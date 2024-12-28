每年到了年底

就開始是潔西麻家的生日月

今年一樣選擇了老井來慶生

這裡不太好停車

餐廳正對面就有一個收費停車場

不過車位不多

所以要提早半小時來到附近找車位

老井就在竹北的文興路一段跟復興五街交叉口

把拔有提前打電話來預約

又剛剛好正對面的停車場剩最後一個車位

趕緊卡好車位後

便走過來報到

這次走進來看到入口處放了一個很大的電視螢幕在播放廣告

把美麗的招牌都擋住了

報到後還要再等一下

這時候可以先拿菜單來看看想點些什麼餐

進門後右手邊是結帳櫃枱

左右兩側都是座位區

等了一下子安排好座位了

在最後面的地方

潔西麻很喜歡這種裡側座位

比較不受人流移動的影響

一樣是簡單的質感餐具

質感菜單

2014創立到現在有十年了

穩定的品質與服務就會走得很長遠

這次菜單就拍了幾頁而已

這頁是新竹限定版

點好餐之後

先送來沾醬與熱湯

最左邊是燒肉用醬油

中間是檸檬汁

最右邊是昆布鹽

上次潔西麻沒怎麼喝這個雞湯

這次有多喝幾碗

覺得還蠻好喝的

解膩的白桃醋飲

可以無限續點

雞湯 醋飲 沾醬都準備好了

開始上附餐

中間那小方格的三種小菜也是可以無限續點

最左邊是涼拌青木瓜絲

中間是蔥鹽牛舌

右邊是韓式泡菜

小菜裡的蔥鹽牛舌非常好吃

潔西麻跟兒子都會各續二次一起分享

沙拉的份量足夠四個人吃

新鮮清爽

每個人都分一點到自己的餐盤裡

加價98元的和風鱈魚肝

鱈魚肝也是潔西麻喜歡吃的料理之一

兒子的口味跟潔西麻比較接近

所以兒子也喜歡吃這個鱈魚肝

干貝握壽司

鮭魚握壽司

飲料也有請服務人員先送來

光是這些前菜幾乎都快吃飽了

潔西麻全家四個人點二份雙人套餐

這是第一套雙人套餐先送來的主餐肉類

特選井緻豬肉雙人套餐1990元+10%

另外有加99元將豬肉升級成伊比利豬梅花

最上層是醬燒酒釀雞腿肉

中間是薄切松阪豬

下層是伊比利豬梅花

把拔跟女兒不吃牛

所以二份沒有牛肉的餐點內容是一樣的

這是加價128元點的蒜蓉懷石鍋釜飯

很香很好吃

飯是二人份

有服務人員來攪拌完成後分成二碗

完全不用自己動手

但是石鍋很燙唷

送餐來的時候要遠離小朋友

以免小朋友燙傷

拍完照片就一盤一盤拿下來烤爐邊開始烤肉

三層架就請服務人員撤走

先烤雞腿肉 豬梅花與松阪豬

第二套雙人套餐也送來了

這份是嘗鮮安格斯牛雙人套餐2190元+10%

這是井緻安格斯牛

安格斯反手拍

最下層是安格斯肩小排

另一份的最上層是香蒜奶油雞松阪

雞松坂就是雞脖子去骨後的肉

烤好後很好吃

這份是井緻豬肋條

厚切櫻桃鴨胸排

所有肉類都上齊全了

服務人員有來交代這份櫻桃鴨胸肉會有人來代烤

要潔西麻先不要烤這盤

二個孩子長大後都能幫忙烤肉了

潔西麻可以不用像以前那樣手忙腳亂的吃燒肉

一邊要烤肉一邊要顧小孩

現在出門吃飯很輕鬆

所有餐點放滿滿的一桌

四個人都快吃不來了

餐點還沒結束

機器人又送來食物了

最後是海鮮類

左邊那碗是日本生食級大干貝

這碗是精品蛤鮑盅

裡面是一小塊鮑魚跟蛤蜊

整份餐點吃到這裡

會覺得這一碗小小的剛好

湯很鮮美

繼續烤

等烤網都沒東西後

服務人員來烤櫻桃鴨胸

烤的熟度很剛好

軟嫩不乾柴

大草蝦也是由服務人員代烤

排放的很整齊

烤好蝦子還幫去殼

吃完所有烤物

終於來到重點慶生環節

請服務人員幫忙潔西麻全家拍照

送壽星的小蛋糕

餐點的甜點附餐選烤布蕾

老井自有品牌的巧克力冰淇淋

潔西麻忘記在兒子開封前拍照了

只拍到挖成這個模樣的冰淇淋

全部食物從頭吃到尾真的飽到頭頂去了

用餐途中是二位服務人員來服務潔西麻這桌

二個人都很客氣專業

服務態度很好

這餐結帳金額是4505元

加上一成服務費

總共4956元

很愉快又飽足的一頓生日餐

店家資訊：

老井極上燒肉官網老井極上燒肉 (lao-jing.com)

竹北店電話：（03）668-8238

竹北店地址：新竹縣竹北市文興路一段31號

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