杉林溪森林生態渡假園區一年四季都能看到不同的花卉盛開，無論何時來訪，都能讓你目不暇接

這裡不僅是大自然的寶藏，也是花卉愛好者的天堂

從春天的櫻花到冬天的菊花，每個季節都有屬於它的花卉驚喜，這裡的花期根本不會停止

提到杉林溪，不得不提的就是它那令人驚艷的四季花卉

這裡的花期不間斷，每一季都會呈現出截然不同的美麗景象

春天，當櫻花盛開時，粉色的花瓣飄落在林間小道上，仿佛來到了夢中的桃花源

夏天，繡球花如雲朵般在陽光下綻放，散發出清新的色彩

到了秋冬，菊花則帶來金黃的暖意，讓整個園區變成了繽紛的花海，無論何時來，都能享受不同的視覺饗宴

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號

杉林溪的遊園車是探索園區的絕佳方式

無論是愛好登山健行的你，還是希望輕鬆觀光的遊客

都可以搭上這班便利的交通工具，輕鬆到達各大景點

透過遊園車，你能快速抵達松瀧部落，在這片美麗的原始森林中，發現自然的奇蹟

這座吊橋全長約99公尺，正因為它的名字，這也成為了很多遊客來到杉林溪的必訪景點之一

橋身高懸於溪谷之上，站在橋上，能俯瞰整個杉林溪的原始森林景色

這裡不僅有壯麗的山脈、流動的小溪，還能看到四周的翠綠森林，彷彿進入了一個被大自然包圍的世外桃源

松瀧岩瀑布是杉林溪森林生態渡假園區內的自然奇觀之一，是許多喜愛大自然的遊客必訪的景點

這座瀑布不僅擁有壯麗的水流景觀，還融合了周圍的山脈和森林，成為一個令人驚嘆的自然秘境

在松瀧岩瀑布的腳下，溪水滔滔而過，經過幾萬年的侵蝕、切割、滲透作用

這裡的河溝和嶙峋巨石呈現出一種自然的藝術感

瀑布的水流穿過這些岩洞與石塊，猶如大自然的畫筆，描繪出一幅幅壯麗的景象

而四周的蒼鬱樹海和幽靜的溪谷，則為這片秘境增添了幾分神秘與靜謐，讓人彷彿進入了一個被自然包圍的仙境

在探索了松瀧岩瀑布與天然岩洞之後，接下來可以搭乘園區的遊園車，前往花卉中心

這裡是另一個不容錯過的景點，擁有四季綻放的花卉，讓你隨時都能沉浸在色彩斑斕的花海中

無論是春天的牡丹、夏天的鬱金香，還是秋冬的其他花卉，每一季的花卉展示都充滿驚喜

這座白色拱門的設計簡約而不失典雅，讓你的每一張照片都像是拍攝於童話故事中

紅白愛心框搭配啵啵草，再點綴上兩顆紅楓葉，吸睛程度再升級

這樣的設計不僅充滿層次感，更帶出一抹浪漫秋意，讓整體畫面更具溫暖與詩意感

不管是拍照打卡還是用來裝飾，都能成為視覺焦點，瞬間成為IG的熱門話題

搭配鳥居元素，真的一秒穿越到日本！這樣的組合，既有濃濃的日系風情，又充滿浪漫氛圍

雖然沒有看到楓葉，但日月池這裡的風景真的美到令人驚嘆

清澈的池水倒映著藍天白雲，周圍的自然景色宛如一幅畫

不論是拍照打卡還是悠閒散步，都能讓人陶醉在這片寧靜之中

高麗菜花真的是美得令人心醉！滿滿的花海在陽光下閃耀，像鋪展了一層綠色與金黃交織的地毯，浪漫又療癒

花卉中心各種色彩繽紛的花卉搭配綠意盎然的植物背景，不管是遠景還是近拍，每一個角度都像是專業的照片場景

近期韓國最夯的粉紅啵啵草，簡直是打卡熱點的寵兒

粉嫩的色彩像極了童話世界，不論是搭配花卉景觀還是單獨成景，都能輕鬆拍出夢幻氛圍

粉紅啵啵草不僅吸引了網美和攝影愛好者，也成為打造浪漫場景的首選，讓人彷彿置身於韓劇的唯美畫面中

杉林溪森林生態渡假園區的這座拱橋，真的是一大絕美景點

橋身優雅的弧線倒映在清澈的水面上，與周圍的樹影交織出一幅天然的畫作

不論是晨曦微光、午後陽光，還是薄霧籠罩時，都能拍出不同風格的美照

遊客中心這裡有許多精選伴手禮，絕對讓你滿載而歸

不論是當地特色的美味小吃、手工藝品，還是紀念性的伴手禮，應有盡有，讓人一站購足

如果你熱愛大自然、喜歡花卉，又或是單純想要遠離城市的喧囂，來杉林溪森林生態渡假園區準沒錯

這裡的四季花卉如詩如畫，無論何時來，都能帶給你不一樣的視覺和心靈感受

快來杉林溪，和美麗的花卉、壯麗的森林親密接觸，享受一次真正放鬆的自然之旅吧

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