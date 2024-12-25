為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-12-25 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹終於出現易開罐的螺螄粉了 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹北的「真豪爽-正宗柳州螺螄粉」，老闆娘是來自中國柳州的小姐姐，對食材很講究 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

米粉從廣西柳州市空運來台，加上酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生、辣油、醋等經典配料~

湯頭則使用大量的豬骨24小時不間斷熬煮的老湯，每天還會加入新湯底一同煮，形成老火湯 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

大骨湯為基底再配上石螺及多種香料讓湯頭變得更多層次~

更特別的是店家特製的網紅炸蛋，可不是炸蛋蔥油餅那種炸蛋喔 XD

到底有什麼美味秘密呢？快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉位置及停車方式

*******************

真豪爽-正宗柳州螺螄粉位於文信路與文田街交叉口旁，附近有收費停車場，對開車的朋友來說很方便 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉環境介紹

*******************

店內是一般小吃店的格局，主要是4人桌，門口有吧台桌，一人來獨享也沒問題 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆娘與媽媽一起共同經營這家店，老闆娘傳承自媽媽30年的好手藝，製作出正宗柳州螺螄粉 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

湯頭使用大量的豬骨24小時不間斷熬煮的老湯，每天還會加入新湯底一同煮，形成老火湯 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆娘食材很講究，米粉是從廣西柳州市空運來台的，加上酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生、辣油、醋等經典配料。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆娘也對外帶包裝也很堅持 ！

外帶使用易開罐密封包裝，雖然包材比較貴，但沒有另外加價喔。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

即使你只外帶一碗，店家還會附上特製保溫袋，讓大家外帶回家也能吃到熱呼呼的螺螄粉 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆娘真的在包裝上下了不少功夫 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

袋子喜氣洋洋，還可以當購物袋使用挺划算的。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

螺螄粉裝入易開罐，湯湯水水不會灑出來，保溫效果也更好喔 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

老闆娘使用的食材成本較高，所以餐點不是走平價路線。

不過大家覺得餐點符合自己的需求和喜好，價格合理，不妨來嚐看看~

螺螄粉的麵條有米粉、麵和冬粉，不過個人覺得配米粉才對味 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

口味有招牌經典、特製炸豬腳、清香牛肉等選擇。

特別一提三鮮松阪肉並沒有三種海鮮，到底是什麼呢？快繼續往下看吧。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉用餐心得分享

*******************

來開動吧！

小米特地問老闆娘為什麼會用不銹鋼碗裝螺螄粉，老闆娘說為了便於高溫消毒。

從這點也看得出來老闆娘追求衛生乾淨 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

還沒吃過或想要嚐鮮的朋友，推薦招牌經典螺螄米粉(190元)+網紅炸蛋(40元)

配料有酸豆、酸筍、木耳、腐竹、花生等，湯頭基本是小辣，沒有不辣的口味，建議比較敢吃辣的朋友前來 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

最基本是小辣的湯頭，喝起來挺順口的，帶有濃郁大骨甜味。

爽脆的腐竹吸飽湯汁精華，又香又辣吃起來很過癮 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

此外招牌配上的是肉絲，雖然是瘦肉但吃起來嫩嫩的~

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

酸豆、酸筍、木耳都是偏重口味的食材，像是微酸的酸豆與湯頭甜味結合，最近懷孕的小結巴最喜歡這種食材了新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

酸筍爽脆酸Ｖ帶甜，不像一些筍干有臭臭的味道。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

網紅炸蛋的製作上挺費工的，要將蛋液倒入熱油熱鍋中，炸出酥酥脆脆的圓餅狀。

沒吃過的朋友可以試試，怕油的朋友就自行考量囉！

炸蛋吸附湯頭後，口感軟酥，有蛋香又有湯頭甜味，吃完挺飽的 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

米粉比烏龍麵更細一點，口感Q滑爽口，很像港澳的瀨粉~

像這種比較粗的米粉更容易吸附湯汁，吃起來風味更好 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

湯頭預設是不會酸，想要更酸更辣一點的話，可以自行加醋和辣油。

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

我們很推薦三鮮松阪肉螺螄米粉(270元) 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

(謎之聲:三鮮?怎麼沒看到海鮮 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣) 在柳州的三鮮是金針、木耳和肉絲啦！

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

松阪肉表層微微焦脆，肉質超嫩的，甜味也很棒，就像在吃日式叉燒一樣，小米稱它是柳州版的日式叉燒 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

愛吃松阪肉的朋友快來吃看看它會不會成為你心中的第一名~

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

清香牛肉螺螄米粉(280元)老闆娘不計成本使用美國牛腱子心，比澳洲牛腱子心來得貴，所以餐點價格也較高啦！

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

美國牛特別甜，口感嫩帶Q軟的筋，愛吃牛肉的朋友不妨嚐看看！

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

虎皮鳳爪(90元/份)鳳爪油炸後再滷製入味，鹹香帶辣，是很棒的開胃菜~

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

特色爽口肉(90元)腰內肉酥炸，肉質扎實，油脂較少~

建議大家可以泡在湯頭裡讓口感較軟，吃起來口感會比較好喔 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

以上是我們的心得分享，推薦喜歡吃螺螄粉的朋友來嚐嚐正宗柳州螺螄粉 新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

雖然不是平價路線，但食材和口味很對得起它的價格，特別推薦三鮮松阪肉螺螄粉喔！

新竹縣竹北市竹北真豪爽正宗柳州螺螄粉。 新竹唯一易開罐螺螄粉+道地柳州網紅炸蛋！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉真豪爽-正宗柳州螺螄粉營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：真豪爽-正宗柳州螺螄粉
🏠地址：新竹縣竹北市文信路207號
☎電話：03 558 9191
⏰營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:30 (週四公休)
➡️現金交易/無收取服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

真豪爽-正宗柳州螺螄粉

phone03-5589191
place新竹縣竹北市文信路207號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up