Lavish 132是一家由兩位美女老闆攜手打造，位在桃園青埔的私廚料理、泰式無菜單料理，用餐方式採全預約私廚制（沒事先預訂可是吃不到唷）

餐點是泰、寮式料理套餐，由主廚依據時令食材配菜，無固定菜單，每人價位1880元加一成服務費

有別於台灣吃到的泰式料理，是很獨特又美味的泰北料理

開放式的廚房及親切的接待人員及主廚，讓用餐氛圍就像在家裡般自在、充滿溫馨感

負責接待的Joanne美麗大方又親切、而主廚超漂亮又有超強的手藝，連身為女生的我都忍不住愛上她啦！

【目錄索引】

‧Lavish 132-環境介紹

‧Lavish 132-預約訂位與用餐消費方式

‧Lavish 132-餐點介紹

‧Lavish 132-停車資訊

‧Lavish 132-店家資訊

說到無菜單料理一般是想到日式料理、鐵板燒料理，OH NO！

小麥今天要分享的是Lavish 132泰式無菜單料理，Lavish 132的泰式料理可不是像一般外面常吃的打拋豬、月亮蝦餅、椒麻雞那些，是偏向泰北口味的泰式料理

吃過後，絕對會顛覆以往在台灣吃到的泰式料理的想法

Lavish有著奢華、豐富的意思，而132是門牌號碼，Lavish 132所在位置算是桃園高鐵商圈鬧中取靜的地點，有種遠離塵囂的寧靜感

距離高鐵桃園青埔站／機捷桃園高鐵站，步行不到10分鐘的路程，相當方便

這次會來到Lavish 132用餐是因為常去泰國旅遊的好友說，在桃園青埔發現一家泰式無菜單料理，跟平常在台灣吃到的泰式料理很不一樣，約好四人一塊來嚐嚐看

【Lavish 132-環境介紹】

私人包廂式的用餐空間，適合慶生、家庭聚會、同事聚餐、慶功宴等等

口味已調整適合台灣人的口味，如果想調整辣度或不吃某些食材都可事先告知

一走進來先映入眼簾的帶有綠意氛圍的沙發區，與一般制式餐廳的風格完全不同，讓人有種自在、放鬆的感覺

雖然營造像在家裡般用餐的自在感，但餐桌也完全不馬虎唷

餐具非常有質感，座椅很符合人體工學，坐起來相當舒適

用餐環境也能發現挺用心佈置的，使用不少綠色植物打造出綠意盎然的森林感

還有高爾夫造型的時鐘也好可愛

開放式的廚房，讓人用餐就像回家的感覺有種溫馨感

用餐氛圍沒有拘束感，非常自在

也很像到朋友家做客般，不時端上一道道美味的料理

【Lavish 132-預約訂位與用餐消費方式】

★訂位方式：

◎電話：03-2875235

◎官方Line：https://lin.ee/vPoPNFN

※建議至少三天前預約，請於四十八小內預付訂金並提供帳號末五碼核對之後才算訂位完成

※若需取消或更改訂位請提前告知

訂位日期三天前取消訂位可全額退款／超過日期則因食材已採買，恕不退款／若需時段外的訂位需求請來電洽詢

用餐前一日會與您做最後確認，若當日有人不克前來，仍依需照訂位人數付費，多餘餐點提供現場均分或外帶打包；若人數臨時增加，請先來電詢問，未事先告知現場則無法提供額外餐點及座位

★最少訂位人數四位，最多十五位，八人以上可包場

★不定期推出雙人套餐，可追蹤店家粉絲專頁或IG，隨時掌握最新消息

★用餐消費方式，每人價位1880元加一成服務費（現場不提供點菜服務與更換菜色，若有飲食禁忌請於訂位時告知）

★私廚人手有限，若是小桌共享客人，同一時段賓客都到齊後才會出餐，請務必準時出席；若無事先告知現場無法臨時調整用餐時間，而因個人因素無法準時出席而取消訂位者，恕無法退還訂金

