為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台北車站美食】Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館開箱：台北墨西哥料理推薦，還有100吋大屏幕的運動酒吧︱交通、評價、菜單

【台北車站美食】Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館開箱：台北墨西哥料理推薦，還有100吋大屏幕的運動酒吧︱交通、評價、菜單

2024-12-25 09:39:00 文字：洋洋的吃喝玩樂
share
洋洋的吃喝玩樂

洋洋的吃喝玩樂

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (22).jpg

位於台北火車站出站後走路不用10分鐘鄰近京站百貨的「Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館」交通超便利，知名日本主廚精心研發，融入台灣人在地口味，獨特的創意墨西哥早午餐，從經典的塔可、捲餅到風味獨特的墨西哥燉飯，提供豐富的餐點選擇，早上11點就開始供應酒類飲品，無論是早午餐時的清爽雞尾酒，還是晚上放鬆時的一杯紅酒，還有咖啡、奶茶等非酒精多樣化的飲品都能滿足您的需求，迅速成為許多美食愛好者的心頭好。無論您是想要品嚐道地的墨西哥風味，或是與三五好友小酌一杯，Nowhere Taipei都能滿足您的需求

【捷運忠孝敦化/忠孝復興站美食】東區美食懶人包精選15家以上忠孝東路/市民大道/延吉街必吃早午餐、餐酒館、異國料理
【捷運市政府站美食】精選15家以上必吃美食懶人包︱信義商圈新光三越、微風信義、永吉路美食︱台北捷運美食地圖不斷更新
【捷運國父紀念館站美食】精選12家以上必吃美食懶人包︱松菸、大巨蛋、延吉街、光復南路︱台北捷運美食地圖

 

 

1.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱交通、營業訊息

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館
地址｜ 10349台灣台北市大同區承德路一段16號 
電話｜ +886 2 2559 8270
官方網站｜ Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館
立即加入LINE好友，領取優惠卷｜ 點這裡
營業時間｜ 週日-週四 11:00-01:00 / 週五-週六 11:00-02:00


檢視較大的地圖

 

2.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱餐廳環境

「Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館」的交通和地理位置超方便，就在台北車站出站後不用10分鐘的距離，附近就是京站百貨，除了墨西哥料理，早上11點就開始供應酒類飲品，以及全天侯早午餐

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (31).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (21).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (19).jpg

餐廳的裝潢風格充明亮寬敝，營造出歡樂的用餐氛圍

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (20).jpg

一進門還有超可愛的店狗熱情歡迎

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (18).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (13).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (17).jpg

兩層樓的用餐空間，提供100吋大屏幕，多種角度坐在不同的位置都可以一起觀賞運動賽事，感受歡樂的氣氛

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (14).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (16).jpg

3.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱辣味吮指雞中翅$219

嚴選新鮮雞中翅，裹上獨家調製的辣醬，再放入烤箱烘烤至外酥內嫩。每一口都充滿了濃郁的香料風味和恰到好處的辣度，保證讓你欲罷不能。搭配冰涼的啤酒更是絕配nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (6).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (7).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (8).jpg

4.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱塩香牛排捲餅$279

嚴選高品質的牛排，經過鹽烤後，肉質鮮嫩多汁，再搭配新鮮生菜、番茄、洋蔥等，包入軟硬適中的墨西哥餅皮中，份量十足，每一口都能吃到牛肉的香氣和蔬菜的清甜nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (12).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (9).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (5).jpg

5.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱雞腿墨式塔可香米飯$229

跟我一樣喜歡吃米飯的人必點這道，墨西哥傳統風味與台灣人熟悉的香米飯完美結合。香嫩多汁的雞腿肉搭配香氣十足的香料，再鋪在香Q的米飯，口感豐富度滿分，吃的乾乾淨淨nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (24).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (23).jpg

6.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱辣辣酥炸魚條$229 慢燉香料牛腩$239阿嬤偏方秘製手撕豬$179

說到墨西哥料理，就會想到塔可，Nowhere Taipei 的塔可一直以來都是饕客們的最愛，點了三種不同特色口味的塔可，擺在一盤可以讓親朋友好友一同分享，餅皮還可以加價更換手作墨西哥玉米餅
nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (28).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (27).jpg

個人很推薦的辣辣酥炸魚條，裹上香酥麵衣的魚條，外酥內嫩，搭配酸甜的莎莎醬和清爽的生菜，美味又飽足，慢燉香料牛腩非常適合喜歡濃郁風味的朋友，牛腩的香氣與香料的結合，令人回味無窮

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (4).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (2).jpg

阿偏方竹柲製手撕豬這道菜是 Nowhere Taipei 的招牌菜之一，獨特的烹調方式和風味，口感外酥內嫩。搭配特製的燒烤醬，風味獨特

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (1).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (3).jpg

7.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱龍眼嘻嘻$250

Nowhere Taipei的啤酒和調酒有好多選擇，而且價格不算貴，以琴酒為基底加入通寧的龍眼嘻嘻，還加入了Nowhere Taipei特製的龍眼咖啡，喝起來除了咖啡香還帶有龍眼蜜的甜味，酒感不算重，是男女都可以點的一杯調酒

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (29).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (30).jpg

8.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱爆米花鮮奶$120

Nowhere Taipei除了酒精飲料，還提供滿滿一面的咖啡、茶品和奶飲品可以選擇，我特別點了一杯小朋友也超愛的爆米花鮮奶，喝起來真的除了牛奶甜味外還有濃濃的爆米花香氣，我們都喜歡喝nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (25).jpg

nowhere taipei 墨西哥餐酒館 (11).jpg

9.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱個人評價

Nowhere Taipei 不僅是一家墨西哥餐酒館，還是可以觀看100吋大屏幕運動賽事的運動酒吧，當天假日一開店時前往就有不少的客人來訪，來訪時最好先事前訂位，除了朋友聚會也有很多家庭一同前來享用墨西哥美味料理和早午餐，氣氛很輕鬆歡樂，店員的服務態度也都很不錯，是下次還會想再去的一家全天侯餐酒館

【捷運板橋站美食】精選10家以上新埔站/府中站/江子翠站必吃美食餐廳懶人包/早午餐/咖啡廳/餐酒館不斷更新中/台北捷運美食地圖
【捷運松山車站/松江南京站/南京三民站/南京復興站美食】精選十家以上必吃美食懶人包︱松山區南京東路︱台北捷運美食地圖不斷更新

10.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱菜單

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0001_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0002_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0003_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0004_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0005_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0006_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0007_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0008_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0009_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0010_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0011_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0012_0.jpg

20240626_NOWHERE_菜單製作_電子_compressed_page-0013_0.jpg

文章標籤
Nowhere Taipei 火車站 墨西哥 餐酒館 早午餐 美食愛好者 台北火車站 墨西哥料理
創作者介紹
創作者 洋洋的吃喝玩樂 的頭像
洋洋的吃喝玩樂

洋洋的吃喝玩樂

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

phone02-25598270
place台北市大同區承德路一段16號
4.53 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up