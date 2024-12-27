桃園中壢美食「香悅庭園複合式餐飲咖啡廳」，位於家樂福中壢店附近，停車方便，汽機車都有免費停車場！外面有草皮區，小朋友可以玩，帶寵物來也可以(不落地)。餐廳還提供桌遊和羽毛球租借，適合朋友或家人一起來放鬆。白天溫馨，晚上燈光亮起來氛圍很好，來這裡待上一整天都很不錯！

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳怎麼去？

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳就在家樂福中壢店附近，旁邊就有汽機車停車場，用餐後到櫃台拿代幣就能免費停車。

停好車，照著指示往右走就能到店門口！

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳用餐環境

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳的前身是幻境餐廳，我以前就來過，現在換了全新團隊進駐，店名和菜單都大改版。不僅餐點更好吃，價格也比以前更親民！當時是跟我媽去幻境餐廳，這次再來香悅庭園，我媽對餐點讚不絕口！

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳除了有室內用餐區，最特別的是還有超大戶外空間，每個區域的座位擺設都不一樣，適合公司尾牙、包場求婚、長輩慶生或聚餐約會。而且戶外區還有大球，親子可以一起玩，帶小孩來也很合適！

另外，還有泡泡屋和英倫情人橋的裝置藝術區，讓大家可以拍出美美的照片！

天空漸暗，燈光一開，瞬間變得更有美感。情侶來約會更添情調，尤其選在傍晚來用餐，能直接感受白天和夜晚截然不同的氛圍。

當天用餐時，老闆製造了雪花場景，小朋友看到雪花飄落後興奮得不停歡呼！

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳的室內用餐區有兩層樓，空間寬敞，還有大片落地窗可以欣賞戶外景色。最受歡迎的是靠近窗邊的雙人座位區，很多情侶都喜歡在這裡用餐，同時享受外面的美景。

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳的座位區主要是2-4人桌，也可以併桌，適合多人聚餐！當天我們去時，看到不少家庭帶著小孩一起用餐，也很適合姊妹聚餐或其他聚會，氣氛溫馨。

剛好碰上十二月聖誕節，店內裝飾了聖誕佈置，營造出濃厚的節日氛圍。

店內還有一區是迪士尼米奇的牆面，超可愛的！

走上二樓，燈光氛圍超浪漫的！座位也蠻多的，不過如果客人不多，二樓通常不會開放。

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳有免費桌遊和羽毛球可供租借，只要押個人證件就可以使用。

另外，店內還有電視可供租借，費用可以詢問店家。當天就有家庭租借電視讓小朋友玩Switch，Switch是客人自備的喔！

菜單

香悅庭園複合式餐飲咖啡廳每人低消一項商品，並收取10%服務費。客滿時用餐時間限制為2小時，吸煙的話請到店內指定的戶外吸煙區。店內不允許自帶外食、飲料或酒類。如果點套餐，還可以加購A或B組合喔！

店家的餐點選擇很豐富，從中餐到西餐都有，像是義大利麵、燉飯、螺螄粉、牛肉麵、海鮮粉/粥、麻辣鴨血臭豆腐、火鍋、炸物和披薩，應有盡有！

如果想來享受下午茶也很OK，這裡有鬆餅、蛋糕、港式西多士和各種飲品可以選喔！

餐點

這天和家人來香悅庭園複合式餐飲咖啡廳用餐，點了滿滿一桌，有螺螄粉、牛肉麵、鴨血豆腐、炸物、西港西多士、蛋糕和飲品，端上桌一看，份量真的是很實在。

原味三拼螺螄粉+炸蛋

螺螄粉有原味、麻辣和正宗三種口味，我們選了好評推薦的原味，裡面有香腸、三層肉、肥腸、五花肉片、白菜、黑木耳、豆皮等，還額外加了一顆炸蛋！

螺螄粉吃起來酸爽開胃，每一口都很有層次！滑溜又Q彈的麵體，讓人忍不住大口吸著，超滿足。

香濃番茄半筋半肉炸蛋牛肉麵

家傳秘製炸彈牛肉麵的麵條有柳州麵和台式小拉麵可選，我們選了台式小拉麵，能輕易吸附湯汁，口感彈Q又有嚼勁。

香濃的番茄牛肉湯頭順口，帶有微酸和甜味，層次豐富且溫潤。

牛肉大塊厚實，牛筋入味有彈性，口感剛好不過於軟爛。

加了炸蛋更銷魂，酥脆的外皮咬下還能流出半熟的蛋液。

麻辣鴨血臭豆腐

麻辣鴨血臭豆腐裡有臭豆腐、鴨血、梅花肉片、絞肉、蔬菜等，搭配特製麻辣湯底。湯頭喝起來溫順爽口，微辣的辣味剛剛好，完全能把湯喝光，暖胃又滿足！

鴨血軟中帶Ｑ，臭豆腐吸滿湯頭，軟嫩又入味，咬一口還會爆汁，真的是很過癮！

炸物摩天輪

炸物摩天輪可是人氣必點，用摩天輪呈現炸物真的很吸睛！裡面有薯條、洋蔥圈、雞塊、土魠魚和雞米花，土魠魚在市售炸物拼盤中很少見，每樣吃起來酥脆不油膩。

豪華豬腳炸物拼盤

豪華豬腳炸物拼盤是店家新推出的！裡面有德國豬腳、拉絲乳酪條、墨西哥雞翅和脆薯，這盤端上來份量真的很大！其中德國豬腳比我們想像中的還要多塊，外酥內軟嫩，咬下去有嚼勁，我媽很喜歡！墨西哥雞翅也很好吃，微辣又吮指。

地瓜泥起司重乳酪蛋糕

地瓜泥起司重乳酪蛋糕上是濃濃的地瓜餡和鮮奶油，下面是滑順的乳酪蛋糕，層次感十足！沒想到地瓜和乳酪這樣搭配這麼合拍，味道超對味！

鹹香肉鬆法蘭西多士(附香草冰淇淋)

港式西多士是店家的新品，有甜在心和鹹香肉鬆兩種口味。鹹香肉鬆法蘭西多士上滿滿的香酥肉鬆，淋上煉乳，鹹甜交織，外酥內軟，一口咬下，真的好吃到我一次吃了兩個！

新鮮冰釀皇家水果茶

新鮮冰釀皇家水果茶使用當季水果熬製，還有水果果粒，喝起來水果味濃郁，口感順口！

靛藍夢幻蜜桃彩虹雲朵

這杯上面有棉花糖和彩色軟糖，還有清爽的優格奶油，喝起來不會太甜，酸酸甜甜的口感剛剛好。

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