★場地內禁止吸菸（包含電子菸）；禁止攜帶寵物入內

★八歲以下兒童不收人頭費，請自備兒童餐具；泰寮料理多有酸辣調味，兒童食用請斟酌；現場為開放式廚房及玻璃酒櫃裝潢，請注意自家孩童活動範圍避免受傷

【Lavish 132-餐點介紹】

每位套餐價格1880元+一成服務費

共有八道菜（含湯品及甜點）

▲青木瓜中卷沙拉

一端上桌乍看像是聖誕節裝飾的花圈，用料超豐富

食用前淋上酸辣醬汁後攪拌均勻

青木瓜中卷沙拉加入泰式經典的醃肉，這也是我第一次吃泰式醃肉有著期待又緊張的心惰

青木瓜帶點脆感及獨特的滋味，中卷舖好舖滿再加上裡面的醃肉，尤其吃到豬皮的部份會有QQ的口感

整體口味酸爽開胃，且有著非常豐富帶層次的味蕾

吃完會讓人想再夾來吃，超涮嘴

▲西米露肉圓

兼具視覺與味覺的一道饗宴！紫色肉圓模樣可愛又吸睛

外皮是用西米露加碟豆花製成，平常西米露都是在甜品裡吃到，沒想到也能製成Q軟的肉圓外皮而且味道及口感都很讚

這一道在泰國算是夜市料理、街頭小吃，主廚改良成一個人份大小

外層加上泰國進口的蝦米及多種配料點綴成美美的裝飾且更增添口感

一口咬下泰式甜肉燥的內餡咀嚼在口中有著甜中帶鹹、鹹中帶甜的奇妙味蕾，有夠好吃

蝦米多了香酥的滋味、舖上炸米紙更多了酥脆的口感，從上到下、從裡到外呈現出多層次的口感

一開始連吃這兩道都讓小麥非常驚艷而且超級喜歡！

▲Crying Tiger牛排

牛排以蒜蓉、蠔油調配的醬汁去調味，光吃牛排也很好吃

加入生菜、泰國糯米及靈魂醬汁（羅旺子辣醬）更有著獨特創新的新口感，而且羅旺子的酸加上辣椒的辣，呈現出酸酸辣的口感

對於喜歡吃辣的我來說好好吃，而且酸辣口感非常爽口又開胃

泰國糯米加上香蘭葉烹煮，帶有香蘭葉的香氣，口感Q彈又有香蘭葉的香氣，讓人好喜歡

雖然是牛排但吃法大創新，用生菜包泰國糯米、牛排，加上小黃瓜淋上主廚特調的羅旺子辣醬

有種泰式手卷的概念，吃上一口風味獨特又豐富，讓我不小心吃太多

▲綠咖哩炸魚米線

綠咖哩炸魚米線食材超豐富，光擺盤就很吸睛

魚使用季節性鮮魚，會挑一斤以上的魚來製作，像今天使用的是金線魚

綠咖哩是使用綠辣椒現打製作的，香氣跟辣度都比較濃郁因此辣度也比較明顯

另外提供香料鹹椰奶來調整口味

建議先吃綠咖哩口味，再適量加入香料鹹椰奶

炸香捲不同於一般是用捲起來的而是三角形狀，是要讓口感吃起來更加酥脆

炸香卷如果喜歡吃較軟的，可以直接加入綠咖哩裡一塊食用

想保有酥脆的香酥口感就可以使用沾醬的方式食用

吃法是裝一些米線、炸魚塊、各種時蔬，再淋上主廚自製的綠咖哩

雖然辣度是比較明顯的，但因為我敢吃辣，所以我好喜歡

不敢吃太辣的，或是想讓味道有更不一樣的層次感可以酌量加入香料鹹椰奶

炸魚塊沒有太多餘的麵衣，可以吃到非常真材實料的魚肉，魚肉肉質細緻鮮美、口感超新鮮的

時蔬部份除了炸杏鮑菇，其他像是豆子、玉米筍、甜椒及紫地瓜都沒有特別調味

搭配著香濃帶有辣度的綠咖哩，濃郁中又保有清爽的口感

好吃到讓我吃完一碗又接著裝了第二碗、第三碗、第四碗（啊！不小心暴露我很會吃）

▲芭蕉葉蟹肉蒸蛋

使用芭蕉葉當容器，更多了葉香

