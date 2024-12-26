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杉林溪森林生態渡假園區｜四季花卉綻放，適合全年遊玩的理想目的地

2024-12-26 19:02:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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杉林溪森林生態渡假園區一年四季都能看到不同的花卉盛開，無論何時來訪，都能讓你目不暇接

這裡不僅是大自然的寶藏，也是花卉愛好者的天堂

從春天的櫻花到冬天的菊花，每個季節都有屬於它的花卉驚喜，這裡的花期根本不會停止

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提到杉林溪，不得不提的就是它那令人驚艷的四季花卉

這裡的花期不間斷，每一季都會呈現出截然不同的美麗景象

春天，當櫻花盛開時，粉色的花瓣飄落在林間小道上，仿佛來到了夢中的桃花源

夏天，繡球花如雲朵般在陽光下綻放，散發出清新的色彩

到了秋冬，菊花則帶來金黃的暖意，讓整個園區變成了繽紛的花海，無論何時來，都能享受不同的視覺饗宴

杉林溪森林生態渡假園區｜四季花卉綻放，適合全年遊玩的理想目的地地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6

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杉林溪的遊園車是探索園區的絕佳方式

無論是愛好登山健行的你，還是希望輕鬆觀光的遊客

都可以搭上這班便利的交通工具，輕鬆到達各大景點

透過遊園車，你能快速抵達松瀧部落，在這片美麗的原始森林中，發現自然的奇蹟

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這座吊橋全長約99公尺，正因為它的名字，這也成為了很多遊客來到杉林溪的必訪景點之一

橋身高懸於溪谷之上，站在橋上，能俯瞰整個杉林溪的原始森林景色

這裡不僅有壯麗的山脈、流動的小溪，還能看到四周的翠綠森林，彷彿進入了一個被大自然包圍的世外桃源

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松瀧岩瀑布杉林溪森林生態渡假園區內的自然奇觀之一，是許多喜愛大自然的遊客必訪的景點

這座瀑布不僅擁有壯麗的水流景觀，還融合了周圍的山脈和森林，成為一個令人驚嘆的自然秘境

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在松瀧岩瀑布的腳下，溪水滔滔而過，經過幾萬年的侵蝕、切割、滲透作用

這裡的河溝嶙峋巨石呈現出一種自然的藝術感

瀑布的水流穿過這些岩洞與石塊，猶如大自然的畫筆，描繪出一幅幅壯麗的景象

而四周的蒼鬱樹海和幽靜的溪谷，則為這片秘境增添了幾分神秘與靜謐，讓人彷彿進入了一個被自然包圍的仙境

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在探索了松瀧岩瀑布與天然岩洞之後，接下來可以搭乘園區的遊園車，前往花卉中心

這裡是另一個不容錯過的景點，擁有四季綻放的花卉，讓你隨時都能沉浸在色彩斑斕的花海中

無論是春天的牡丹、夏天的鬱金香，還是秋冬的其他花卉，每一季的花卉展示都充滿驚喜

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這座白色拱門的設計簡約而不失典雅，讓你的每一張照片都像是拍攝於童話故事中

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紅白愛心框搭配啵啵草，再點綴上兩顆紅楓葉，吸睛程度再升級

這樣的設計不僅充滿層次感，更帶出一抹浪漫秋意，讓整體畫面更具溫暖與詩意感

不管是拍照打卡還是用來裝飾，都能成為視覺焦點，瞬間成為IG的熱門話題

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搭配鳥居元素，真的一秒穿越到日本！這樣的組合，既有濃濃的日系風情，又充滿浪漫氛圍

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雖然沒有看到楓葉，但日月池這裡的風景真的美到令人驚嘆

清澈的池水倒映著藍天白雲，周圍的自然景色宛如一幅畫

不論是拍照打卡還是悠閒散步，都能讓人陶醉在這片寧靜之中

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高麗菜花真的是美得令人心醉！滿滿的花海在陽光下閃耀，像鋪展了一層綠色與金黃交織的地毯，浪漫又療癒

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花卉中心各種色彩繽紛的花卉搭配綠意盎然的植物背景，不管是遠景還是近拍，每一個角度都像是專業的照片場景

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近期韓國最夯的粉紅啵啵草，簡直是打卡熱點的寵兒

粉嫩的色彩像極了童話世界，不論是搭配花卉景觀還是單獨成景，都能輕鬆拍出夢幻氛圍

粉紅啵啵草不僅吸引了網美和攝影愛好者，也成為打造浪漫場景的首選，讓人彷彿置身於韓劇的唯美畫面中

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杉林溪森林生態渡假園區的這座拱橋，真的是一大絕美景點

橋身優雅的弧線倒映在清澈的水面上，與周圍的樹影交織出一幅天然的畫作

不論是晨曦微光、午後陽光，還是薄霧籠罩時，都能拍出不同風格的美照

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遊客中心這裡有許多精選伴手禮，絕對讓你滿載而歸

不論是當地特色的美味小吃、手工藝品，還是紀念性的伴手禮，應有盡有，讓人一站購足

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如果你熱愛大自然、喜歡花卉，又或是單純想要遠離城市的喧囂，來杉林溪森林生態渡假園區準沒錯

這裡的四季花卉如詩如畫，無論何時來，都能帶給你不一樣的視覺和心靈感受

快來杉林溪，和美麗的花卉、壯麗的森林親密接觸，享受一次真正放鬆的自然之旅吧

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