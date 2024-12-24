星M輕奢時尚茶飲選用世界各地的優質茶葉，搭配不同風味享受如加了魔法般的口感
8～9款基底茶加上7種風味，依照個人喜好搭配蹦出獨特的風味，喝過一次就能感受它的與眾不同！
拿鐵部份添加的是鮮乳坊，不僅好喝也更高品質，近期還新推出麵茶系列，讓飲品更添加懷舊、古早味的風味
甜點部份是專門聘請專業師傅手工製作，在享受手搖飲的同時還可以搭配甜點，讓幸福感更爆表
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【目錄索引】
不知道大家對於手搖飲有沒有品牌迷思？有些人只喝連鎖品牌、有些人喜歡嚐鮮喝些獨創的品牌？
對於一家人都愛手搖飲的小麥來說，只要好喝的都喜歡
在桃園經營二年時間的星M輕奢時尚茶飲，官方LINE人數擁有6000人
Googlemap評論更多達四千多則，且有著高達5分的評價，這可不是靠Googlemap五星好評享有優惠而來的
這讓一向喜愛手搖飲的我們得知後，迫不及待想來嚐鮮看看
星M輕奢時尚茶飲鄰近桃園火車站、統領百貨、77藝文町、文昌公園及南門市場週邊
對面有收費停車場、路邊有機車停車格，距離公車總站、桃園火車站也只需步行5～6分即可到達
店裡有一張高腳桌子，還有一個太空人，搭配著藍色星空的背景還滿呼應的
且店名星M輕奢時尚茶飲的星M會讓我想到「星願」的諧音
每天提供2～3款飲品試喝，當下喝的口味都好喜歡，可以從中挑選喜歡的手搖飲
或是已經喝過這幾種，也可以挑選菜單上沒喝過的口味唷
現場喝了英式白桃紅+檸檬+柳橙、頂級焙火烏龍+柳橙、麵茶白桃拿鐵，試喝完全不手軟
英式白桃紅+檸檬+柳橙喝起來口感像水果茶，而且比一般咖啡廳的水果茶更夠味更好喝，只要將近一半的價錢就能享受到
第一次喝到頂級焙火烏龍+柳橙的口感，入口先感受到柳橙的果香接著尾韻散發著濃郁的烏龍茶香
門口旁有擺放菜單可以參考，且星M輕奢時尚茶飲的鮮奶系列是使用鮮乳坊的
※凡選購三個可麗露，加價40元即享有便當盒造型的鐵製容器乙個
※只要於12/25聖誕節當天到店，加入官方line並輸入「聖誕快樂」就送聖誕保冷袋+英式白桃紅（限量100份）（內心吶喊〞超卡哇依，我也好想要〞）
珍珠免費加！（每日限量、加完為止）
※購買三杯贈送銀色小提袋、購買四杯贈送銀色大提袋（農曆年假期間，來店消費三杯即贈送金色小提袋）
※新推出古早味麵茶系列飲品，凡購買古早味麵茶系列飲品就送保冷袋乙個
圖案好可愛且非常實用
※加入官方LINE集點，集點可兌換商品
跟一般手搖飲店不同，不用集滿就可以獲得獎勵，而且取卡直接免費送一點
集2點獲得10元抵用卷
集6點獲得星柚蜜妃紅
集10點獲得可麗露一顆
※學生專屬優惠，全品項飲品減10元
現場也會介紹使用的茶葉，像是玫瑰花系列是使用整朵的玫瑰花製作的
喜歡玫瑰香氣的朋友，推薦一定要點來喝喝看
星M輕奢時尚茶飲點餐方式比較獨特！先選茶種、再選風味、接著是加料的部份
加料部份珍珠是免費加！寒天可以選擇半份跟乙份
另外還可以挑選糖度跟冰量，星級推薦三分糖／少冰
菜單價格為大杯，中杯純茶／鮮奶茶則減5元
跟小麥一樣喜歡奶味重一點的朋友，可以選擇「厚鮮奶」，奶香味更加濃郁
古早味麵茶系列
現場擺放甜點口味，每一種看起來都很美味可口
加料部份有珍珠及寒天可以選擇，兩種我都很喜歡
袋子也跟一般手搖飲的不同，看起來是不是很有質感