蒸蛋不是像茶碗蒸那種一抿就入口即化而是軟嫩中略帶點紮實感，蛋香味濃厚

加了鮭魚卵更華麗，多了嗶嗶啵啵的口感，讓鮮味更鮮明

芭蕉葉蟹肉蒸蛋可以吃到完整蟹肉，吃起來好滿足

▲泰式辣烤肋排（火山排骨）

相信講到泰國火山排骨大家都不陌生吧？沒吃過也看過、聽過

Lavish 132的火山排骨是名字相同但做法完全不同

以紅咖哩調味製作的排骨，屬於比較重口味的，可以搭配底層的高麗菜絲一塊吃

火山排骨上桌時淋上高粱酒點火燃燒，讓米的香氣更濃郁

可先欣賞一場視覺饗宴再來滿足味覺的一道饗宴

排骨非常軟嫩，輕輕一咬就很容易骨肉分離但肉質又不會過於軟爛，依舊保有咬勁

敢吃辣的小麥吃起來覺得辣度適中，搭配高麗菜絲多了爽脆的口感

上面灑上的香菜也讓香氣更加豐富

▲酸辣蝦湯

酸辣蝦湯又酸又辣、味蕾分明且非常夠味

加入香茅等香料熬煮，湯頭味道豐富且口味非常道地

鴻喜菇吸收了湯頭的酸辣滋味且保有菇類脆口多汁的口感

蝦子非常大隻且肉質Q彈鮮美，咀嚼時可以感受到蝦子脆彈的口感及鮮甜的風味

湯如果喝完都可以再續，像我喜歡喝湯的人就再續了第二碗

吃飽後，喝碗酸酸辣辣的湯也剛好可以解解膩

▲綠豆蛋糕佐季節鮮果

店內提供咖啡，吃甜點一定要配上一杯

綠豆蛋糕夾層是綠豆內餡，綿密細緻的口感搭配香甜的味道

戚風蛋糕體細緻、鬆軟，灑上些許椰子粉、椰酥，多了椰香及椰子的風味

鮮奶油柔滑、香甜不膩口，加了椰酥多了酥脆的口感

層層堆疊的風味及豐富的口感，小小一塊有著超豐富多層次的風味

吃完美味的泰式無菜單料理，尾聲來個異國風味的下午茶，超幸福的

季節鮮果有蘋果、鳳梨及紅龍果，口感都非常新鮮

小小建議，先吃水果再吃綠豆蛋糕會比較好XDDD

因為綠豆蛋糕雖然不會太甜膩但畢竟也算是一道甜點，所以吃完綠豆蛋糕再吃水果就會覺得水果不夠甜XDDD（但其實水果是鮮甜的，只是順序有點不太對）

【Lavish 132-停車資訊】

開車的朋友，附近滿多個停車場，像是青埔路二段的路邊收費停車格、收費停車場還有高鐵南路上的收費停車場

停車很方便

雖然說Lavish 132是無菜單的泰寮式料理，但吃到的料理口味與一般外面吃的到很不一樣

而且很多無菜單料理吃的很精緻但無法非常飽足，Lavish 132不僅可以吃到獨特的泰式料理，滿足了味蕾也可以吃的非常飽足

平常有特別克制食量的我，來到Lavish 132一整個失控、大解放，吃的超撐的回家，因為實在實在是太好吃了！！

Lavish 132不論是擺盤或是口味都彷彿讓我置身在泰國般～就像旅遊了一趟泰國之行，在味蕾上讓人好滿足

以私廚料理來說CP值非常高，而且口味獨特、很有特色，真的是一家非常值得推薦的泰式無菜單料理

【Lavish 132-店家資訊】

店名：Lavish 132

地址：桃園市大園區致祥一街132號

營業時間：10:00~22:00（週一公休）

電話：0956-986 998

採預約制、套餐價格1880元+一成服務費

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Lavish132