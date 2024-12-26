如果你來到宜蘭想找個清幽又有故事性的地方散步，「員山機堡」絕對是一個不錯的選擇！這裡被稱作「神風特攻機堡」，是一處低調又充滿歷史韻味的軍事遺跡。由於知名度不算高，遊客不多，園區裡總是帶著一種難得的悠閒感。不過，想參觀機堡內部的展示可得注意，記得提前三天打電話預約喔！

位於宜蘭員山鄉的「員山機堡」，其實是日據時代為神風特攻隊竹製飛機而建的地下掩蔽機堡，二次大戰期間可說是非常重要的軍事設施。

雖然聽起來很有嚴肅感，但入口處那些可愛的飛機裝置藝術，瞬間讓人卸下了戒備心。

園區的主要活動空間是一個廣場，廣場周圍的建築由知名建築師黃聲遠操刀設計，採用半戶外的弧形結構，通透明亮又充滿現代感。

而廣場的焦點，無疑是那架仿照神風特攻隊打造的竹製戰鬥機！這可是當年日軍用來迷惑美軍的「秘密武器」，雖然只是模型，但其獨特造型絕對是遊客們必拍的打卡熱點！

▲▼竹戰鬥機駕駛座

▲神風特牧隊的士兵

▲超迷你竹戰鬥機

除了竹製飛機，廣場上還有一些迷你戰鬥機模型，以及展示著機堡歷史意義的石牆刻畫。

走進園區裡的旅遊服務中心，不僅能找到舒服的座位休息，還能喝杯咖啡，翻翻宜蘭旅遊資訊，讓下午時光更加愜意。

而真正讓人感受到歷史厚度的，是機堡內部的隧道展示。老照片、漫畫以及各種文獻資料，生動還原了神風特攻隊當時的血淚故事。

隧道的石壁上還刻畫著二戰時期日軍在宜蘭的軍事佈置細節，每一步都彷彿將人帶回那個戰爭時代。

隧道的盡頭是豁然開朗的戶外空間，而最後的空中步道更是不能錯過！

走上步道，可以將整個園區一覽無遺，感受竹飛機與現代建築的和諧交融。

「員山機堡」雖然規模不大，但其歷史意義和園區設計都很有看頭。無論是為了拍下獨特的竹製飛機，還是深入瞭解神風特攻隊的故事，這裡都值得你一探究竟。如果有機會到宜蘭員山，不妨將這個地方列入行程，增添旅途的豐富回憶！

《景點資訊》

**員山機堡**

地址：宜蘭縣員山鄉金山東路398號

電話：03-9227181

開放時間：週三至週日09:30-16:00(室內參觀需於三日前電話預約)

每週一、二為公休日