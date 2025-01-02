說到台北車站附近的美食，劉山東牛肉麵一定榜上有名！這家隱身在開封街一段的巷弄內，不僅榮獲米其林必比登推薦，還是許多饕客的心頭好。不管是本地人還是觀光客，來到這裡必點的就是那碗紅燒牛肉麵，搭配店家特製的蔭豆豉，湯頭鹹香適中，讓人一口接一口停不下來。尤其是韓國人，推著行李箱專程來吃的場景更是常見，可見它的魅力！

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劉山東牛肉麵 資訊

地址：100台北市中正區開封街一段14巷2號

營業時間：8:00~20:00(週日公休)

電話：02-23113581

只收現金 · 設有戶外雅座 · 不接受訂位

劉山東牛肉麵 資訊

劉山東牛肉麵 空間環境

劉山東牛肉麵是家傳承至第二代的老店，因為連續兩年榮獲米其林必比登推介而聲名大噪。雖然位於台北車站附近、開封街巷弄內，但這裡早已成為台北的經典牛肉麵代表之一。

而且當天來排隊時，幾乎一半以上是韓國人!店內提供中、日、韓、英文的菜單，對觀光客也非常友善。

店內的用餐空間不算大，幾乎桌桌都得併桌，但老店的氛圍和牛肉湯的香氣讓人完全忘了環境的擁擠感。

桌上擺滿了各種調味罐，還能感受到濃厚的市井人情味。不過，店內有冷氣和電扇，吃起來還算舒適。

如果不想排隊，建議直接選擇外帶，省下等待時間。如果來台北旅遊，劉山東牛肉麵更是不能錯過的經典，尤其交通便利，就在台北車站附近，超方便！

店裡不僅販售紅燒和清燉牛肉麵，還有豬肉排骨麵、榨菜肉絲麵、炸醬麵等選擇，甚至還能單點牛肉或排骨搭配小菜，選擇超多樣！

我們這次點的是人氣必吃的紅燒牛肉麵，搭配的是粗麵。

麵碗端上桌那一刻，滿滿的青蔥香氣撲鼻而來，湯頭鹹香適中，每一口都能喝出牛肉與紅燒湯底的濃郁風味。牛肉的份量更是大滿足，有七、八塊之多，軟嫩中帶點咬勁，真的好吃到想再來一碗！

店家還有貼心的小標語，教你如何品味這碗經典牛肉麵：「一顆蔭豆豉咬三口，一片牛肉咬三口，再喝一口牛肉湯。」我們照著試了一次，果然味道更升級！

桌上提供的酸菜、胡椒、辣油和醋等調味料都可以自由取用，想加什麼就加什麼，讓每碗麵都能有專屬的風味。

聽說劉山東的清燉牛肉麵也是許多老饕的心頭好，湯頭清爽鮮美，是下次必試的目標！此外，他們的小菜如花干和排骨也非常入味，搭配主食剛剛好。



劉山東牛肉麵不愧是台北牛肉麵界的佼佼者！無論是紅燒還是清燉，湯鮮味美、料多實在，配上特製的蔭豆豉更是一絕。難怪連韓國人都會專程來朝聖！如果你也是牛肉麵愛好者，趕快排進你的美食清單吧！

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