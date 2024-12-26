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全球同步上映 1.2.3憤怒的吃魷魚吧，跟著英熙娃憤怒當吃貨 X 高雄最爆發美食 咕嚕咕嚕家 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-26 18:12:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

全球同步上映 1.2.3憤怒的吃魷魚吧，跟著英熙娃憤怒當吃貨 X 高雄最爆發美食 咕嚕咕嚕家 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

1.2.3高雄人 海上最大英熙娃娃進駐高雄港灣
萬人粉紅派對迎接 魷魚遊戲2，12.26上映

跟著英熙娃娃一起憤怒當高雄吃貨，來吃高雄在地美食
咕嚕咕嚕家團隊也全球同步上映 1.2.3憤怒的吃魷魚吧
憤怒到OOXX，鐵板上暴怒的噴發，痛快大口吃鐵板魷魚

一起來尋找高雄最憤怒的美味?!

咕嚕咕嚕家うちりょうり – 鳳山五甲店
位置：高雄市鳳山區五甲二路466號
電話： 07 726 9929
平日營業時間:11:00~14:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）
假日營業時間:11:00~15:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）
線上菜單:VIEW
粉絲團：Facebook

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Netflix《魷魚遊戲2》12/26上線
咕嚕咕嚕家うちりょうり美食相助 吃飽才有力氣生存

024年12月25日 (三)~2025年2月26日(三)
推出✨《魷魚遊戲2》限定版鐵板飯✨
「一二三 憤怒的吃魷魚吧」 / 特價277元😄
於活動期間點「一二三 憤怒的吃魷魚吧」
即可獲得憤怒全系列95折 邀請卡一張

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咕嚕咕嚕家團隊首創推出 1.2.3憤怒的吃魷魚吧
讓更多人可以一起融入魷魚遊戲情節內
不僅戲劇越看越憤怒、越驚恐，憤怒美食越吃越唰嘴

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1.2.3憤怒的吃魷魚吧
主廚特製紅醬淋在鐵板上，整個激發滋滋作響猶如魷魚憤怒拍打
一整尾的巨大魷魚，獨門釀製過再油炸，帶出本身的香氣

餐點都會隨桌出現「○△□」符號，每個符號都是不同腳色職位?!你知道嗎?!

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當天用餐隨機收到的是「□」符號，可搭配海苔一起享用增加清新風味
超霸氣的酥炸大魷魚，每一口都很卡滋酥脆帶出Q度魷魚香甜鮮味

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會附上刀叉，可以憤怒的切塊，釋放你的憤怒吧!

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搭配的特製紅醬，帶有酸甜滋味提味，搭配米飯或者酥炸大魷魚都很開胃
整個香濃夠味，酸度會讓唾液直流，卯起來大口大口吃飯

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魷魚保有鮮味，軟Q很夠味唷!

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最簡單的魷魚遊戲挑戰，就是把 1.2.3憤怒的吃魷魚吧 吃光光

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還記得孔劉帥氣的拿出這張邀請卡嗎？今天你也可以

只要來咕嚕咕嚕家享用 「一二三👁️憤怒的吃魷魚吧」，即可獲得憤怒全系列95折 邀請卡一張
下次來用餐出示 邀請卡，享用限定版鐵板飯就可以打95折

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鐵板很燙唷!!不要燙到~不然換你憤怒?!

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看完高流英熙娃娃覺得太可愛不夠憤怒，就來吃 1.2.3 憤怒的吃魷魚吧

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還可以跟家人、愛人，準備好迎接初雪之札幌湯咖哩

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咕嚕咕嚕家發揮日本職人匠法工序，光是湯底要熬煮1小時
高達六種以上特製咖哩香料、底料拌炒爆香，法式做法加入高湯繼續熬煮
光是咖哩湯底就要花費2小時的繁雜工序作法，絕對必嚐新鮮品 <北海道 札幌湯咖哩>

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使用大量紅蘿蔔、西洋芹、洋蔥，長達50分鐘熬煮出的清甜高湯
堅持不使用濃縮、堅持每日熬煮基底湯
再加入大量的辛香料、咖哩等食材，使用法式手法熬煮高湯

湯頭單喝香醇不燥口，可以再搭配白飯一起享用很夠味

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牛肉很香甜軟嫩，單吃很夠味、搭配白飯很開胃

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湯咖哩有豬肉、牛肉可挑選，不吃牛就點豬肉吧!
豬肉獨門秘製醬拌炒，帶出青椒香氣與洋蔥甜味

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過年過節，約起來憤怒吃美食

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加碼一樣憤怒的火山爆發，推薦搭配泰式醬很開胃下飯
帶有椰奶香氣的泰式紅咖哩，帶有尾韻辣度，搭配白飯、炸物都很提味

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上面還有一顆半熟蛋可以滋潤炸物、提味
整個香氣很開胃，椰奶香氣的泰式醬是我的愛
搭配炸物、白飯都好好吃，太讚點了!

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唐揚雞使用雞腿肉，超大塊!!!大口咬下整個酥脆帶出嫩度，保有雞腿本身香甜唷!

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炙燒明太子蝦塔塔
小孩也愛吃的炸蝦，搭配塔塔醬
炸蝦上面會稍微炙燒過，帶出焦香層次

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JUMBO OH!MY 拿坡里
來這裡還可以吃到日本最家常的拿坡里義大利麵，改良升級最浮誇版本

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餐點都會有桌邊臨場感，增加用餐的歡樂氣氛
起司瀑布會現場作業，感受嘩啦啦視覺效果、香氣也都湧上來

義大利麵帶有茄醬滋味，酸甜開胃，搭配起司乳香，整個豐富香氣堆疊有夠邪惡又好吃
推薦給起司控連小孩也愛！加上還有貝果，吃完很有飽足感

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2倍極厚切豬排丼飯
挑戰全台最浮誇的咖哩炸豬排丼飯，不僅是兩大塊的豬排
還是厚切炸豬排，幾乎是別人的家四倍量，超浮誇

每次來我都會首選這款 2倍極厚切豬排丼飯
每次來跟小孩兩個人都無法吃完～還要外帶回家！

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淋上招牌日系咖哩醬、熔岩起司、滑蛋
厚厚一層帶有滑蛋香氣增加乳香、鹹香，搭配豬排有夠好吃

可以先把豬排夾下來放蓋子上，就知道豬排的量有多浮誇了！
夾下來才有辦法 吃到白飯

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下班心情不好，我都憤怒吃！！！

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蔥山完熟成番茄牛排
推薦牛肉控必點，帶有厚切軟嫩口感
可以搭配下面的紅醬、洋蔥一起大口享用，太美味了
真的是秒殺被肉肉控給吃完

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玫瑰戀櫻氣泡飲、抹茶玉露多多

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漸層療癒系飲品不可少

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玫瑰戀櫻氣泡飲很推薦給女孩喝，很解渴解膩、心花怒放

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準備好迎接 魷魚遊戲 2 上映，繼續憤怒吃美食

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咕嚕咕嚕家うちりょうり 漢神成功總店
住址：高雄市前金區成功一路260號
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
電話：07-231 6667

咕嚕咕嚕家うちりょうり 鳳山五甲店
住址：高雄市鳳山區五甲二路466號
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
電話：07- 726 9929
咕嚕咕嚕家うちりょうり 裕誠店
住址：高雄市左營區裕誠路370號
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
電話：07- 557 2018

 

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place高雄市鳳山區五甲二路466號
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美味度
4.42
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.42
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