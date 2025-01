位於台北市信義區、市政府捷運站旁的【Hoda Bistro餐酒館】,是一間低調又有質感的餐酒館新秀!不僅提供精緻美味的無國界料理,還有創意滿分的調酒,搭配輕鬆自在的環境氛圍,讓你無論是約會、聚餐還是慶生,都能享受愉快又特別的夜晚!今晚就揪朋友一起來,沉浸在Hoda Bistro的美食魔法裡!

【Hoda Bistro餐酒館】

走進Hoda Bistro,簡潔大方的裝潢讓人感到放鬆!老闆親手設計的空間分為吧台區與2至4人座位,還設有一間適合6人小聚的包廂,無論是浪漫約會還是好友歡聚,都能找到理想的位置!

牆上的一句話「It all happened here」,更是老闆送給每位來客的美好祝福——「故事在這裡發生,夢想在這裡實現,時刻化為珍貴的回憶」。

"It all happened here"-

where stories were written,

dreams were realized

and moments turned into memories.

Hoda Bistro餐酒館提供冷盤、主餐、小食、炸物…等餐酒料理,還有多款特調飲品、酒水…等可搭配餐點。

✔️低消$500/人

▶️(Hoda Bistro餐酒館 菜單)

干貝海膽漢堡

這款霸氣的奢華料理,是將新鮮日本生食級干貝、蟹肉棒、濃郁海膽與魚子醬一同夾在蓬鬆麵包中,一口咬下,滿滿的海味鮮甜衝擊味蕾,彷彿置身海洋!

活開生蠔

每一顆生蠔都肥美飽滿,搭配魚子醬與檸檬汁,鮮嫩口感讓人欲罷不能,品嚐後只想再來一打!

水牛城辣雞翅

獨家特調醬汁打造的雞翅,甜酸辣味交織,外酥內嫩,配上一杯啤酒更是過癮!

來杯調酒搭配最對味!

Hoda Bistro的老闆兼調酒師 小白 ,手藝精湛,還可量身訂製特調。

Ho拎

以艾碧斯、伯爵茶與白桃為基底的陶甕調酒,香氣細膩,酒精濃度適中,讓人一杯接一杯,名副其實的「好喝」!

噤維

紅酒搭配新鮮莓果與紫蘇,再加上豐盈奶蓋,酸甜清爽又帶濃郁果香,是顏值與風味兼具的微醺選擇!

墨西哥辣醬起司牛肉漢堡

濃郁的起司搭配火辣的墨西哥醬汁,層次豐富,每一口都是味蕾的冒險,辣味愛好者絕對不能錯過!

日本海膽義大利麵

新鮮海膽與魚子醬完美融合在義大利麵中,麵條Q彈吸附醬汁,奢華又不失簡單的經典美味!

椒麻炸雞

醃漬入味的雞肉外酥內嫩,搭配椒麻辛香,非常適合下酒或當小點心!

麻油松阪豬炒水蓮,吃起來爽脆且帶有肉香及麻油香,清新又解膩。

紅燒牛肉湯湯經過長時間熬製,湯頭甘醇順口,軟嫩入味的大塊牛腩、渾厚湯汁喝起來瞬間感受到從心底湧上的溫暖。

Hoda Bistro推出超值雙人套餐,含前菜、湯品、主餐與小點,人均不到千元即可享用,聚餐首選就選這裡!

這一次來到台北信義區、捷運市政府站旁的Hoda Bistro餐酒館,結合無國界創意料理與特調調酒,不僅能滿足味蕾,也為忙碌生活增添一抹輕鬆的愜意,無論是小酌放鬆或與好友相聚,都是夜晚絕佳去處!快來感受這裡的獨特魅力吧!

今天的分享就到這邊,如果你也喜歡我的文章,歡迎幫我按讚並分享,

追蹤獲得最即時的動態消息~我們下次見,掰掰

FB:蛋寶趴趴go

IG:egg_papago

更多台北美食:

【台北餐酒館懶人包】Taipei Bistro餐廳推薦 中山區/信義區/大安區美食/東區餐酒館 大口吃肉大口喝酒!@蛋寶趴趴go

【台北約會餐廳推薦】情人節約會、慶生、求婚餐廳、聖誕節、結婚週年 浪漫儀式感高檔餐廳!@蛋寶趴趴go

【台北信義區美食懶人包】約會 聚餐 慶生餐廳推薦 #市政府站美食/台北101站美食/大巨蛋美食 @蛋寶趴趴go

【台北酒吧懶人包】台北酒吧推薦 戶外露天酒吧 Rooftop Bar 餐酒館酒吧 飛鏢吧 水煙酒吧 #台北美食 @蛋寶趴趴go

【台北居酒屋懶人包】串燒/日式居酒屋/爐端燒/深夜食堂/宵夜/餐酒館 同事朋友聚餐小酌到深夜 @蛋寶趴趴go