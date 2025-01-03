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信義區餐酒館首選Hoda Bistro！無國界料理 微醺調酒市政府站必訪。

2025-01-03 15:00:00 文字：蛋寶趴趴go
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蛋寶趴趴go

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位於台北市信義區、市政府捷運站旁的【Hoda Bistro餐酒館】，是一間低調又有質感的餐酒館新秀！不僅提供精緻美味的無國界料理，還有創意滿分的調酒，搭配輕鬆自在的環境氛圍，讓你無論是約會、聚餐還是慶生，都能享受愉快又特別的夜晚！今晚就揪朋友一起來，沉浸在Hoda Bistro的美食魔法裡！

信義區餐酒館首選Hoda Bistro！無國界料理 微醺調酒市政府站必訪。

 

【Hoda Bistro餐酒館】

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走進Hoda Bistro，簡潔大方的裝潢讓人感到放鬆！老闆親手設計的空間分為吧台區與2至4人座位，還設有一間適合6人小聚的包廂，無論是浪漫約會還是好友歡聚，都能找到理想的位置！

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牆上的一句話「It all happened here」，更是老闆送給每位來客的美好祝福——「故事在這裡發生，夢想在這裡實現，時刻化為珍貴的回憶」。

"It all happened here"-

where stories were written,

dreams were realized

and moments turned into memories.

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Hoda Bistro餐酒館提供冷盤、主餐、小食、炸物…等餐酒料理，還有多款特調飲品、酒水…等可搭配餐點。

✔️低消＄500/人

▶️(Hoda Bistro餐酒館 菜單)

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干貝海膽漢堡
這款霸氣的奢華料理，是將新鮮日本生食級干貝、蟹肉棒、濃郁海膽與魚子醬一同夾在蓬鬆麵包中，一口咬下，滿滿的海味鮮甜衝擊味蕾，彷彿置身海洋！

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活開生蠔
每一顆生蠔都肥美飽滿，搭配魚子醬與檸檬汁，鮮嫩口感讓人欲罷不能，品嚐後只想再來一打！

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水牛城辣雞翅
獨家特調醬汁打造的雞翅，甜酸辣味交織，外酥內嫩，配上一杯啤酒更是過癮！

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來杯調酒搭配最對味！

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Hoda Bistro的老闆兼調酒師小白手藝精湛，還可量身訂製特調。

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Ho拎
以艾碧斯、伯爵茶與白桃為基底的陶甕調酒，香氣細膩，酒精濃度適中，讓人一杯接一杯，名副其實的「好喝」！

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噤維
紅酒搭配新鮮莓果與紫蘇，再加上豐盈奶蓋，酸甜清爽又帶濃郁果香，是顏值與風味兼具的微醺選擇！

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墨西哥辣醬起司牛肉漢堡
濃郁的起司搭配火辣的墨西哥醬汁，層次豐富，每一口都是味蕾的冒險，辣味愛好者絕對不能錯過！

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日本海膽義大利麵
新鮮海膽與魚子醬完美融合在義大利麵中，麵條Q彈吸附醬汁，奢華又不失簡單的經典美味！

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椒麻炸雞
醃漬入味的雞肉外酥內嫩，搭配椒麻辛香，非常適合下酒或當小點心！

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麻油松阪豬炒水蓮，吃起來爽脆且帶有肉香及麻油香，清新又解膩。

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紅燒牛肉湯湯經過長時間熬製，湯頭甘醇順口，軟嫩入味的大塊牛腩、渾厚湯汁喝起來瞬間感受到從心底湧上的溫暖。

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Hoda Bistro推出超值雙人套餐，含前菜、湯品、主餐與小點，人均不到千元即可享用，聚餐首選就選這裡！

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這一次來到台北信義區、捷運市政府站旁的Hoda Bistro餐酒館，結合無國界創意料理與特調調酒，不僅能滿足味蕾，也為忙碌生活增添一抹輕鬆的愜意，無論是小酌放鬆或與好友相聚，都是夜晚絕佳去處！快來感受這裡的獨特魅力吧！

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Hoda Bistro 餐酒館

phone02-27560639
place台北市信義區忠孝東路五段61號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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