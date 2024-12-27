以往到台南都是美食小吃為主，或是到許多知名的景點參觀，不過這次想找不一樣的行程就安排了「手作體驗」，在網路上看到這間「鋼鐵女孩工作室」提供的手作課程有常見的戒指、手環等飾品，還有書籤、吊飾許多不同類型的作品可以體驗，教學方式也是採用小班制一次都是以二至三人為主，體驗的地點是用自家前面車庫空間改成的小工作室，雖然容納的人有限但體驗起來卻格外的有溫馨感，整個教學的過程十分仔細而且也會分享許多技巧。

手作資訊

鋼鐵女孩工作室



名稱 : 鋼鐵女孩工作室 Irongirl’s Studio

電話 : 0963-279-545

地址 : 台南市安南區安中路四段290巷325弄65號

營業時間 : 週一~週日 08:00-21:00

課程連結 : 鋼鐵女孩工作室 Irongirl’s Studio

粉絲專頁 : 鋼鐵女孩工作室Irongirl’s Studio

Instagram : 鋼鐵女孩工作室(@irongirlsstudio)

如果是從台南車站租車不管是開車還是騎車，車程時間大約23分鐘左右就能抵達。地點是在安南區的巷弄中，門口對面剛好可以停下一輛車

環境介紹

工作室的空間是用住家前的車庫空間改造而成，雖然相比外面租一間工作室的空間小很多，但卻多了一份家的溫馨感

體驗課程的老師是「小山老師」，碩士畢業後就成立工作室以金工的課程為主，後續延伸多樣化的手作體驗課程，體驗時師母會在旁邊很熱情的介紹相關的細節，非常支持自己小孩創業，過程中母女一搭一唱讓整個課程變得很活潑，完全不會枯燥乏味

現場會提供各種手作成品參考，如果想要臨時更換不同產品也可以，價格高的補差價就可以

雖然空間不大但工具非常齊全，看的出來非常用心在經營，因為我們有金工的一些經驗整個過程中越聊越投入，到後面都快變成像是來台南找朋友敘舊一樣XD

髮簪是我們看到覺得最精美的作品之一，不過老師說這是兩段課程分別是上面的花瓣和下面的髮簪，課程的價格相對也比較高

手作練習

我們是選擇「銀杏書籤」和「銀杏吊飾」，兩種前面的製作方法都是一樣，首先要練習敲出紋路，可以先選適合自己力道的槌子

敲的時候食指靠近槌子的地方，目的就是要平衡力量這樣敲出來的線條才會平整

一開始會先用紅銅當練習，如果敲擊的狀況可以完整一條線，沒有一邊身一邊淺不平均的情況就可以正式開始

銀杏書籤、吊飾

老師會先在黃銅上面用紅筆畫出銀杏紋路的線條方向，我們就拿著鐵鎚沿著這個方向敲擊

敲的時候記得另一隻手要微微轉動葉面，這樣紋路才會像是擴散出去的，不過因為是第一次敲擊可以看到紋路上下兩段有點小錯亂，不過老師提供的作品是非常完整的一線到底非常精美

把紋路敲打完後老師就會用火槍把紅線加熱消除，接著幫我們把葉面的形狀再修整一下

葉面完成後接著是下方書籤和吊飾的部分，不過這地方會不斷使用到火槍基本上都是看老師製作為主

雖然比較可惜能手作的地方有限，但能近距離不斷觀看整個製作過程也是滿好的，因為過程中老師也會邊做邊解釋每個步驟需要注意的地方不怕我們學到這些技巧，可以當作上課寫筆記記錄下來

上下兩段都完成後就是最後焊接的地方，會採用銀條當媒介做焊接

這部分就很考驗手拿鑷子的力道控制，需要將銀放到接口處再用火槍融化焊起來

後續處理

焊完後老師有解釋黃銅在經過一定的高溫下會產生紅色的面積，這是正常金屬變化現象，遠遠看滿像是一種畫龍點睛的效果，因為產生出來的面積是不固定的形狀

接著是讓我們把銀杏飾品尖銳的部分磨平，海綿砂紙有三種粗細度，依照自己對於作品的感覺來磨就可以

磨完後會用「明礬」加熱黃銅，因為在製作的過程中黃銅會氧化顏色變深，可以藉由明礬來達到氧化還原的效果

泡過明礬之後會再進行拋光，拋光的動作持續幾次後原本深黃色的黃銅被磨到項是黃金一樣明亮

成品展示

成品出來有專門拍攝的背景可以使用，將銀杏飾品放在上面依照個人喜歡的角度自由拍攝，如果是做成書籤銀杏的葉面會小一點避免常使用被書本凹折到，做成吊飾的話葉面就會比較大

上面的紋路非常不工整看的書來對於敲擊的熟悉度還有待加強啊~

結語

之前也有體驗過不同的手作課程，不過這是第一次到別人家裡的工作室體驗手作，剛開始真的會處處充滿新鮮感，有別於租借工作室相對華麗的裝潢，自家工作室純樸的感覺讓人在過程中可以減少掉不少壓力，加上老師和師母的熱情的個性，讓整個氣氛十分放鬆，手作飾品的部分拿出一整合展示品時真的有驚豔到，因未能體驗的種類非常多，就像是挖到寶一樣只要在開始前都能更換想要至作的飾品，就像是量身訂做的客製化商品，製作完的飾品非常有質感很適合當作紀念品或是禮物送給重要的人。