為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】二訪老井極上燒肉(新竹竹北店)慶生

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】二訪老井極上燒肉(新竹竹北店)慶生

新竹美食餐廳 竹北美食餐廳 新竹燒肉 竹北燒肉 more
2024-12-28 08:28:00 文字：潔西貝比的生活小事
share
潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事
close

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

每年到了年底

就開始是潔西麻家的生日月

今年一樣選擇了老井來慶生

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這裡不太好停車

餐廳正對面就有一個收費停車場

不過車位不多

所以要提早半小時來到附近找車位

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

老井就在竹北的文興路一段跟復興五街交叉口

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

把拔有提前打電話來預約

又剛剛好正對面的停車場剩最後一個車位

趕緊卡好車位後

便走過來報到

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這次走進來看到入口處放了一個很大的電視螢幕在播放廣告

把美麗的招牌都擋住了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

報到後還要再等一下

這時候可以先拿菜單來看看想點些什麼餐

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

進門後右手邊是結帳櫃枱

左右兩側都是座位區

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

等了一下子安排好座位了

在最後面的地方

潔西麻很喜歡這種裡側座位

比較不受人流移動的影響

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

一樣是簡單的質感餐具

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

質感菜單

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

2014創立到現在有十年了

穩定的品質與服務就會走得很長遠

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這次菜單就拍了幾頁而已

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這頁是新竹限定版

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

點好餐之後

先送來沾醬與熱湯

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

最左邊是燒肉用醬油

中間是檸檬汁

最右邊是昆布鹽

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

上次潔西麻沒怎麼喝這個雞湯

這次有多喝幾碗

覺得還蠻好喝的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

解膩的白桃醋飲

可以無限續點  

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

雞湯 醋飲 沾醬都準備好了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

開始上附餐

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

中間那小方格的三種小菜也是可以無限續點

最左邊是涼拌青木瓜絲

中間是蔥鹽牛舌

右邊是韓式泡菜

小菜裡的蔥鹽牛舌非常好吃

潔西麻跟兒子都會各續二次一起分享

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

沙拉的份量足夠四個人吃

新鮮清爽

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

每個人都分一點到自己的餐盤裡

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

加價98元的和風鱈魚肝

鱈魚肝也是潔西麻喜歡吃的料理之一

兒子的口味跟潔西麻比較接近

所以兒子也喜歡吃這個鱈魚肝

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

干貝握壽司

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

鮭魚握壽司

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

飲料也有請服務人員先送來

光是這些前菜幾乎都快吃飽了 

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

潔西麻全家四個人點二份雙人套餐

這是第一套雙人套餐先送來的主餐肉類

特選井緻豬肉雙人套餐1990元+10%

另外有加99元將豬肉升級成伊比利豬梅花

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

最上層是醬燒酒釀雞腿肉

中間是薄切松阪豬

下層是伊比利豬梅花

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

把拔跟女兒不吃牛

所以二份沒有牛肉的餐點內容是一樣的

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這是加價128元點的蒜蓉懷石鍋釜飯

很香很好吃

飯是二人份

有服務人員來攪拌完成後分成二碗

完全不用自己動手

但是石鍋很燙唷

送餐來的時候要遠離小朋友

以免小朋友燙傷

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

拍完照片就一盤一盤拿下來烤爐邊開始烤肉

三層架就請服務人員撤走

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

先烤雞腿肉 豬梅花與松阪豬

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

第二套雙人套餐也送來了

這份是嘗鮮安格斯牛雙人套餐2190元+10%

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這是井緻安格斯牛 

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

安格斯反手拍

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪 

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪  

最下層是安格斯肩小排  

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

另一份的最上層是香蒜奶油雞松阪

雞松坂就是雞脖子去骨後的肉

烤好後很好吃

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這份是井緻豬肋條

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

厚切櫻桃鴨胸排

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪  

所有肉類都上齊全了

服務人員有來交代這份櫻桃鴨胸肉會有人來代烤

要潔西麻先不要烤這盤

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

二個孩子長大後都能幫忙烤肉了

潔西麻可以不用像以前那樣手忙腳亂的吃燒肉

一邊要烤肉一邊要顧小孩

現在出門吃飯很輕鬆

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

所有餐點放滿滿的一桌

四個人都快吃不來了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

餐點還沒結束

機器人又送來食物了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

最後是海鮮類

左邊那碗是日本生食級大干貝

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

這碗是精品蛤鮑盅

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

裡面是一小塊鮑魚跟蛤蜊

整份餐點吃到這裡

會覺得這一碗小小的剛好

湯很鮮美

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

繼續烤

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

等烤網都沒東西後

服務人員來烤櫻桃鴨胸

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

烤的熟度很剛好

軟嫩不乾柴

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

大草蝦也是由服務人員代烤

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

排放的很整齊

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

烤好蝦子還幫去殼

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

吃完所有烤物

終於來到重點慶生環節

請服務人員幫忙潔西麻全家拍照

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

送壽星的小蛋糕

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

餐點的甜點附餐選烤布蕾

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

老井自有品牌的巧克力冰淇淋

潔西麻忘記在兒子開封前拍照了

只拍到挖成這個模樣的冰淇淋

全部食物從頭吃到尾真的飽到頭頂去了

【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店) 2訪

用餐途中是二位服務人員來服務潔西麻這桌

二個人都很客氣專業

服務態度很好

這餐結帳金額是4505元

加上一成服務費

總共4956元

很愉快又飽足的一頓生日餐

 

 

店家資訊： 

老井極上燒肉官網老井極上燒肉 (lao-jing.com) 

