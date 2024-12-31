竹南．DAZE COFFEE
寧靜社區裡的自家烘焙咖啡館
位在竹南大埔街的「DAZE COFFEE」
是間有著挑高空間及帶有工業風設計的咖啡館
提供咖啡、茶及歐蕾、手作甜點及一款鹹食（口袋餅）
店內使用的咖啡豆是老板自己烘焙的
就連甜點也都是出自於老板之手所製作的
雖只有一人作業，但出餐速度也很快|
飲品份量都蠻大杯的且好喝
甜點也很真材實料，口味也很濃郁，整體CP值很不錯
有著紥實口感的焦糖布丁，份量更是驚人
真的是游小熊在咖啡店吃過的布丁中，體積和份量最大的
布丁吃來雖甜了些，但拿來搭配咖啡或茶一起吃就很剛好
看其它網友分享，店裡本來還有麵包和常溫甜點
所以店內提供的甜點或餐點品項，請依現場實際供應為主喔
DAZE COFFEE_地理位置
在竹南的大埔街上，有很多新的社區住宅大樓
有間DAZE COFFEE就位在其中一棟大樓的一樓店面
DAZE COFFEE附近就有停車場，路邊也有白線可以停車
所以停車不是問題，還蠻方便的
DAZE COFFEE外觀沒有很顯眼
但因為招牌和LOGO是白色的，所以有稍稍醒目些
DAZE COFFEE_內部環境
DAZE COFFEE的空間是採挑高的設計
一進門左手邊是櫃檯及工作區
其它地方則都規劃為座位區
而在櫃檯前也有兩張高腳椅
若想坐這裡和老板聊聊天也是可以的啦~
櫃檯前有茶水自助區，自取即可
DAZE COFFEE也有自家烘焙的咖啡豆
且連甜點和麵包都是出自老板之手製作的呢
櫃檯上也有專業的咖啡器材及設備
可能我們來的比較晚，所以櫃檯這裡的冷藏櫃裡已沒有東西
不過有問過老板，冷藏櫃裡還看的到的牌子，就代表還有喔
DAZE COFFEE_座位區
DAZE COFFEE採工業風+木質風的裝潢設計
木質風的餐桌椅，搭配工業風元素的燈具及地板
牆上也有綠色植栽做點綴，牆邊還有一些麻布袋做裝飾
座位多以二~四人桌為主，大約有20個左右的位置
店內沒有過多的裝潢 ，呈現簡單的質感風格
我們來的時候可能比較晚，店內無其它用餐客人
所以可以挑選自己喜歡或想坐的位置坐下
DAZE COFFEE_菜單
DAZE COFFE的菜單也很簡單
木質夾板上的第一頁是飲品的選項
有義式咖啡、歐蕾、茶和冰沙
也有手沖咖啡、冷萃咖啡和幾款果香的特調美咖
飲品價位約落在$70~$180之間
每日甜點則可詢問店員或自行到冷藏櫃去挑選
除了甜點，也有整模蛋糕可訂購喔
菜單上沒看到有麵包或輕食那些
所以餐點供應狀況還請依現場實際提供的為主喔
菜單第二頁是咖啡機的介紹
最後一頁還有個鹹的口袋餅，口味有原味和鮪魚兩種
有詢問店家是有供應的，所以我們也點了一份來嚐嚐
方型的水杯很特別也很有質感
且材質是塑膠的，不怕被打破
DAZE COFFEE_餐點
一家四口共點了三杯飲料、三款甜點和一款鹹食來分食
「拿鐵$120」
拿鐵的份量很有誠意，蠻大一杯的，而且還有拉花
以價格來看，CP值很高，喝來很過癮
自家烘焙的咖啡豆就是有著新鮮的口感
咖啡味也很足且香醇好喝
抹茶歐蕾也好喝，抹茶味不會濃到讓人覺得嗆或苦
整體的比例及甜味很剛好
尊尊點的黑糖歐蕾，黑糖與牛奶融合的味道很剛好
溫溫熱熱的一口一口慢慢喝很好喝
有點兒像墨西哥捲餅的口袋餅，份量也不少
內餡夾有滿滿的起司和鮪魚
搭配外層有嚼勁的餅皮一起吃很好吃
尊尊一直說這個很好吃，很想再點一個來吃，哈~
巧克力味很濃郁，搭配茶或咖啡很不錯
巴斯克是退冰後，屬於比較紥實的口感
微酸微奶的滋味也一樣蠻好吃的
這兩款蛋糕雖然沒有很大片
但價格都不貴且都很真材實料
所以CP值也是蠻不錯的喔
「焦糖布丁$100」
本來已點完餐，後來又追加了這款巨無霸的焦糖布丁
這布丁的SIZE是不是真的很可觀？
足足有一般咖啡店販售的布丁的兩倍大吧，哈~
而且份量多一倍，但價格只要$100，CP值很高啊
布丁的口感是紥實的且一樣吃來有綿密的口感
焦糖微苦微甜的滋味也蠻好吃的
【後記】
沒想到店裡除了咖啡是老板自己烘焙的之外
就連店裡的甜點和布丁也都是出自於老板之手
且看其它網友分享，好像不僅只有甜點
還有麵包或貝果之類的輕食，也都是老板做的，好厲害
DAZE COFFEE位在社區大樓的一樓，有著寧靜的空間與環境
提供的餐點雖然只有咖啡、飲料和甜點
但價格不會太貴且份量也不少，整體的CP值很不錯
若有來竹南走走，來這裡喝杯咖啡、吃個甜點也不賴喔~
【延伸閱讀】
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店家/景點資訊
- 店家名稱：DAZE COFFEE
- 所在地址：苗栗縣竹南鎮大埔街113號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-18:30
- 店家電話：0937-275-032
- 備註資訊：
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主