡萄柚100%原汁鮮果粒＋寒天)

滿滿的葡萄柚果肉，實實在在，酸酸甜甜還能吃到果肉，這杯料好實在，ＣＰ值非常高，吃飽後喝上一杯相當解膩。

人氣配料-寒天

這杯星柚白桃紅裏頭寒天，晶瑩剔透，一顆顆圓滾滾宛如寶石一樣，爽脆度滿分相當有口感，又能增添飽足感，一大杯飲料喝完超幸福～

人氣配料-免費珍珠

大珍珠免費可以加，身為一個珍珠控，有免費珍珠一定要給讚，Q彈珍珠可以免費加珍的好爽，不過每天限量供應，送完為止，要吃記得要早點來喔~

特製甜點

聘請專業師傅手工製作甜點，每一個看起來都好精緻，用料相當實在，5種甜點看起來都好好吃喔~一塊甜點、一杯飲料，下午茶的完美搭配，推薦下午茶就訂這家~

巧克力塔120元

使用70%巧克力，味道苦甜苦甜，是款大人的甜點，裏頭還有莓果果肉，苦甜酸三種滋味通通滿足，底層塔皮脆脆的相當美味~

脆皮可麗露80元

表面脆脆內裡Q彈，一咬下萊姆酒香湧上鼻腔，口感極佳、甜度剛剛好，搭配烏龍茶很速配，我要許願希望以後還有其他口味的可麗露，我一定會吃爆~

法式玫瑰檸檬塔90元

檸檬塔就是要夠酸才好，星Ｍ輕奢時尚茶飲檸檬塔超好吃，味道非常濃厚，上頭慕斯不會膩口，相當開胃又爽口的甜點，不愛吃甜點的人也會很喜歡的風味喔~

星Ｍ輕奢時尚茶飲 5大特色

1. 裝潢擺設跟店員服務都很到位，桃園才喝得到的特色飲料，朋友知道我不想喝連鎖品牌，來星M輕奢時尚茶飲包準滿意，基底茶的選擇總共有8～9款通通無地雷

2. 點餐方式跟一般飲料不同，發揮創意自己搭配喜歡的茶種、風味、配料，變化出上百種不同的飲品選擇，季節限定麵茶拿鐵系列，使用鮮乳坊，絲滑口感一喝就欲罷不能！

3. 延續以往的精品定位，繼續提供高品質的好茶，與市面常見的廉價進口茶作區隔，價錢乍看比較高，免費珍珠可以加，銅板價還能加100%水果原汁，算起來一點都不貴

4. 不定期還推出各種季節活動，聖誕節送一百杯飲料，還加碼再送聖誕提袋，官方帳號還不定期有好康，學生折扣十元、消費集點還能輕鬆換好禮~

5. 星M輕奢時尚茶飲不只是飲料店，聘請專業甜點師傅，製作手工甜點，價格一百左右就吃得到，推薦給口渴想吃下午茶的朋友，星M輕奢時尚茶飲絕對是最佳選擇！

💭店家資訊 星Ｍ輕奢時尚茶飲

🏠地址: 桃園市桃園區中華路56號

🚌交通: 近桃園車站

☎️電話: (03)338-0056

⏰時間: 平日ㄧ～五 11:00～20:30 六、日 11:30～20:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、LINEPAY、官方帳號訂餐line:@gc56

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565851363875

💬IG: https://www.instagram.com/starm_56/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407117505