竹北店電話：（03）668-8238 

竹北店地址：新竹縣竹北市文興路一段31號

 

 

 

延伸閱讀:

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace 

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】喜來登大飯店--盛宴自助餐廳buffet吃到飽 

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Morimori Yakiniku森森燒肉(竹北店) 

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】STARBUCKS星巴克(芎林文德門市)  

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】客美多咖啡(コメダ珈琲店)(新竹公道店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】伊勢路-勝勢日式豬排  

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】小鎮的巷弄美食餐廳-->東風南喃 咖啡 甜點  

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】新美珍古早味布丁蛋糕  

潔西麻的美食日記─【新竹/北區】王子神谷 おうじかみや日式厚鬆餅(新竹城隍店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】手工製作花生糯米腸、香腸、鹹豬肉的移動美食-->胖子修行動餐車(不固定地點)  

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】煙波大飯店(新竹湖濱館)莫內西餐廳晚餐自助Buffet吃到飽    

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】がってん寿司(合點壽司/竹北遠百店)   

潔西麻的美食日記─【桃園/中壢區】がってん寿司(合點壽司/桃園華泰店)   

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】艾記海南雞飯   

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)(2021年上半年新菜色)   

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->夏慕尼新香榭鐵板燒(竹北光明店)   

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->王品牛排(竹北光明店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】鬍鬚張魯肉飯(新竹關新店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】大河屋 燒肉丼 串燒(新竹巨城店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】台湾スシロー(Sushiro壽司郎/新竹慈雲路店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】國賓大飯店-->八方燴西餐廳晚餐Buffet吃到飽(2020年菜色)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】キムカツ晴木千層豬排(新竹巨城店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)    

潔西麻的美食日記─【台中/梧棲】MITSUI OUTLET PARK 台中港-->くら寿司KURA SUSHI (藏壽司 台中港三井OUTLET店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Magic Touch 点爭鮮(竹北店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來嚐2020年上半年新菜色-->天仁喫茶趣(新竹愛買店)     

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石記魚丸      

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石二鍋(新竹林森店)       

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】田季發爺燒肉吃到飽(竹北店)       

潔西麻的美食日記─【愛評體驗券】【新竹/竹北】千葉火鍋吃到飽(竹北尊爵館)       

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】我家牛排(竹北店)    

【新竹/橫山】數訪大嬸婆的家手工窯烤麵包-->大山背樂善堂-->聯安古橋(糯米橋)-->南寮漁港-->賞蟹步道     

 【新竹/新埔】2019新埔花鳥溫泉季-->雲夢山丘      

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】包Sir水餃-->二訪北埔六塘休閒谷落羽松-->合興愛情車站   

潔西麻的美食日記─【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園餐廳    

【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園(園區景觀/蘑菇屋/樹屋/森林溜滑梯)     

【苗栗/南庄】台3線省道101公里處的水中唯美落羽松    

【新竹/北埔】六塘休閒谷的美麗落羽松     

【新竹/竹北】小學堂飄移卡丁車(竹北館/6+plaza)     

【新竹/橫山】大山背半日小旅行(上)-->豐鄉瀑布-->顯伯公百年古廟-->騎龍古道口      

【新竹/橫山】大山背樂善堂   

潔西麻的美食日記─【新竹/橫山】二訪大嬸婆的家手工窯烤麵包    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】白色小舖Bazar Blanc    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來品嚐新菜色-->喫茶趣(新竹愛買店)    

【新竹/橫山】大山背小健行-->樂善堂-->大嬸婆的家手工窯烤麵包    

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】拍夕陽與夜景的絕佳地點-->夏季三角景觀咖啡廳    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】久違的鬆餅下午茶-->喫茶趣(新竹愛買店)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】肉多多火鍋(新竹竹科店)     

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】爭鮮迴轉壽司(新竹愛買店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】公學新城旁的在地眷村美食-->山東家味麵食館      

潔西麻的美食日記─【新竹/香山區】鷹王肉圓       

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】湖口火車站的週邊銅板美食-->老五鹹粥    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】VANESSA Continental Cuisine 凡妮莎南歐花園餐廳      

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】湯頭濃郁好喝的藥燉排骨v.s藥燉土虱-->排骨奶奶(竹北博愛店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】重慶孫子文牛肉麵(高翠店)       

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->學做鄉村核桃塔(製作過程完整分享)    

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】數訪五花馬水餃館(建中店)     

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->第一次做蛋糕就上手-->6吋草莓可可夾心蛋糕      

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->全程DIY自己動手做蛋糕-->8吋香蕉戚風蛋糕      

潔西麻也來玩烘培─【新竹/竹北】艾佳食品烘培教室的烘培課(親子系列)-->糖霜檸檬杯子蛋糕     

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】2訪+3訪AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)     

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【新竹/竹北】經典的義式美味-->Tino's Pizza Cafe 堤諾比薩(竹北文田店)     

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)         

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】香帥蛋糕(竹北店)  

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】春上布丁蛋糕    

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】厚切牛排       

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】BRAVO普拉伯義大利坊(竹北文興店)     

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】金石堂書局隔壁的百分百100%大腸麵線+豆花甜品店     

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】鬼椒一番鍋 (竹北店)      

西麻的美食日記─【新竹/竹北】Yummy 芽米の鍋物 
 
 
 
文章標籤
竹北美食 新竹美食 新竹燒肉 竹北燒肉 老井極上燒肉 高級燒肉餐廳
創作者介紹
創作者 廖潔西 的頭像
廖潔西

Juicybaby潔西貝比的生活小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

老井極上燒肉(竹北店)

phone
place新竹縣竹北市文興路一段31號
4.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.38
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up