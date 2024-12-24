星M輕奢時尚茶飲選用世界各地的優質茶葉，搭配不同風味享受如加了魔法般的口感

8～9款基底茶加上7種風味，依照個人喜好搭配蹦出獨特的風味，喝過一次就能感受它的與眾不同！

拿鐵部份添加的是鮮乳坊，不僅好喝也更高品質，近期還新推出麵茶系列，讓飲品更添加懷舊、古早味的風味

甜點部份是專門聘請專業師傅手工製作，在享受手搖飲的同時還可以搭配甜點，讓幸福感更爆表

不定時推出優惠活動，記得追蹤星M輕奢時尚茶飲粉絲專頁隨時掌握更多的優惠訊息

【目錄索引】

‧星M輕奢時尚茶飲-活動介紹

‧星M輕奢時尚茶飲-菜單

‧星M輕奢時尚茶飲-飲品介紹

‧星M輕奢時尚茶飲-店家資訊

不知道大家對於手搖飲有沒有品牌迷思？有些人只喝連鎖品牌、有些人喜歡嚐鮮喝些獨創的品牌？

對於一家人都愛手搖飲的小麥來說，只要好喝的都喜歡

在桃園經營二年時間的星M輕奢時尚茶飲，官方LINE人數擁有6000人

Googlemap評論更多達四千多則，且有著高達5分的評價，這可不是靠Googlemap五星好評享有優惠而來的

這讓一向喜愛手搖飲的我們得知後，迫不及待想來嚐鮮看看

星M輕奢時尚茶飲鄰近桃園火車站、統領百貨、77藝文町、文昌公園及南門市場週邊

對面有收費停車場、路邊有機車停車格，距離公車總站、桃園火車站也只需步行5～6分即可到達

店裡有一張高腳桌子，還有一個太空人，搭配著藍色星空的背景還滿呼應的

且店名星M輕奢時尚茶飲的星M會讓我想到「星願」的諧音

每天提供2～3款飲品試喝，當下喝的口味都好喜歡，可以從中挑選喜歡的手搖飲

或是已經喝過這幾種，也可以挑選菜單上沒喝過的口味唷

現場喝了英式白桃紅+檸檬+柳橙、頂級焙火烏龍+柳橙、麵茶白桃拿鐵，試喝完全不手軟

英式白桃紅+檸檬+柳橙喝起來口感像水果茶，而且比一般咖啡廳的水果茶更夠味更好喝，只要將近一半的價錢就能享受到

第一次喝到頂級焙火烏龍+柳橙的口感，入口先感受到柳橙的果香接著尾韻散發著濃郁的烏龍茶香

門口旁有擺放菜單可以參考，且星M輕奢時尚茶飲的鮮奶系列是使用鮮乳坊的

【星M輕奢時尚茶飲-活動介紹】

※凡選購三個可麗露，加價40元即享有便當盒造型的鐵製容器乙個

※只要於12/25聖誕節當天到店，加入官方line並輸入「聖誕快樂」就送聖誕保冷袋+英式白桃紅（限量100份）（內心吶喊〞超卡哇依，我也好想要〞）

珍珠免費加！（每日限量、加完為止）

※購買三杯贈送銀色小提袋、購買四杯贈送銀色大提袋（農曆年假期間，來店消費三杯即贈送金色小提袋）

※新推出古早味麵茶系列飲品，凡購買古早味麵茶系列飲品就送保冷袋乙個

圖案好可愛且非常實用

※加入官方LINE集點，集點可兌換商品

跟一般手搖飲店不同，不用集滿就可以獲得獎勵，而且取卡直接免費送一點

集2點獲得10元抵用卷

集6點獲得星柚蜜妃紅

集10點獲得可麗露一顆

※學生專屬優惠，全品項飲品減10元

現場也會介紹使用的茶葉，像是玫瑰花系列是使用整朵的玫瑰花製作的

喜歡玫瑰香氣的朋友，推薦一定要點來喝喝看

【星M輕奢時尚茶飲-菜單】

星M輕奢時尚茶飲點餐方式比較獨特！先選茶種、再選風味、接著是加料的部份

加料部份珍珠是免費加！寒天可以選擇半份跟乙份

另外還可以挑選糖度跟冰量，星級推薦三分糖／少冰

菜單價格為大杯，中杯純茶／鮮奶茶則減5元

跟小麥一樣喜歡奶味重一點的朋友，可以選擇「厚鮮奶」，奶香味更加濃郁

古早味麵茶系列

現場擺放甜點口味，每一種看起來都很美味可口

加料部份有珍珠及寒天可以選擇，兩種我都很喜歡

袋子也跟一般手搖飲的不同，看起來是不是很有質感

而且還可以拿來當作購物袋或其他用途

