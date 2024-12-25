新竹終於出現易開罐的螺螄粉了

竹北的「真豪爽-正宗柳州螺螄粉」，老闆娘是來自中國柳州的小姐姐，對食材很講究

米粉從廣西柳州市空運來台，加上酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生、辣油、醋等經典配料~

湯頭則使用大量的豬骨24小時不間斷熬煮的老湯，每天還會加入新湯底一同煮，形成老火湯

大骨湯為基底再配上石螺及多種香料讓湯頭變得更多層次~

更特別的是店家特製的網紅炸蛋，可不是炸蛋蔥油餅那種炸蛋喔 XD

到底有什麼美味秘密呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉位置及停車方式

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真豪爽-正宗柳州螺螄粉位於文信路與文田街交叉口旁，附近有收費停車場，對開車的朋友來說很方便

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉環境介紹

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店內是一般小吃店的格局，主要是4人桌，門口有吧台桌，一人來獨享也沒問題

老闆娘與媽媽一起共同經營這家店，老闆娘傳承自媽媽30年的好手藝，製作出正宗柳州螺螄粉

湯頭使用大量的豬骨24小時不間斷熬煮的老湯，每天還會加入新湯底一同煮，形成老火湯

老闆娘食材很講究，米粉是從廣西柳州市空運來台的，加上酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生、辣油、醋等經典配料。

老闆娘也對外帶包裝也很堅持 ！

外帶使用易開罐密封包裝，雖然包材比較貴，但沒有另外加價喔。

即使你只外帶一碗，店家還會附上特製保溫袋，讓大家外帶回家也能吃到熱呼呼的螺螄粉

老闆娘真的在包裝上下了不少功夫

袋子喜氣洋洋，還可以當購物袋使用挺划算的。

螺螄粉裝入易開罐，湯湯水水不會灑出來，保溫效果也更好喔

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

老闆娘使用的食材成本較高，所以餐點不是走平價路線。

不過大家覺得餐點符合自己的需求和喜好，價格合理，不妨來嚐看看~

螺螄粉的麵條有米粉、麵和冬粉，不過個人覺得配米粉才對味

口味有招牌經典、特製炸豬腳、清香牛肉等選擇。

特別一提三鮮松阪肉並沒有三種海鮮，到底是什麼呢？快繼續往下看吧。

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉用餐心得分享

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來開動吧！

小米特地問老闆娘為什麼會用不銹鋼碗裝螺螄粉，老闆娘說為了便於高溫消毒。

從這點也看得出來老闆娘追求衛生乾淨

還沒吃過或想要嚐鮮的朋友，推薦招牌經典螺螄米粉(190元)+網紅炸蛋(40元)。

配料有酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生等，湯頭基本是小辣，沒有不辣的口味，建議比較敢吃辣的朋友前來

最基本是小辣的湯頭，喝起來挺順口的，帶有濃郁大骨甜味。

爽脆的腐竹吸飽湯汁精華，又香又辣吃起來很過癮

此外招牌配上的是肉絲，雖然是瘦肉但吃起來嫩嫩的~

酸豆、酸筍、木耳都是偏重口味的食材，像是微酸的酸豆與湯頭甜味結合，最近懷孕的小結巴最喜歡這種食材了

酸筍爽脆酸Ｖ帶甜，不像一些筍干有臭臭的味道。

網紅炸蛋的製作上挺費工的，要將蛋液倒入熱油熱鍋中，炸出酥酥脆脆的圓餅狀。

沒吃過的朋友可以試試，怕油的朋友就自行考量囉！

炸蛋吸附湯頭後，口感軟酥，有蛋香又有湯頭甜味，吃完挺飽的

米粉比烏龍麵更細一點，口感Q滑爽口，很像港澳的瀨粉~

像這種比較粗的米粉更容易吸附湯汁，吃起來風味更好

湯頭預設是不會酸，想要更酸更辣一點的話，可以自行加醋和辣油。

我們很推薦三鮮松阪肉螺螄米粉(270元)

(謎之聲:三鮮?怎麼沒看到海鮮 ) 在柳州的三鮮是金針、木耳和肉絲啦！

松阪肉表層微微焦脆，肉質超嫩的，甜味也很棒，就像在吃日式叉燒一樣，小米稱它是柳州版的日式叉燒

愛吃松阪肉的朋友快來吃看看它會不會成為你心中的第一名~

清香牛肉螺螄米粉(280元)老闆娘不計成本使用美國牛腱子心，比澳洲牛腱子心來得貴，所以餐點價格也較高啦！

美國牛特別甜，口感嫩帶Q軟的筋，愛吃牛肉的朋友不妨嚐看看！

虎皮鳳爪(90元/份)鳳爪油炸後再滷製入味，鹹香帶辣，是很棒的開胃菜~

特色爽口肉(90元)腰內肉酥炸，肉質扎實，油脂較少~

建議大家可以泡在湯頭裡讓口感較軟，吃起來口感會比較好喔

以上是我們的心得分享，推薦喜歡吃螺螄粉的朋友來嚐嚐正宗柳州螺螄粉

雖然不是平價路線，但食材和口味很對得起它的價格，特別推薦三鮮松阪肉螺螄粉喔！

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉營業時間地址

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🌟店家資訊：真豪爽-正宗柳州螺螄粉

🏠地址：新竹縣竹北市文信路207號

☎電話：03 558 9191

⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:30 (週四公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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