竹南．DAZE COFFEE

寧靜社區裡的自家烘焙咖啡館

位在竹南大埔街的「DAZE COFFEE」

是間有著挑高空間及帶有工業風設計的咖啡館

提供咖啡、茶及歐蕾、手作甜點及一款鹹食（口袋餅）

店內使用的咖啡豆是老板自己烘焙的

就連甜點也都是出自於老板之手所製作的

雖只有一人作業，但出餐速度也很快|

飲品份量都蠻大杯的且好喝

甜點也很真材實料，口味也很濃郁，整體CP值很不錯

有著紥實口感的焦糖布丁，份量更是驚人

真的是游小熊在咖啡店吃過的布丁中，體積和份量最大的

布丁吃來雖甜了些，但拿來搭配咖啡或茶一起吃就很剛好

看其它網友分享，店裡本來還有麵包和常溫甜點

所以店內提供的甜點或餐點品項，請依現場實際供應為主喔

DAZE COFFEE_地理位置

在竹南的大埔街上，有很多新的社區住宅大樓

有間DAZE COFFEE就位在其中一棟大樓的一樓店面

DAZE COFFEE附近就有停車場，路邊也有白線可以停車

所以停車不是問題，還蠻方便的

DAZE COFFEE外觀沒有很顯眼

但因為招牌和LOGO是白色的，所以有稍稍醒目些

DAZE COFFEE_內部環境

DAZE COFFEE的空間是採挑高的設計

一進門左手邊是櫃檯及工作區

其它地方則都規劃為座位區

而在櫃檯前也有兩張高腳椅

若想坐這裡和老板聊聊天也是可以的啦~

櫃檯前有茶水自助區，自取即可

DAZE COFFEE也有自家烘焙的咖啡豆

且連甜點和麵包都是出自老板之手製作的呢

櫃檯上也有專業的咖啡器材及設備

可能我們來的比較晚，所以櫃檯這裡的冷藏櫃裡已沒有東西

不過有問過老板，冷藏櫃裡還看的到的牌子，就代表還有喔

DAZE COFFEE_座位區

DAZE COFFEE採工業風+木質風的裝潢設計

木質風的餐桌椅，搭配工業風元素的燈具及地板

牆上也有綠色植栽做點綴，牆邊還有一些麻布袋做裝飾

座位多以二~四人桌為主，大約有20個左右的位置

店內沒有過多的裝潢 ，呈現簡單的質感風格

我們來的時候可能比較晚，店內無其它用餐客人

所以可以挑選自己喜歡或想坐的位置坐下

DAZE COFFEE_菜單

DAZE COFFE的菜單也很簡單

木質夾板上的第一頁是飲品的選項

有義式咖啡、歐蕾、茶和冰沙

也有手沖咖啡、冷萃咖啡和幾款果香的特調美咖

飲品價位約落在$70~$180之間

每日甜點則可詢問店員或自行到冷藏櫃去挑選

除了甜點，也有整模蛋糕可訂購喔

菜單上沒看到有麵包或輕食那些

所以餐點供應狀況還請依現場實際提供的為主喔

菜單第二頁是咖啡機的介紹

最後一頁還有個鹹的口袋餅，口味有原味和鮪魚兩種

有詢問店家是有供應的，所以我們也點了一份來嚐嚐

方型的水杯很特別也很有質感

且材質是塑膠的，不怕被打破

DAZE COFFEE_餐點

一家四口共點了三杯飲料、三款甜點和一款鹹食來分食



「拿鐵$120」

拿鐵的份量很有誠意，蠻大一杯的，而且還有拉花

以價格來看，CP值很高，喝來很過癮

自家烘焙的咖啡豆就是有著新鮮的口感

咖啡味也很足且香醇好喝

「抹茶歐蕾 $100」

抹茶歐蕾也好喝，抹茶味不會濃到讓人覺得嗆或苦

整體的比例及甜味很剛好

「黑糖歐蕾$100」

尊尊點的黑糖歐蕾，黑糖與牛奶融合的味道很剛好

溫溫熱熱的一口一口慢慢喝很好喝

「口袋餅-鮪魚$120」

想說都點甜的，所以點了鹹口味的口袋餅來中和一下

有點兒像墨西哥捲餅的口袋餅，份量也不少

內餡夾有滿滿的起司和鮪魚

搭配外層有嚼勁的餅皮一起吃很好吃

尊尊一直說這個很好吃，很想再點一個來吃，哈~

「巧克力蛋糕$100」

真材實料的巧克力蛋糕，屬比較紥實的口感

巧克力味很濃郁，搭配茶或咖啡很不錯

「巴斯克$80」

巴斯克是退冰後，屬於比較紥實的口感

微酸微奶的滋味也一樣蠻好吃的

這兩款蛋糕雖然沒有很大片

但價格都不貴且都很真材實料

所以CP值也是蠻不錯的喔

「焦糖布丁$100」

本來已點完餐，後來又追加了這款巨無霸的焦糖布丁

這布丁的SIZE是不是真的很可觀？

足足有一般咖啡店販售的布丁的兩倍大吧，哈~

而且份量多一倍，但價格只要$100，CP值很高啊

布丁的口感是紥實的且一樣吃來有綿密的口感

焦糖微苦微甜的滋味也蠻好吃的

【後記】

沒想到店裡除了咖啡是老板自己烘焙的之外

就連店裡的甜點和布丁也都是出自於老板之手

且看其它網友分享，好像不僅只有甜點

還有麵包或貝果之類的輕食，也都是老板做的，好厲害

DAZE COFFEE位在社區大樓的一樓，有著寧靜的空間與環境

提供的餐點雖然只有咖啡、飲料和甜點

但價格不會太貴且份量也不少，整體的CP值很不錯

若有來竹南走走，來這裡喝杯咖啡、吃個甜點也不賴喔~

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