【星M輕奢時尚茶飲-飲品介紹】

▲星柚白桃紅 80元

星柚白桃紅是英式白桃紅+葡萄柚100%原汁鮮果粒再加寒天

有著白桃香氣的茶香也有果香，不只是可以嚐到葡萄柚酸甜的果香滋味還吃的到飽滿的果粒，加入寒天更多了嚼感

跟小麥一樣喜歡咀嚼系飲品的朋友推薦必加寒天

▲星柚翠玉露 85元

葡萄柚加上白桃紅跟翠玉露完全是不一樣的口感跟風味，兩款味道我都很喜歡很難抉擇

翠玉露尾韻有著茉莉的花香，茶湯比較清新爽口

星M輕奢時尚茶飲的寒天口感跟一般的不太一樣，帶有脆口Q彈的口感

咀嚼起來口感及味道都很不錯

▲麵茶焙火烏龍拿鐵 120元

凡購買古早味麵茶系列飲品就送保冷袋乙個，圖案超可愛

喜歡麵茶的朋友一定要趁這波優惠喝起來

麵茶是我從小就很喜歡的，所以長大後舉凡麵茶冰、麵茶製品我都很想嚐嚐看

星M輕奢時尚茶飲的麵茶是出自於傳承三代的老師傅每日手工現炒，香氣特別濃郁，跟機器炒出來的麵茶就是不一樣

這杯麵茶焙火烏龍拿鐵口感非常豐富且富有層次感，濃郁甘醇的烏龍茶、香濃的奶香及香醇的麵茶香氣

▲香韻玫瑰紅加鮮奶 85元

一入口先感受到的是玫瑰獨特的香氣，有沒有人跟小麥一樣，覺得玫瑰的香氣飄散著浪漫的氣息

使用鮮乳坊的鮮奶，奶香味更香濃，尾韻則是有醇厚的紅茶茶香

整體來說入口有芳香感，還兼具香氣及甘醇的茶香

▲頂級焙火烏龍 80元

喝起來很溫潤，風味醇厚有著甘甜的口感

尤其喝完感覺嘴巴、鼻腔都還有著茶香的餘韻

我不是特別喜歡純茶的手搖飲，但喝完星M輕奢時尚茶飲的頂級焙火烏龍覺得茶香真的很濃郁又不苦澀，非常好喝

▲麝香琥珀紅+柳橙汁 85元

麝香琥珀紅有著金黃琥珀色澤，喝起來尾韻有著白葡萄的香氣

再加上柳橙汁更有著漸層的果香

茶香濃郁但整體喝起來還滿清香爽口的

雖然是手搖飲專賣店，但甜點也有相當的水準

小巧可愛、包裝精緻，不管是搭配飲品來份輕奢的下午茶或是買來與朋友分享、饋贈親友都相當體面大方

▲法式玫瑰覆盆子塔 90元

呈現出夢幻的粉紫色再加上玫瑰花瓣的造型，散發著浪漫優雅的氣息

讓人忍不住想脫口而出〞Bonjour〞（因為我只會這一句法文）

一口咬下，餅皮酥脆香酥、內餡柔滑有著覆盆子酸甜的滋味及果香

香酥的塔皮配上酸甜的覆盆子，吃起來很有層次感也不容易感到膩口

▲法式海鹽堅果塔 95元

酥脆的塔皮、脆口的焦糖，堅果類有腰果、杏仁果及夏威夷豆，蔓越莓酸甜滋味更有畫龍點睛的效果

不同的堅果吃起來可以嚐到不同風味的堅果香氣，而且吃起來很新鮮

焦糖不會太甜膩，吃起來好涮嘴會讓人想一直吃

▲法式脆皮可麗露 80元

可麗露可說是法式經典甜點，外型小巧可愛

外表呈現出焦糖色的深褐色、內餡有著柔軟帶點濕潤的口感

一口咬下可以感受到外層酥脆，裡面是帶點Q軟富有彈性並伴隨著蛋奶香的滋味及蜂蜜獨特的香氣及甜味

杯身也是以藍色為底、星光閃閃的圖案，拿在手上看起來也很有質

手搖飲配上甜點，大人、小孩都可以有擁有一個幸福的下午茶時光

很愛喝手搖飲的我，第一次喝到星M輕奢時尚茶飲真的覺得非常興眾不同

不管是現場試喝的口味或是買回去的飲料都各有特色，跟一般手搖飲的口感也略為不同

可以感受到店家對於手搖飲品質的講究

單喝純茶香醇濃郁，特別推薦頂級焙火烏龍

特別加入水果系列、鮮奶、加料或是新推出的麵茶系列都有很棒的風味

真的是一家非常推薦的桃園手搖飲！！

【星M輕奢時尚茶飲-店家資訊】

店名：星M輕奢時尚茶飲

地址：桃園市桃園區中華路56號

營業時間：平日11:00~20:30、假日11:30~20:30

訂購電話：03-338 0056

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565851363875

IG：https://www.instagram.com/starm_56/