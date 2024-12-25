位於台北火車站出站後走路不用10分鐘鄰近京站百貨的「Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館」交通超便利，知名日本主廚精心研發，融入台灣人在地口味，獨特的創意墨西哥早午餐，從經典的塔可、捲餅到風味獨特的墨西哥燉飯，提供豐富的餐點選擇，早上11點就開始供應酒類飲品，無論是早午餐時的清爽雞尾酒，還是晚上放鬆時的一杯紅酒，還有咖啡、奶茶等非酒精多樣化的飲品都能滿足您的需求，迅速成為許多美食愛好者的心頭好。無論您是想要品嚐道地的墨西哥風味，或是與三五好友小酌一杯，Nowhere Taipei都能滿足您的需求



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1.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱交通、營業訊息

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

地址｜ 10349台灣台北市大同區承德路一段16號

電話｜ +886 2 2559 8270

官方網站｜ Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

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營業時間｜ 週日-週四 11:00-01:00 / 週五-週六 11:00-02:00



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2.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱餐廳環境

「Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館」的交通和地理位置超方便，就在台北車站出站後不用10分鐘的距離，附近就是京站百貨，除了墨西哥料理，早上11點就開始供應酒類飲品，以及全天侯早午餐

餐廳的裝潢風格充明亮寬敝，營造出歡樂的用餐氛圍

一進門還有超可愛的店狗熱情歡迎

兩層樓的用餐空間，提供100吋大屏幕，多種角度坐在不同的位置都可以一起觀賞運動賽事，感受歡樂的氣氛

3.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱辣味吮指雞中翅$219

嚴選新鮮雞中翅，裹上獨家調製的辣醬，再放入烤箱烘烤至外酥內嫩。每一口都充滿了濃郁的香料風味和恰到好處的辣度，保證讓你欲罷不能。搭配冰涼的啤酒更是絕配

4.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱塩香牛排捲餅$279

嚴選高品質的牛排，經過鹽烤後，肉質鮮嫩多汁，再搭配新鮮生菜、番茄、洋蔥等，包入軟硬適中的墨西哥餅皮中，份量十足，每一口都能吃到牛肉的香氣和蔬菜的清甜

5.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱雞腿墨式塔可香米飯$229

跟我一樣喜歡吃米飯的人必點這道，墨西哥傳統風味與台灣人熟悉的香米飯完美結合。香嫩多汁的雞腿肉搭配香氣十足的香料，再鋪在香Q的米飯，口感豐富度滿分，吃的乾乾淨淨

6.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱辣辣酥炸魚條$229 慢燉香料牛腩$239阿嬤偏方秘製手撕豬$179

說到墨西哥料理，就會想到塔可，Nowhere Taipei 的塔可一直以來都是饕客們的最愛，點了三種不同特色口味的塔可，擺在一盤可以讓親朋友好友一同分享，餅皮還可以加價更換手作墨西哥玉米餅



個人很推薦的辣辣酥炸魚條，裹上香酥麵衣的魚條，外酥內嫩，搭配酸甜的莎莎醬和清爽的生菜，美味又飽足，慢燉香料牛腩非常適合喜歡濃郁風味的朋友，牛腩的香氣與香料的結合，令人回味無窮

阿偏方竹柲製手撕豬這道菜是 Nowhere Taipei 的招牌菜之一，獨特的烹調方式和風味，口感外酥內嫩。搭配特製的燒烤醬，風味獨特

7.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱龍眼嘻嘻$250

Nowhere Taipei的啤酒和調酒有好多選擇，而且價格不算貴，以琴酒為基底加入通寧的龍眼嘻嘻，還加入了Nowhere Taipei特製的龍眼咖啡，喝起來除了咖啡香還帶有龍眼蜜的甜味，酒感不算重，是男女都可以點的一杯調酒

8.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱爆米花鮮奶$120

Nowhere Taipei除了酒精飲料，還提供滿滿一面的咖啡、茶品和奶飲品可以選擇，我特別點了一杯小朋友也超愛的爆米花鮮奶，喝起來真的除了牛奶甜味外還有濃濃的爆米花香氣，我們都喜歡喝

9.Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館︱個人評價

Nowhere Taipei 不僅是一家墨西哥餐酒館，還是可以觀看100吋大屏幕運動賽事的運動酒吧，當天假日一開店時前往就有不少的客人來訪，來訪時最好先事前訂位，除了朋友聚會也有很多家庭一同前來享用墨西哥美味料理和早午餐，氣氛很輕鬆歡樂，店員的服務態度也都很不錯，是下次還會想再去的一家全天侯餐酒館

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