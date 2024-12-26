1.2.3高雄人 海上最大英熙娃娃進駐高雄港灣

萬人粉紅派對迎接 魷魚遊戲2，12.26上映

跟著英熙娃娃一起憤怒當高雄吃貨，來吃高雄在地美食

咕嚕咕嚕家團隊也全球同步上映 1.2.3憤怒的吃魷魚吧

憤怒到OOXX，鐵板上暴怒的噴發，痛快大口吃鐵板魷魚

一起來尋找高雄最憤怒的美味?!

咕嚕咕嚕家うちりょうり – 鳳山五甲店

位置：高雄市鳳山區五甲二路466號

電話： 07 726 9929

平日營業時間:11:00~14:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）

假日營業時間:11:00~15:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）

線上菜單:VIEW

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Netflix《魷魚遊戲2》12/26上線

咕嚕咕嚕家うちりょうり美食相助 吃飽才有力氣生存

024年12月25日 (三)~2025年2月26日(三)

推出✨《魷魚遊戲2》限定版鐵板飯✨

「一二三 憤怒的吃魷魚吧」 / 特價277元😄

於活動期間點「一二三 憤怒的吃魷魚吧」

即可獲得憤怒全系列95折 邀請卡一張

咕嚕咕嚕家團隊首創推出 1.2.3憤怒的吃魷魚吧

讓更多人可以一起融入魷魚遊戲情節內

不僅戲劇越看越憤怒、越驚恐，憤怒美食越吃越唰嘴

1.2.3憤怒的吃魷魚吧

主廚特製紅醬淋在鐵板上，整個激發滋滋作響猶如魷魚憤怒拍打

一整尾的巨大魷魚，獨門釀製過再油炸，帶出本身的香氣

餐點都會隨桌出現「○△□」符號，每個符號都是不同腳色職位?!你知道嗎?!

當天用餐隨機收到的是「□」符號，可搭配海苔一起享用增加清新風味

超霸氣的酥炸大魷魚，每一口都很卡滋酥脆帶出Q度魷魚香甜鮮味

會附上刀叉，可以憤怒的切塊，釋放你的憤怒吧!

搭配的特製紅醬，帶有酸甜滋味提味，搭配米飯或者酥炸大魷魚都很開胃

整個香濃夠味，酸度會讓唾液直流，卯起來大口大口吃飯

魷魚保有鮮味，軟Q很夠味唷!

最簡單的魷魚遊戲挑戰，就是把 1.2.3憤怒的吃魷魚吧 吃光光

還記得孔劉帥氣的拿出這張邀請卡嗎？今天你也可以

只要來咕嚕咕嚕家享用 「一二三👁️憤怒的吃魷魚吧」，即可獲得憤怒全系列95折 邀請卡一張

下次來用餐出示 邀請卡，享用限定版鐵板飯就可以打95折

鐵板很燙唷!!不要燙到~不然換你憤怒?!

看完高流英熙娃娃覺得太可愛不夠憤怒，就來吃 1.2.3 憤怒的吃魷魚吧



還可以跟家人、愛人，準備好迎接初雪之札幌湯咖哩

咕嚕咕嚕家發揮日本職人匠法工序，光是湯底要熬煮1小時

高達六種以上特製咖哩香料、底料拌炒爆香，法式做法加入高湯繼續熬煮

光是咖哩湯底就要花費2小時的繁雜工序作法，絕對必嚐新鮮品 <北海道 札幌湯咖哩>

使用大量紅蘿蔔、西洋芹、洋蔥，長達50分鐘熬煮出的清甜高湯

堅持不使用濃縮、堅持每日熬煮基底湯

再加入大量的辛香料、咖哩等食材，使用法式手法熬煮高湯

湯頭單喝香醇不燥口，可以再搭配白飯一起享用很夠味

牛肉很香甜軟嫩，單吃很夠味、搭配白飯很開胃

湯咖哩有豬肉、牛肉可挑選，不吃牛就點豬肉吧!

豬肉獨門秘製醬拌炒，帶出青椒香氣與洋蔥甜味

過年過節，約起來憤怒吃美食

加碼一樣憤怒的火山爆發，推薦搭配泰式醬很開胃下飯

帶有椰奶香氣的泰式紅咖哩，帶有尾韻辣度，搭配白飯、炸物都很提味

上面還有一顆半熟蛋可以滋潤炸物、提味

整個香氣很開胃，椰奶香氣的泰式醬是我的愛

搭配炸物、白飯都好好吃，太讚點了!

唐揚雞使用雞腿肉，超大塊!!!大口咬下整個酥脆帶出嫩度，保有雞腿本身香甜唷!

炙燒明太子蝦塔塔

小孩也愛吃的炸蝦，搭配塔塔醬

炸蝦上面會稍微炙燒過，帶出焦香層次

JUMBO OH!MY 拿坡里

來這裡還可以吃到日本最家常的拿坡里義大利麵，改良升級最浮誇版本

餐點都會有桌邊臨場感，增加用餐的歡樂氣氛

起司瀑布會現場作業，感受嘩啦啦視覺效果、香氣也都湧上來

義大利麵帶有茄醬滋味，酸甜開胃，搭配起司乳香，整個豐富香氣堆疊有夠邪惡又好吃

推薦給起司控連小孩也愛！加上還有貝果，吃完很有飽足感

2倍極厚切豬排丼飯

挑戰全台最浮誇的咖哩炸豬排丼飯，不僅是兩大塊的豬排

還是厚切炸豬排，幾乎是別人的家四倍量，超浮誇

每次來我都會首選這款 2倍極厚切豬排丼飯

每次來跟小孩兩個人都無法吃完～還要外帶回家！

淋上招牌日系咖哩醬、熔岩起司、滑蛋

厚厚一層帶有滑蛋香氣增加乳香、鹹香，搭配豬排有夠好吃

可以先把豬排夾下來放蓋子上，就知道豬排的量有多浮誇了！

夾下來才有辦法 吃到白飯

下班心情不好，我都憤怒吃！！！

蔥山完熟成番茄牛排

推薦牛肉控必點，帶有厚切軟嫩口感

可以搭配下面的紅醬、洋蔥一起大口享用，太美味了

真的是秒殺被肉肉控給吃完

玫瑰戀櫻氣泡飲、抹茶玉露多多

漸層療癒系飲品不可少

玫瑰戀櫻氣泡飲很推薦給女孩喝，很解渴解膩、心花怒放

準備好迎接 魷魚遊戲 2 上映，繼續憤怒吃美食

咕嚕咕嚕家うちりょうり 漢神成功總店

住址：高雄市前金區成功一路260號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07-231 6667

咕嚕咕嚕家うちりょうり 鳳山五甲店 住址：高雄市鳳山區五甲二路466號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07- 726 9929