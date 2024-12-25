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林口三井OUTLET二館開幕囉！ 米其林推薦必吃的泰國餐廳 「NARA Thai Cuisine」，插旗林口三井OUTLET！林口的朋友趕快來吃道地泰式料理吧！NARA Thai是我心目中第一名的泰式料理，讓我不用飛泰國就能享受泰國用餐氛圍、泰國道地美食唷！林口三井店擁有大面玻璃落地窗，以紫色、金色、天然木質打造華麗的用餐空間，是 林口聚餐、約會首選餐廳！

米其林推薦！NARA Thai Cuisine林口三井店開幕了

NARA Thai Cuisine 進駐林口三井OUTLET囉！ 連續三年榮獲米其林推薦的泰國餐廳，免出國就能吃到道地的泰式料理，是我最愛的聚餐餐廳推薦，非常適合家庭歡聚、慶生、紀念日等重要節日聚餐。

全新開幕有超多好康優惠：桌桌有獎的抽抽樂活動，來店用餐送豬肉沙嗲兌換券，林口居民消費滿額再送冰泰式奶茶一杯唷！

NARA 泰式料理 林口三井店｜店內環境開箱

NARA Thai 林口三井店環境很寬敞，擁有大面玻璃落地窗，以紫色、金色、天然木質打造華麗的用餐空間，角落可以看到充滿東南亞度假風情的鳥籠設計，加入竹編燈飾、竹編藤椅等元素，讓人猶如一秒來到泰國！

NARA 泰式料理 林口三井店｜推薦必吃美食

喜歡泰式料理的朋友們，絕對不能錯過「NARA Thai Cuisine」最經典好吃的金錢蝦餅、泰式綠咖哩，泰式糖醋魚、黃咖哩軟殼蟹，還有獨家泰式排骨湯，都是必點的美味唷！

涼拌青木瓜絲

泰式料理必點美食「涼拌青木瓜絲」，青木瓜絲口感爽脆，酸酸甜甜辣辣的醬汁很開胃，是我吃過最好吃的泰式青木瓜沙拉，特調醬汁真的超好吃很清爽，推薦大家必點！

金錢蝦餅

每次吃NARA Thai一定要來一份「金錢蝦餅」，金錢蝦餅是泰國人從小吃到大的點心，也是我去泰國必吃的美食，在台灣想吃道地泰式料理，可以去NARA Thai品嚐正宗泰味！

金錢蝦餅外皮金黃酥脆，每一口都很飽滿Ｑ彈，濃濃的蝦味搭配甜甜的特調梅子醬，真的好讚唷！

泰式糖醋魚

每次聚餐餐桌上一定有一條魚，NARA Thai有很多口味的魚料理，我最愛的是「泰式糖醋魚」，酥炸過的鱸魚，再淋上酸甜的泰式糖醋醬，魚肉吃起來外酥內Ｑ軟，肉質軟嫩不乾柴，還貼心把魚肉和骨頭分開，方便夾取分食，泰式糖醋醬真的好開胃，酸酸甜甜大人小孩都喜歡！

嫩烤松阪豬

豬肉料理推薦來一份「嫩烤松阪豬」，可以同時吃到松阪豬和青木瓜絲，份量也很適合兩三人用餐分食。

嫩烤松阪豬使用頂級松阪豬肉，看起來低調平凡，入口卻很脆彈，咀嚼起來鮮甜多汁，真的是非常好吃的松阪豬肉，搭配鹹辣沾醬，好涮嘴唷！

打拋豬

泰式料理的白飯殺手「打拋豬」，有了打拋豬，我可以吃兩碗白飯！打拋豬是豬絞肉拌炒打拋葉、泰式辛香料、茄子，香辣口感很開胃、非常下飯，會讓人情不自禁的一口接著一口。

綠咖哩牛肉

說到白飯殺手，怎麼可以錯過好吃的泰式咖哩呢！在NARA Thai可以吃到道地的綠咖哩、紅咖哩，我個人最愛的還是「綠咖哩牛肉」，這是我在台灣吃過最好吃的綠咖哩，非常濃郁的正宗泰式口味，最特別的是還加了綠圓茄，這在台灣很少見，跟白飯拌勻後入口，真是人間美味。

黃咖哩軟殼蟹

咖哩料理還有「黃咖哩軟殼蟹」，這一份有滿滿的螃蟹，軟殼蟹可以連殼一起享用，酥脆口感和黃咖哩嫩蛋醬汁一起入口，鮮甜的蟹肉好好吃。

酸辣海鮮炒泡麵

我最愛的「酸辣海鮮炒泡麵」，一整份滿滿的海鮮，蛤蜊、鮮蝦鋪滿滿，好喜歡酸甜辣口感的冬蔭醬汁，搭配泡麵簡直絕配，泡麵口感Ｑ彈不軟爛唷～大推👍

鳳梨蝦仁炒飯

好吃的泰式「鳳梨蝦仁炒飯」，將咖哩炒入飯裡，香米粒粒分明，口感鬆軟，裡面有好多隻蝦仁，搭配腰果、肉鬆一起享用，鍋氣十足豐富又美味。

泰式排骨湯

泰式料理的湯品除了冬蔭功湯、冬蔭海鮮湯，我超推薦「泰式排骨湯」，這是經典泰式船麵的湯底，喝起來風味醇厚、溫潤順口，入口鹹香尾韻會回甘，會讓人上癮的好喝排骨湯！

NARA 泰式料理 林口三井店｜道地泰式甜點

椰香芋泥紫米糕

NARA Thai除了道地的泰式料理，還有超好吃的泰式甜點，像是摩摩喳喳、八果椰子冰、芒果菠蘿莎莎等等，都能吃到唷！

「椰香芋泥紫米糕」底層是軟軟糯糯的紫米糕，再鋪上一層厚厚的綿密芋泥，入口有濃郁的芋頭香氣、椰奶香氣～～～

泰奶仙草莎莎

必點甜點「泰奶仙草莎莎」，泰式奶茶製作成的剉冰，搭配滑嫩的仙草凍，上面還有一球椰子冰淇淋，淋上泰奶醬，甜滋滋好幸福。

椰奶咖啡冰沙

泰式料理當然要喝「泰式奶茶」，除了泰奶之外，我也很推外面很少見的「椰奶咖啡冰沙」，椰奶搭配咖啡意外的很有層次～喜歡咖啡的朋友們，不妨試試，跟拿鐵完全不同口感的咖啡飲品唷！

NARA 泰式料理 林口三井店｜開幕限時優惠

以上活動僅限內用，每桌每筆消費限享壹次優惠

NARA 泰式料理 林口三井店｜店家資訊