而且還可以拿來當作購物袋或其他用途
▲星柚白桃紅 80元
星柚白桃紅是英式白桃紅+葡萄柚100%原汁鮮果粒再加寒天
有著白桃香氣的茶香也有果香，不只是可以嚐到葡萄柚酸甜的果香滋味還吃的到飽滿的果粒，加入寒天更多了嚼感
跟小麥一樣喜歡咀嚼系飲品的朋友推薦必加寒天
▲星柚翠玉露 85元
葡萄柚加上白桃紅跟翠玉露完全是不一樣的口感跟風味，兩款味道我都很喜歡很難抉擇
翠玉露尾韻有著茉莉的花香，茶湯比較清新爽口
星M輕奢時尚茶飲的寒天口感跟一般的不太一樣，帶有脆口Q彈的口感
咀嚼起來口感及味道都很不錯
▲麵茶焙火烏龍拿鐵 120元
凡購買古早味麵茶系列飲品就送保冷袋乙個，圖案超可愛
喜歡麵茶的朋友一定要趁這波優惠喝起來
麵茶是我從小就很喜歡的，所以長大後舉凡麵茶冰、麵茶製品我都很想嚐嚐看
星M輕奢時尚茶飲的麵茶是出自於傳承三代的老師傅每日手工現炒，香氣特別濃郁，跟機器炒出來的麵茶就是不一樣
這杯麵茶焙火烏龍拿鐵口感非常豐富且富有層次感，濃郁甘醇的烏龍茶、香濃的奶香及香醇的麵茶香氣
▲香韻玫瑰紅加鮮奶 85元
一入口先感受到的是玫瑰獨特的香氣，有沒有人跟小麥一樣，覺得玫瑰的香氣飄散著浪漫的氣息
使用鮮乳坊的鮮奶，奶香味更香濃，尾韻則是有醇厚的紅茶茶香
整體來說入口有芳香感，還兼具香氣及甘醇的茶香
▲頂級焙火烏龍 80元
喝起來很溫潤，風味醇厚有著甘甜的口感
尤其喝完感覺嘴巴、鼻腔都還有著茶香的餘韻
我不是特別喜歡純茶的手搖飲，但喝完星M輕奢時尚茶飲的頂級焙火烏龍覺得茶香真的很濃郁又不苦澀，非常好喝
▲麝香琥珀紅+柳橙汁 85元
麝香琥珀紅有著金黃琥珀色澤，喝起來尾韻有著白葡萄的香氣
再加上柳橙汁更有著漸層的果香
茶香濃郁但整體喝起來還滿清香爽口的
雖然是手搖飲專賣店，但甜點也有相當的水準
小巧可愛、包裝精緻，不管是搭配飲品來份輕奢的下午茶或是買來與朋友分享、饋贈親友都相當體面大方
▲法式玫瑰覆盆子塔 90元
呈現出夢幻的粉紫色再加上玫瑰花瓣的造型，散發著浪漫優雅的氣息
讓人忍不住想脫口而出〞Bonjour〞（因為我只會這一句法文）
一口咬下，餅皮酥脆香酥、內餡柔滑有著覆盆子酸甜的滋味及果香
香酥的塔皮配上酸甜的覆盆子，吃起來很有層次感也不容易感到膩口
▲法式海鹽堅果塔 95元
酥脆的塔皮、脆口的焦糖，堅果類有腰果、杏仁果及夏威夷豆，蔓越莓酸甜滋味更有畫龍點睛的效果
不同的堅果吃起來可以嚐到不同風味的堅果香氣，而且吃起來很新鮮
焦糖不會太甜膩，吃起來好涮嘴會讓人想一直吃
▲法式脆皮可麗露 80元
可麗露可說是法式經典甜點，外型小巧可愛
外表呈現出焦糖色的深褐色、內餡有著柔軟帶點濕潤的口感
一口咬下可以感受到外層酥脆，裡面是帶點Q軟富有彈性並伴隨著蛋奶香的滋味及蜂蜜獨特的香氣及甜味
杯身也是以藍色為底、星光閃閃的圖案，拿在手上看起來也很有質
手搖飲配上甜點，大人、小孩都可以有擁有一個幸福的下午茶時光
很愛喝手搖飲的我，第一次喝到星M輕奢時尚茶飲真的覺得非常興眾不同
不管是現場試喝的口味或是買回去的飲料都各有特色，跟一般手搖飲的口感也略為不同
可以感受到店家對於手搖飲品質的講究
單喝純茶香醇濃郁，特別推薦頂級焙火烏龍
特別加入水果系列、鮮奶、加料或是新推出的麵茶系列都有很棒的風味
真的是一家非常推薦的桃園手搖飲！！
店名：星M輕奢時尚茶飲
地址：桃園市桃園區中華路56號
營業時間：平日11:00~20:30、假日11:30~20:30
訂購電話：03-338 0056
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