主廚 Nobu Lee 是土生土長的台灣人，卻因為家庭關係在日本和新加坡成長，後來更到歐洲和澳洲磨練廚藝。他以自己的名字命名這間餐廳，結合他在國外的思鄉情懷，創造出屬於自己的台灣法式料理風格，希望每位顧客都能品嚐到食材的純粹滋味。這次的夏末套餐，主打清爽的海鮮料理，並帶點秋意，特別有季節感。

「Nobuo」位於台北市金山南路旁的泰安街小巷轉角，環境非常安靜，整個區域都是純住宅區。餐廳外觀以新葉綠為主調，搭配粗顆粒地面，充滿枯木山水的改良意象，讓人一走進去就有種沉靜的感覺。

「Nobuo」開幕一年就摘下一顆星，這次的用餐對我來說格外特別，因為是我人生第一次見網友！感謝K小姐的邀約，才有機會感受到這樣的緣分，透過對美食的共同熱愛，讓我們有了這次的相遇。

一進門首先映入眼簾的，是一個明亮的開放式廚房，讓人能直接看到廚師們忙碌的身影。

整間餐廳只有 16 個座位，以溫暖的白色和北歐風格為基調。所有桌椅設計都沒有尖銳稜角，座位安排寬敞且舒適，牆上的畫作、壁燈，以及低聲播放的音樂，營造出靜謐而平穩的用餐氛圍。

auSea Urchin

北海道海膽沙巴雍

第一道菜是一款細緻的堆疊料理，由北海道海膽、彰化埔鹽的白花椰菜泥，以及台南永順興牧場的雞蛋沙巴雍組成。看起來像雞蛋布丁，挖一口入口，細滑的口感與海鮮的鮮甜交織，鮮美得令人驚艷。

King Prawn

澎湖大明蝦

這道料理擺盤宛如一幅藝術品，使用澎湖的「海肥豬」大明蝦，搭配蝦頭乳化醬、水芹與優格醬，並用櫻花蝦與蒔蘿點綴。雖然醬汁豐富，卻稍嫌複雜，蓋過了蝦子的鮮甜。不過上面的鹽膚木增添了一點鹹鮮，為整道菜帶來層次感。

Scallop

宮城縣干貝使用來自日本宮城縣的巨大干貝，質地介於生與熟之間，帶著微微的煙燻香氣。昆布、香菇與瑤柱的透明醬汁與底部的豆腐泥搭配得恰到好處，風味清新而不膩。這是整餐中讓我印象最深刻的一道料理！

Amadai

甘鯛魚以備長炭炭烤，表皮酥脆，魚肉鮮嫩，搭配以台南甲魚、昆布和香菇熬製的醬汁，再放上愛知縣的銀杏點綴，風味偏日式。可惜醬汁略鹹且甲魚的腥氣過重，稍稍影響了整體體驗。

這款法式咕咕霍夫用日本蕎麥粉製作，口感帶著細膩的顆粒感，搭配的是打發橄欖油，意外地清爽不膩，讓人感覺耳目一新。

Abalone

酥炸鮑魚撒上蛋碎與蝦夷蔥，搭配香菇泥與奶油炒菠菜，整體風味濃厚，帶點酸味。雖然搭配豐富，但我個人對清蒸鮑魚的軟嫩口感不是很喜歡，覺得搭配上稍嫌多餘。

和牛選用菲力部位，油封蒜頭與起司覆蓋其上炙燒，香氣十足。肉質軟嫩，熟度掌握得宜。

但偶爾切到筋略微影響口感。搭配的南投滑菇和百合根反而比發酵味重的黃豆泥更讓人喜歡。



這道咖喱飯雖是店內招牌，但對我來說米飯稍硬且咖喱過鹹，醃漬菜的細緻值得一提，可惜整體口味不合我的偏好。

這道甜點是用絲瓜製作的冰淇淋，搭配絲瓜泥與糖漬絲瓜薄片，冰涼順口，絲瓜的香氣讓人驚艷。

巨峰葡萄慕斯搭配雪酪與藍莓點部分底層有淡淡的起司香氣，但因服務人員未能回覆詳細成分，無法確定實際製作材料。

最後的小茶點是嘉義栗子製作的麵餃與可麗露，甜度剛好，搭配紅茶非常適合畫下完美句點。

服務與細節

服務缺失

一開始送錯水（點了氣泡水卻上了礦泉水，並遺漏檸檬片）。

幾次詢問菜色問題，服務人員未能回覆。

在客人牛排剩下大半未吃的情況下，外場服務未主動關心，略顯疏忽。

衣物寄放

用餐前寄放外套卻未提供存根，離場時也未主動歸還，最終由廚房走出的主廚協助取回，流程稍嫌不夠周到。

菜色介紹

菜單的描述與菜品故事的呈現較為簡略，例如咖哩飯背後的「友人配方與主廚童年回憶」，若能由服務人員詳細講解，勢必能增加用餐體驗的深度。此外，醃漬菜的搭配並非單一的大根，而是多種蔬菜，這些細節若能與客人分享，更能展現餐廳的用心。

價格與建議

「Nobuo」平日午間短菜單價格為 NT2880，與完整菜單相比，少了兩道菜：宮城縣帆立貝與酥炸鮑魚根巨峰葡萄甜點。由於個人對後兩道的喜愛程度不高，建議第一次造訪的客人可以選擇短菜單，享受精簡卻足夠的餐點體驗。

總結

「Nobuo」的用餐體驗，雖有令人驚豔的亮點如帆立貝慕斯，但整體菜色的調味與細節表現仍有改進空間，服務上的小瑕疵則影響了整體感受。作為一家以法日混合料理聞名的餐廳，期待未來能更加專注於精簡與細膩，以回歸「simplicity」與「purity」的理念。

Nobuo

地址:台北市中正區泰安街8號

營業時間:周三到周日18:00~22:00,週四到周日 12:00~14:30 (周一周二休)